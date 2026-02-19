La alternativa natural del botiquín: la piruleta que calma la irritación de garganta de los más pequeños

Sin azúcar, gluten ni lactosa, Orofar Kids, la innovadora propuesta de STADA, aprovecha extractos vegetales de uso tradicional para suavizar la irritación de garganta de los niños a partir de tres años

En esta época del año, marcada por el frío, la lluvia y el viento, una de las principales razones por la que los padres acuden a las consultas de pediatría es porque sus hijos tienen alguna molestia relacionada con la garganta.

Picor, sequedad, dificultad al tragar o esa persistente sensación de carraspeo son síntomas frecuentes que, aunque suelen ser leves, afectan al bienestar de los niños y preocupan a sus familias.

En muchos casos, los pequeños se resisten a tomar jarabe y la opción de administrar comprimidos no siempre resulta viable, especialmente cuando los padres buscan evitar una medicalización excesiva. En este contexto, STADA ha creado la solución perfecta: Orofar Kids, una propuesta eficaz, segura y adaptada a las necesidades de los menores.

Para que cuidarse también pueda ser divertido, la compañía farmacéutica ha desarrollado un innovador formato en forma de piruleta con sabor frambuesa, sin azúcar, sin gluten y sin lactosa, elaborada a partir de ingredientes naturales. Se trata de un producto OTC (sin receta médica), indicado para niños a partir de tres años, que combina comodidad y facilidad de uso.

Ingredientes naturales con respaldo tradicional

La fórmula de Orofar Kids se basa en dos extractos vegetales de uso tradicional ampliamente reconocidos por sus beneficios para la mucosa orofaríngea.

Por un lado, el liquen de Islandia ayuda a reducir la fricción al tragar, suaviza la garganta y aporta propiedades calmantes, antiinflamatorias y antimicrobianas suaves.

Por otro, la raíz de malvavisco ofrece un alivio prolongado, formando una película protectora que calma la irritación, alivia la sequedad y favorece la regeneración de tejido.

Cómo actúa en la garganta

A diferencia de otros productos, Orofar Kids está diseñado para ofrecer un alivio sostenido. Su formato en piruleta permite que se disuelva lentamente en la boca, liberando sus principios activos de forma progresiva y actuando directamente sobre la zona afectada.

Este mecanismo favorece una mayor permanencia del producto en la cavidad oral y la garganta, alargando su efecto calmante y protector.

A pesar de que su aspecto nos recuerde al de una golosina, desde STADA recuerdan que se trata de un producto con una función terapéutica concreta que debe utilizarse siempre de forma responsable y bajo supervisión adulta.

Una alternativa frente a la medicalización innecesaria

La Dra. Amalia Arce, pediatra y autora del libro Diario de una mamá pediatra, destaca la importancia de contar con opciones naturales adaptadas a la infancia, ya que contribuyen a evitar la medicalización sistemática en procesos leves.

Orofar Kids puede ser, en estos casos, una herramienta útil para aliviar síntomas sin recurrir directamente a analgésicos, antiinflamatorios o antibióticos, que deben reservarse para situaciones en las que realmente estén indicados.

No sustituye tratamientos médicos

Piruleta Orofar Kids

Resulta importante recordar que a pesar de que Orofar Kids sea apto para irritaciones de garganta, no sustituye al paracetamol, al ibuprofeno ni a los antibióticos cuando estos son necesarios. No es un medicamento, sino un producto de alivio local.

Puede emplearse como primera opción en casos leves, como complemento entre tomas de medicación o durante procesos respiratorios leves. Pero si aparece fiebre alta, dolor intenso, empeoramiento del estado general o síntomas persistentes, siempre debe consultarse al pediatra.

Compromiso con la salud infantil

Para STADA, este lanzamiento representa un paso más en su compromiso con el bienestar de las familias. Como señala Elena López, directora de marketing de la compañía en España, Orofar Kids responde a las necesidades reales de los niños y se alinea con un uso responsable del autocuidado.

En un contexto donde cada vez se valora más la prevención, la tolerancia y la personalización de los tratamientos, este producto se posiciona como una alternativa moderna, basada en la evidencia científica y la práctica clínica.