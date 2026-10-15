La estancia media se reduce a la mitad y los pacientes también presentan una reducción del 20% del dolor postoperatorio.

Primitivo Gómez: “Con la cirugía robótica el ingreso medio es de 1,6 días frente a 2,9 días en cirugía convencional”

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LO ESENCIAL Las claves El Instituto de Traumatología del Hospital Sanitas Virgen del Mar atendió a 23.404 pacientes y realizó 1.281 intervenciones en 2025, integrando especialización, tecnología y rehabilitación. La cirugía robótica reduce el ingreso hospitalario a 1,6 días de media frente a los 2,9 días de la cirugía convencional, según explica el doctor Primitivo Gómez. Los pacientes intervenidos con robótica inician la movilización a las ocho horas de la operación y experimentan una reducción del 20% en el dolor postoperatorio. El centro estructura su atención en múltiples unidades especializadas para ofrecer planes de tratamiento y diagnósticos personalizados según las necesidades de cada paciente.

Desde una lesión deportiva a una fractura o una patología degenerativa, los problemas relacionados con los huesos, músculos y articulaciones son una de las causas médicas que más afectan a la calidad de vida de las personas.

Cada caso requiere una valoración específica y un tratamiento adaptado a las necesidades del paciente.

En España, uno de los centros más destacados es el Instituto de Traumatología del Hospital Universitario Sanitas Virgen del Mar (Madrid), donde se ofrece una atención integral combinando la experiencia de diferentes especialistas y tecnología médica avanzada.

El equipo completo del Instituto de Traumatología. Cedida por Sanitas

Según explica el doctor Primitivo Gómez, jefe del Servicio de Traumatología y responsable de la Unidad de Cirugía Ortopédica Robótica, este centro “nace para responder a una realidad asistencial cada vez más compleja”.

“Las patologías del aparato locomotor requieren con frecuencia la participación de profesionales con un alto grado de especialización y un seguimiento que continúa después de la intervención”, continúa el especialista.

Uno de los aspectos diferenciales de este centro es la organización del recorrido asistencial, estructurado en unidades especializadas entre las que se encuentran:

Unidad de cadera

Unidad de rodilla

Unidad de lesiones deportivas

Unidad de columna

Unidad de pie

Unidad de la mano

Unidad de miembro superior

Unidad de traumatología juvenil y del adolescente

Unidad de fracturas

Medicina deportiva

Servicio de rehabilitación

Este planteamiento permite diseñar estrategias terapéuticas individualizadas en función de las características de cada paciente y de la patología que presenta.

De esta manera, describe el doctor Gómez, “el paciente accede al especialista más adecuado para su problema y dispone de un plan que conecta la valoración inicial, las pruebas diagnósticas, el tratamiento conservador o quirúrgico y la rehabilitación posterior”.

La actividad del Instituto refleja también la dimensión de este modelo asistencial. En 2025, atendió a 23.404 pacientes y realizó 1.281 intervenciones, de las cuales más de 300 fueron procedimientos con cirugía robótica.

Innovación aplicada a la traumatología

La evolución de la tecnología médica está permitiendo incorporar nuevas herramientas tanto al diagnóstico como al tratamiento de las patologías musculoesqueléticas.

Una de las grandes apuestas del Hospital Universitario Sanitas Virgen del Mar ha sido la incorporación de cirugía robótica, a través de diversos sistemas como ROSA o Mazor que ayudan a planificar y ejecutar determinadas intervenciones quirúrgicas.

Esta tecnología, explica el doctor Gómez, permiten al cirujano “disponer de mediciones en tiempo real, mayor control sobre la posición del implante y una ejecución más reproducible del plan previsto”.

Mientras que para el paciente, añade, “el principal beneficio se relaciona con la personalización y la precisión. Esto puede favorecer una menor agresión sobre los tejidos, un mejor equilibrio de la articulación y una movilización más temprana”.

En este sentido, los especialistas ya han podido observar mejoras en cuanto a los tiempos de recuperación y estancia hospitalaria.

“La estancia media tras una intervención con cirugía robótica se sitúa en 1,6 días, frente a 2,9 días en los procedimientos convencionales”, aclara el traumatólogo.

Además, en este tipo de procedimientos los pacientes comienzan la movilización, de media, a las ocho horas de la operación y presentan una reducción del 20% del dolor postoperatorio.

El futuro de la cirugía robótica

La cirugía robótica ha mejorado de forma directa y medible la planificación y precisión con la que se ejecutan las intervenciones.

Primitivo Gómez vaticina que estas técnicas ganarán peso especialmente en las prótesis articulares y determinados procedimientos de columna.

“La traumatología avanzará hacia procedimientos cada vez más personalizados, apoyados en herramientas que permitan planificar con mayor detalle cada intervención”.

Entre ellas, los sistemas robóticos “ayudarán a conocer mejor la anatomía de cada paciente y a reproducir con mayor exactitud el tratamiento previsto”, concluye el especialista.

El centro apuesta por un modelo de atención que integra especialización médica, tecnología, cirugía y rehabilitación para abordar de forma global las patologías del aparato locomotor.

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