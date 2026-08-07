La feria ideal para visitar este domingo 9 de agosto y comer pulpo a reventar: miles de raciones a precios populares

Los amantes del pulpo en España tenemos marcado en rojo en el calendario el segundo domingo de agosto. Este día, que este año será el próximo día 9, se celebrará la 64ª edición de la Festa do Pulpo de O Carballiño en Ourense.

Se trata de la fiesta más importante dedicada a este alimento en la considerada "capital del pulpo" y una de las fiestas gastronómicas más importantes de Galicia. Su origen se remonta al año 1964, cuando empezó siendo una romería popular, y hoy está declarada de Interés Turístico Internacional.

Desde hace años, la celebración da comienzo varios días antes con distintas actividades; este año lo hizo con una muestra de vinos de la D.O. Ribeiro, los que más nos gustan a los gallegos para acompañar al pulpo.

Una tapa de pulpo en el libro Guinness de los récords

Desde 2010, como parte de los actos previos a la Festa do pulpo, se celebra la Tapa de pulpo, que el pasado martes celebró su 16ª edición.

En este evento, las pulpeiras y pulpeiros de la parroquia de Arcos en O Carballiño, intentan superarse a sí mismos cada año batiendo el récord a la tapa de pulpo más grande, gigante en realidad.

En esta ocasión, volvieron a hacerlo con una descomunal tapa de 610 kg de cefalópodo -10 más que el récord anterior- servida en un plato de madera, como manda la tradición, de 6 metros de diámetro.

Cuenta Silvia Baranda, pulpeira de cuarta generación, en la Cadena Ser que en su preparación participaron alrededor de treinta personas y se emplearon 55 litros de aceite, 8 kilogramos de sal y 3 kilos de pimentón.

La fiesta es un orgullo para todo el pueblo que, durante estos días reúne no solo a los vecinos, sino también a un buen número de turistas que se acercan para vivir en primera persona la fiesta del mejor pulpo de Galicia.

La fiesta grande en la capital del pulpo

El domingo 9, segundo domingo de agosto, a partir de las 12 de la mañana, dará comienzo la fiesta en el Parque Municipal y en las calles de esta villa ourensana.

Durante toda la jornada habrá actuaciones de grupos musicales en el citado parque y en la Plaza Mayor mientras los visitantes pueden degustar los platos de las pulperías de la zona.

Es el mejor día del año para saborear este tesoro gastronómico empapándose de toda la cultura que lo rodea, porque el pulpo en día de fiesta sabe aún mejor.

Aparte del pulpo á feira (con aceite, pimentón y sal), que es la preparación más conocida, también merece la pena probar el pulpo á grella (a la plancha) y la empanada de pulpo que sirven en algunas de las pulperías.

¿Por qué el mejor pulpo gallego se come a 100 km del mar?

Resulta paradójico que la localidad con mayor tradición pulpera se encuentre en la única de las cuatro provincias gallegas que no tiene mar. Para explicar por qué sucede esto, hay que remontarse nueve siglos atrás.

En el siglo XII, Diego Arias, un soldado condecorado por sus hazañas militares, recibió como premio el coto de Marín (Pontevedra). Al fallecer, éste se lo dejó en herencia al Monasterio de Santa María de la Real de Oseira, en la provincia de Ourense.

A partir de ese momento, los habitantes de Marín debían pagar sus tributos a los monjes de Oseira y lo hacían con el pulpo que pescaban. Los religiosos, desbordados por las grandes cantidades que recibían, comenzaron a repartir los excedentes entre los feligreses para que lo aprovechasen como les pareciese oportuno.

Y fue ya en esa época cuando la gente de O Carballiño comenzó a cocinar pulpo para venderlo en las ferias de ganado de la comarca. Street food gallega en la Edad Media. Por eso, al pulpo cocido y aderezado con sal, aceite y pimentón se lo conoce como pulpo á feira.