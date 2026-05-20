Atacar la proteína LRRK2, un enfoque innovador para el párkinson con importante participación española

Ernest Balaguer, cuarto por la izquierda, con el equipo de la Unidad de Investigación Clínica del centro.

El Hospital Universitari General de Catalunya ha sido uno de los centros donde se ha probado una novedosa terapia frente a esta enfermedad neurodegenerativa.

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital General de Catalunya ha liderado la participación española en el ensayo clínico internacional REASON, centrado en un nuevo tratamiento para el párkinson. El estudio prueba un fármaco que reduce la actividad del gen LRRK2, la alteración genética más común asociada al párkinson, y muestra resultados prometedores en seguridad y reducción de biomarcadores. El ensayo incluye pacientes con y sin la mutación LRRK2, ampliando el potencial beneficio del tratamiento a la mayoría de personas con párkinson. El grupo Quirónsalud mantiene una intensa actividad investigadora, con casi 1.500 ensayos clínicos activos y un fuerte foco en innovación biomédica.

El Hospital Universitari General de Catalunya, perteneciente al Grupo Quirónsalud, ha reforzado su papel en la investigación internacional del párkinson al participar en la primera fase del ensayo clínico REASON, un estudio pionero que explora una nueva vía terapéutica dirigida a modificar la progresión de la enfermedad.

El centro ha tenido un papel destacado al convertirse en el primer hospital español activado para participar en el estudio, incluyendo al primer paciente. Además, ha sido el máximo centro reclutador en nuestro país, con casi un 10% de la muestra internacional. Este ensayo, iniciado en 2021 y finalizado en 2024, representa el primer estudio en humanos de este enfoque.

REASON evalúa la seguridad, tolerabilidad y farmacodinámica de un tratamiento diseñado para reducir la actividad del gen LRRK2. Esta alteración genética es la más frecuente asociada al párkinson, lo que la convierte en una diana clave para nuevas estrategias terapéuticas.

El fármaco en estudio es un oligonucleótido antisentido que inhibe la formación de la proteína patológica alfasinucleína. Su administración se realiza por vía intratecal, mediante punción lumbar.

"El enfoque es muy innovador porque busca modificar la evolución natural del párkinson, tanto en pacientes con mutación LRRK2 como en aquellos que no la presentan”, explica el doctor Ernest Balaguer, director de Investigación del hospital.

"Esta mutación es la más frecuente de todas las implicadas en los casos de párkinson genético y supone un 3% de todos los pacientes", detalla. "En casos familiares, se eleva a un 4-10% y, en casos esporádicos, al 1,5-3,5%".

Los resultados de esta primera fase se han publicado recientemente en la revista Nature Medicine, una de las más relevantes en el ámbito biomédico. La publicación sitúa esta línea de investigación en un nuevo escenario de desarrollo clínico.

Los primeros datos indican que el tratamiento logra reducir los niveles de LRRK2 y de la proteína pRab10 en el líquido cefalorraquídeo, dos biomarcadores clave relacionados con la enfermedad. Además, el perfil de seguridad observado es favorable.

El doctor Balaguer explica que la proteína pRab10 es un biomarcador que "identifica la hiperactividad del gen LRRK2 aun sin que existan mutaciones patogénicas añadidas".

Una mutación, dos poblaciones

En la parte A del ensayo, con una única administración a dosis ascendentes, fueron incluidos 40 pacientes en todo el mundo. En la parte B, con cuatro administraciones de dosis ascendentes múltiples, 42 pacientes. "Nuestro centro pudo seleccionar en la parte A cinco candidatos, de los que fueron incluidos dos pacientes", indica el doctor. "En la parte B fueron seleccionados 12 candidatos y pudieron ser incluidos seis de ellos. Estas cifras son relevantes y suponen un 9,76% de la serie internacional que incluía EEUU, Canadá, Reino Unido, Noruega, Israel y España".

Uno de los aspectos más relevantes del ensayo es que ha incluido tanto a pacientes con mutación patogénica en LRRK2 como a personas con párkinson sin esta alteración genética. Esta decisión amplía el alcance potencial del tratamiento.

Según Balaguer, "es crucial evaluar la seguridad y la posible eficacia en poblaciones no afectadas por la mutación, ya que este avance podría beneficiar también a la mayoría de pacientes con párkinson esporádico".

En esta fase han participado, además del Hospital General de Catalunya, el Hospital Clínic de Barcelona y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, junto a otros 18 centros internacionales.

Entre los países implicados en el ensayo figuran Estados Unidos, Canadá, Israel, Noruega y Reino Unido, lo que refuerza el carácter global del estudio y la relevancia de los resultados obtenidos.

El hospital catalán cuenta con una trayectoria consolidada en ensayos clínicos en enfermedades neurodegenerativas. En las últimas dos décadas, todos los fármacos para el párkinson aprobados en España han sido evaluados en el centro.

Esta experiencia le ha permitido participar en estudios internacionales de alta complejidad y contribuir al desarrollo de nuevas opciones terapéuticas para los pacientes.

"La investigación es una herramienta clave para ofrecer una atención más precisa, ya que genera conocimiento que puede trasladarse a la práctica clínica", subraya el doctor Balaguer.

Una de cada 240 personas padecerá párkinson en algún momento de su vida, según la Sociedad Española de Neurología. En España habría unos 200.000 pacientes.

Se estima que los casos de párkinson se duplicarán en poco más de una década. "El incremento de la edad media en sociedades desarrolladas provocará desafíos sociales, como la repercusión laboral, y mayores necesidades de fisioterapia especializada (de actividades finas manuales, de la voz, de la marcha y del equilibrio)", indica Ernest Balaguer. "También es previsible un avance farmacológico y neuroquirúrgico que implicará elevados costes económicos y logísticos".

Casi 1.500 ensayos clínicos

El impulso investigador del hospital se enmarca en la estrategia del grupo Quirónsalud, que sitúa la innovación como uno de los pilares de la asistencia sanitaria.

El grupo mantiene una actividad investigadora creciente, con 1.490 ensayos clínicos activos en el último año, un 2% más que el año anterior, centrados en mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.

En 2025, sus profesionales iniciaron 410 nuevos ensayos clínicos, de los que 219 (el 53%) corresponden a fases tempranas, las más exigentes desde el punto de vista metodológico.

Este contexto favorece el desarrollo de una medicina más personalizada y basada en valor, en la que la investigación clínica actúa como motor de cambio en la atención a los pacientes con patologías complejas como el párkinson, el cáncer o las enfermedades infecciosas.

La oncología concentró el 65% de los ensayos clínicos activos (972 estudios) y el 57% de los nuevos ensayos iniciados (y el 73% de los ensayos en fases tempranas).

El área de enfermedades infecciosas, inflamatorias y crónicas es la segunda con más ensayos activos (150), seguida de la de neurociencias (134), enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas (114) y tecnología e innovación sanitaria (86).

Además, los profesionales de Quirónsalud publicaron 1.829 artículos científicos, un 5% más que en 2024, y su factor de impacto acumulado subió un 11%.

El factor de impacto medio (es decir, el número medio de citas de cada artículo) fue de 7,31 puntos, un 7% más.

La actividad científica del grupo en 2025 también incluyó el desarrollo de 233 estudios observacionales y 616 proyectos de investigación.

Por otro lado, su capacidad tecnológica permitió realizar pruebas complementarias para otros 339 ensayos externos.