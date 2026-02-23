Mismas muertes con la mitad de casos: la letalidad del meningococo se dispara en las seis primeras semanas de 2026

Las claves nuevo Generado con IA En las primeras seis semanas de 2026 se han notificado 47 casos de enfermedad meningocócica, menos de la mitad que el año anterior, pero con casi el mismo número de muertes (8 frente a 10). La letalidad de la infección ha subido al 17%, superando el 10% registrado en el mismo periodo de 2025 y el 9,23% de todo 2024. El serogrupo B es el más letal y predominante, responsable de la mayoría de los casos y defunciones este año, incluyendo la muerte de una niña de cinco años en Huelva. Expertos subrayan la importancia de avanzar en la vacunación, especialmente en menores de 12 meses y adolescentes, para prevenir más fallecimientos y controlar brotes.

Entre el 29 de diciembre de 2025 y el 8 de febrero de 2026 se han notificado 47 casos de enfermedad meningocócica, menos de la mitad de los 100 casos registrados el año pasado por las mismas fechas.

En cambio, el número de muertes ha sido similar: 8 en el presente año frente a las 10 que se observaron en 2025.

La letalidad de la infección en lo que va de año se sitúa en el 17%, frente al 10% del año pasado por las mismas fechas.

También es mayor que la registrada en todo el 2024, cuando se situó en el 9,23%, y en 2023, cuando alcanzó el 13,2%, según los datos procedentes de los informes anuales que publica el Instituto de Salud Carlos III.

La enfermedad meningocócica está causada por Neisseria meningitidis, una bacteria que se transmite a través de las secreciones de las vías respiratorias tras un contacto estrecho y prolongado con personas infectadas.

Se trata de una infección grave que puede manifestarse, o bien como meningitis —inflamación de las membranas que recubren el cerebro— o bien como sepsis (una respuesta inmunitaria extrema que pone en riesgo la vida del paciente).

Se trata de una "enfermedad devastadora por su rapidez de evolución", apunta Ignacio Salamanca, coordinador médico de la Unidad de Investigación del Grupo IHP Pediatría y vocal del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

El meningococo puede "afectar a personas previamente sanas y evolucionar en pocas horas desde un estado aparentemente normal a una sepsis fulminante o una meningitis grave".

En estas últimas, "normalmente en menos de 24 horas y aunque se sospeche y se inicie tratamiento antibiótico adecuado, puede llegar a una mortalidad cercana al 10% y los supervivientes sufrir secuelas graves aproximadamente un 20-40%: amputaciones, sordera, problemas neurológicos, etc."

Su imprevisibilidad y la capacidad de la bacteria de desencadenar una respuesta inflamatoria masiva y súbita "explica su alta letalidad y el elevado porcentaje de complicaciones permanentes incluso con tratamiento correcto", apunta Salamanca.

Serogrupo B, el más letal

No hay una única N. meningitidis sino que son 12 tipos (serogrupos) distintos. El serogrupo C era el más habitual hasta que se introdujo la vacuna en el año 2000.

Mucho más recientemente se incluyeron en el calendario vacunal común a todas las comunidades la vacuna que añadía los serogrupos A, W e Y, en 2019.

Ya en 2023 se incorporó la vacuna frente al serogrupo B. Desde diez años antes, se podía adquirir de forma privada mediante receta médica.

En las seis primeras semanas de 2026, el serogrupo dominante en casos y defunciones fue este último, incluyendo la muerte de una niña de cinco años en Huelva, la primera por meningococo registrada este año, el pasado 7 de enero.

Se notificaron 19 casos y 5 fallecimientos, frente a los 3 casos (y un fallecido) en los serogrupos B y W.

No se han detectado casos de los serogrupos A y C, mientras que 17 corresponden a otros tipos o serogrupos desconocidos, incluyendo una defunción.

Ignacio Salamanca señala que el serogrupo B ha sido, tradicionalmente, el más activo en España, "y, en los años 90, el serogrupo C, "lo que llevó a introducir la vacunación sistemática frente a C en el año 2000".

La introducción de las vacunas ha hecho que los casos desciendan en hasta un 90% en las últimas décadas. Como la gran mayoría de enfermedades infecciosas, la pandemia de Covid-19 hizo que cayeran aún más.

También como la gran mayoría, estos fueron aumentando paulatinamente los años siguientes.

"En los últimos tres años tras la pandemia se ha observado un progresivo aumento de casos, siendo el serogrupo B el más predominante en España", afirma Salamanca.

"El serogrupo B casi siempre ha estado entre los principales causantes de esta enfermedad", señala Rosa Cano, del Centro Nacional de Epidemiología, perteneciente al Instituto Carlos III.

"Ahora con el serogrupo C casi desaparecido y los serogrupos W e Y con descensos por la vacuna, vuelve a ser la causa predominante de la enfermedad".

En 2024, último año con datos consolidados, ya se habían recuperado los niveles previos a la irrupción del SARS-CoV-2.

Se confirmaron 336 casos y 31 defunciones por enfermedad meningocócica invasiva.

Casi dos de cada tres fallecidos por meningogoco ese año tenían 65 y más años: 19 defunciones, el 61,3% del total.

Le siguieron el grupo de entre 45 y 64 años (4 defunciones, el 12,9%) y los niños y niñas menores de 1 año (3 defunciones, el 9,68% del total).

Por serogrupos, el tipo B causó algo más de la mitad de los fallecimientos (17, el 54,8% del total), por 7 del serogrupo X y 1 de los serogrupos C e Y. Las 5 defunciones restantes correspondieron a serogrupos desconocidos o no tipables.

"Motivo de preocupación"

Para Ignacio Salamanca, que en pocas semanas se hayan producido varias muertes "por una enfermedad para la que disponemos de vacunas eficaces es siempre un motivo de gran preocupación y de reflexión".

"Es importante recordar que el meningococo sigue circulando, aunque la vacunación ha sido un enorme éxito", apunta.

Sin embargo, recuerda que los pediatras españoles han pedido avanzar en la vacunación, incluyendo en menores de 12 meses los serogrupos ACWY (que se da ahora a los 12 años) y añadir a los adolescentes en la vacunación frente al serogrupo B, "dado que son el grupo de mayor riesgo".

"Avanzar en estas recomendaciones y estrategias de vacunación permitiría controlar posibles brotes y reducir todavía más los casos y, sobre todo, evitar tragedias individuales que sabemos que son, en su gran mayoría, prevenibles mediante vacunación".

Rosa Cano señala que la vacunación frente al serogrupo B en menores de 2 años, "que es cuando la incidencia de la enfermedad es más elevada", les protege, pero "no evita la circulación en la población, por lo que sigue habiendo casos en otras edades".

El número total de casos de enfermedad meningocócica invasiva en 2025 ha sido de 386, superando los de 2024 en 47.

"El aumento se reparte en todos los grupos de edad, pero con menor impacto en los menores de 5 años, lo que es una buena noticia".

La bajada de casos en lo que va de año puede deberse a retrasos en la notificación por parte de algunas comunidades autónomas, señala.

Con todo, "las comunidades no nos han informado de ninguna situación de alerta".