Conservar el pulmón cuando todo parecía perdido: la cirugía que cambia el pronóstico del cáncer avanzado

La combinación de inmunoterapia, quimioterapia y una técnica quirúrgica innovadora permite a pacientes con cáncer de pulmón avanzado conservar el órgano y recuperar su vida con normalidad.

Recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón avanzado ha sido, durante décadas, sinónimo de cirugía radical para extirpar el órgano afectado. Se trata de una intervención agresiva, con notables secuelas para el paciente y su calidad de vida.

Pero la historia empieza a reescribirse en el Hospital Quirónsalud Málaga, donde las manos expertas de sus cirujanos han apostado por un abordaje de la enfermedad que combina quimioterapia, inmunoterapia y una técnica quirúrgica que permite preservar parte del pulmón.

Esta técnica de “doble sleeve” o “doble manguito”, explica el doctor Roberto Mongil, jefe del Servicio de Cirugía Torácica del centro malagueño, “consiste en preservar al menos una de las partes o lóbulos de los que consta el pulmón”. De esta manera, se resecan las zonas invadidas por el tumor y se “reconstruye la continuidad de la vía aérea”.

Este tipo de procedimientos, añade el especialista, “evitan que tengamos que extirpar completamente el pulmón y, por tanto, reducen el riesgo de complicaciones postoperatorias y preserva la calidad de vida del paciente”.

Un caso que abre camino

Son pocos los centros en España capacitados para este tipo de intervención, de altísima complejidad técnica y realizadas a menudo mediante cirugía robótica.

Pero la cirugía es solo una parte de la ecuación. Antes de plantear la intervención, “el paciente debe cumplir unos criterios de operabilidad y de resecabilidad”. Entre ellos, apunta el doctor Mongil, “que tenga una capacidad respiratoria adecuada y que tengamos una razonable certeza de que vamos a ser capaces de extirpar el tumor en su totalidad”.

Hace unos meses, al centro malagueño llegó un hombre de 65 años, exfumador, con un diagnóstico desalentador: un tumor en el pulmón derecho que alcanzaba la tráquea y extendía metástasis linfáticas a zonas próximas.

En otro contexto, la opción habría sido la extirpación completa del pulmón e incluso parte de la tráquea: una cirugía de alto riesgo y con importantes secuelas respiratorias. Sin embargo, se aplicó un abordaje distinto.

El paciente recibió quimio-inmunoterapia previamente a la cirugía y, afortunadamente, el tumor se redujo lo suficiente para que el equipo del doctor Mongil pudiera aplicar la técnica de doble manguito.

“El hecho de haber preservado la mayor parte del pulmón le ha permitido incorporarse antes a sus actividades cotidianas manteniendo su capacidad funcional y la misma calidad de vida que presentaba antes de la cirugía, cosa que no habría podido hacer si hubiéramos extirpado el pulmón entero”, asegura el especialista.

Además, el doctor destaca el papel de la quimioterapia y, sobre todo, de la inmunoterapia. “Gracias a estas terapias neoadyuvantes, el tumor pasó de ser no resecable a resecable. Y lo que es más: gracias a la quimio e inmunoterapia preoperatorias se consiguió lo que llamamos una respuesta patológica completa del tumor”.

Asimismo, el doctor Manuel Cobo, especialista en Oncología Médica del Hospital Quirónsalud Málaga, explica cómo “este tándem terapéutico no solo reduce el tamaño del tumor, sino que, en un número creciente de casos, logra su desaparición completa, elevando así las probabilidades de supervivencia a cifras impensables hace unos años”.

“Además, esa drástica reducción tumoral permite que pacientes que antes eran considerados no operables puedan ahora ser candidatos a una cirugía que apuesta por la conservación y la funcionalidad", añade.

Más allá del éxito clínico, los avances terapéuticos y quirúrgicos como estos ofrecen al paciente “esperanzas de curación ante un diagnóstico tan terrible como el de un cáncer de pulmón”, según el doctor Mongil. Este tipo de cáncer es el tercer tumor más diagnosticado y la primera causa de muerte por cáncer en España.

El cirujano se muestra optimista con la implantación de las nuevas técnicas quirúrgicas, pues “nos abren un panorama muy prometedor que nos permite seguir avanzando hacia la curación del cáncer de pulmón”.

Donde antes el objetivo era únicamente extirpar el tumor, ahora la meta es preservar el órgano y, para algunos pacientes, ese matiz marca la diferencia entre sobrevivir y volver a vivir.