Las olas de calor causan al menos 1.028 muertes en junio, según el Carlos III: un 152% más que en 2025

Las claves

Las claves Generado con IA Las altas temperaturas causaron 1.028 muertes en junio en España, la cifra más alta de la última década, con un aumento del 152% respecto a 2025. El 99% de las muertes afectaron a mayores de 65 años, siendo la primera ola de calor del año la más letal para la población vulnerable. Cataluña y País Vasco fueron las comunidades más afectadas, mientras que Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha registraron menos defunciones. Se prevé la llegada de una nueva ola de calor, con temperaturas que podrían superar los 42 ºC en varias zonas del país.

Las altas temperaturas mataron a 1.028 personas en España durante el pasado mes de junio, según el sistema de monitorización de mortalidad diaria (MoMo). Se trata de la cifra más alta de la última década, superando a la de 2017, con un millar de muertes.

Comparada con la del pasado año, la mortalidad por calor en junio se ha incrementado en un 152%. La principal causa de este récord no es otra que la ola de calor que se ha vivido en el país a finales de este mes.

Este fenómeno, que se desarrolló entre los días 21 y 24, dejó máximas de 40 ºC. Aun así, ha sido el segundo junio más cálido en España desde 1961, con una temperatura media 3,2 ºC por encima de lo normal y solo superado por el de 2025.

Como han destacado desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el calentamiento que se está produciendo en junio es "muy claro", pues los 13 junios más cálidos desde que se tiene registro se han dado en el siglo XXI.

Las CCAA más afectadas

El codirector de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente del Instituto de Salud Carlos III, Julio Díaz, explicó en este artículo de EL ESPAÑOL que "la primera ola de calor del año es la que más impacto tiene en la salud, sobre todo en la mortalidad".

La razón es que sólo un 2% de las muertes por altas temperaturas se deben a un golpe de calor, mientras que el resto se suelen dar en la población vulnerable, cuyas patologías se ven agravadas por el calor hasta el punto de causar su muerte.

En la primera ola de calor es cuando más población vulnerable hay; de hecho, de las muertes registradas en este mes de junio prácticamente la totalidad corresponden a personas mayores de 65 años (1.022).

Como señaló en una entrevista a este periódico el investigador y responsable de ciencias de datos en la Fundación para la Investigación del Clima, Dominic Royé, "el envejecimiento es un factor de vulnerabilidad enorme".

A ello se le suma que cada vez es más frecuente que las olas de calor se produzcan antes, como demuestra que más del 70% de las que se dieron en junio se hayan producido en los últimos 20 años.

Las comunidades más afectadas coinciden con las más pobladas. Cataluña es la que ha registrado el mayor número de defunciones, con 218, seguida de cerca por el País Vasco, con 147.

No es de extrañar que esta última ocupe la segunda posición, ya que ha sido una de las más afectadas por las altas temperaturas en las últimas semanas: el aeropuerto de Bilbao, por ejemplo, batió su récord de temperatura mínima más alta para junio con 21,2 ºC el pasado sábado.

En el otro extremo aparece la Región de Murcia, con tres muertes, por debajo de Extremadura (7) y Castilla-La Mancha (13).

Sin descartar más olas

Pese a que en el primer día de julio las temperaturas han bajado en el norte peninsular y el jueves también lo harán ligeramente en el resto, a partir del primer fin de semana de este mes comenzará un ascenso térmico generalizado que podría dar lugar a una nueva ola de calor.

Así lo ha señalado el portavoz de Aemet, Rubén del Campo: "España está a las puertas de un nuevo episodio cálido, y no se puede descartar que sea una nueva ola de calor".

Y es que en las próximas jornadas sobrevolarán por todo el territorio masas de aire muy cálidas, con valores también muy altos, tanto diurnos como nocturnos. El domingo, de hecho, podrán alcanzarse los 42 ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

En zonas del Mediterráneo, centro y mitad sur, las mínimas no bajarán de 22 ºC, incluso con alguna noche tórrida (cuando no se baja de los 25 ºC). Es probable también que las altas temperaturas afecten al archipiélago canario.

De no cambiar los pronósticos, el calor intenso podría continuar hasta, al menos, mediados de la próxima semana, ha incidido Del Campo.