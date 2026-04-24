España, el país de Europa donde más se disparan las muertes súbitas: aumentan un 3,3% al año y la causa no está clara

Una mejor identificación y certificación de los casos podría influir en el alto registro de muertes súbitas en España.

El envejecimiento poblacional, los malos hábitos y la falta de educación sanitaria son factores que contribuyen al aumento.

La mayoría de las muertes súbitas se deben a fibrilaciones ventriculares, una arritmia cardíaca grave.

España es el país europeo donde más aumentan las muertes súbitas, con un incremento anual del 3,3%.

La muerte súbita es capaz de llevarse la vida como un relámpago, de forma completamente inesperada. Las personas que la experimentan parecían estar en perfecto estado hasta ese momento y, por eso, produce incertidumbre.

¿Qué hay detrás de uno de estos fallecimientos? La Fundación Española del Corazón (FEC), cuenta que en la gran mayoría de casos son fibrilaciones ventriculares, un tipo de arritmia cardíaca, lo que se esconde tras estas muertes.

"Hace que el corazón pierda su capacidad de contraerse de forma organizada, por lo que deja de latir. La víctima de muerte súbita pierde en primer lugar el pulso y, en pocos segundos, pierde también el conocimiento y la capacidad para respirar", explica la FEC.

Existe la posibilidad de sobrevivir, pero la atención debe ser inmediata. "La fibrilación ventricular es muy rara en corazones sanos. En personas mayores de 35 años, la causa más frecuente es el infarto agudo de miocardio", sigue el organismo.

Por desgracia, un reciente estudio publicado en The Lancet Regional Health ha alertado de que las muertes súbitas están en alza en Europa y, especialmente, en España. Y de momento no existe una explicación para el fenómeno.

Cada vez más frecuente

Los autores del estudio observaron los datos de muertes súbitas en la década transcurrida entre 2010 y 2020. En toda Europa se produjeron 2,6 millones de muertes súbitas y un aumento anual de un 2,6%.

Los investigadores señalan que el aumento fue más acusado entre las mujeres, aunque siguen siendo los hombres los que mueren con más frecuencia de esta forma. Y también que España es donde más aumenta esta muerte.

Cada año se produce un aumento medio del 3,3% en las muertes súbitas de España. El estudio se centró en los datos puramente estadísticos y, por lo tanto, no se han expuesto más que hipótesis sobre por qué estos fallecimientos se han disparado.

Para llevar a cabo este trabajo, los autores analizaron datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 26 países europeos y 53 millones de muertes. En opinión de Juan Jiménez Jáimez, se trata de un estudio que "garantiza consistencia y comparabilidad internacional".

Jiménez es jefe de la sección de Arritmias y Cardiopatías Hereditarias del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada y también profesor permanente vinculado en la Universidad de Granada.

"Este elegante estudio está sustentado en el análisis de una cohorte poblacional muy alta", explica a Science Media Centre (SMC). "Su diseño permite describir con solidez la evolución temporal de la mortalidad por muerte súbita".

Este experto señala que el estudio subraya la necesidad de desarrollar estrategias y políticas sanitarias en todo el mundo para conseguir prevenir y tratar mejor estos casos que van en aumento en los últimos tiempos.

Pero, ¿qué ha podido ponernos en esta situación? "En el caso de España, el incremento observado probablemente responde a una interacción multifactorial", dice Jiménez. Esos factores son el envejecimiento de la población, los malos hábitos y la falta de educación.

"Destaca de forma clara el envejecimiento poblacional, ya que es el país con mayor esperanza de vida de Europa y del mundo, lo que implica una mayor proporción de población en edades de alto riesgo", explica el experto.

Sí, ir cumpliendo años, especialmente cuando son muchos, es lo que más se asocia con los casos de muerte súbita. Esto se debe a que con la edad también aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica.

"A esto se suma un cambio en los estilos de vida, especialmente en mujeres, con mayor sedentarismo y aumento de factores de riesgo cardiovascular —obesidad, diabetes, hipertensión…—, lo que puede contribuir al incremento más acusado en este subgrupo".

Y, por último, el experto señala que la reanimación y el saber usar los desfibriladores que se instalan en lugares públicos sigue siendo una asignatura pendiente en España. Unos conocimientos que pueden resultar decisivos para salvar una vida.

Pero, ¡ojo! aunque sin duda los datos del estudio son relevantes, Jiménez señala que es posible que los resultados se expliquen debido a otra característica. "España podría estar relativamente sobrerrepresentada en términos de muerte súbita", dice.

Esto podría ser "debido a un fuerte desarrollo en la identificación y certificación de estos casos en nuestro país, fruto de la creciente integración entre medicina forense, atención primaria, servicios de emergencias, cuidados intensivos y cardiología en el estudio de la muerte súbita", señala.

Aunque, sin duda, se trata de un avance positivo desde el punto de vista clínico y científico, "podría introducir un artefacto metodológico, al mejorar la detección y clasificación de estos eventos frente a otros países con menor precisión diagnóstica, condicionando así parte del incremento observado".

Vamos, que en España hemos empezado a medir estos casos con mayor precisión y esto puede hacer que, aún teniendo un número similar a otros países, se nos pasen por alto menos muertes súbitas que a naciones vecinas.