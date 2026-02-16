Una terapia con un compuesto psicodélico de la ayahuasca mejora los síntomas de la depresión durante tres meses

La ayahuasca es una de las plantas de las que se obtiene el DMT Paul Hessell Flickr

La dimetiltriptamina (DMT), un compuesto natural responsable de los efectos psicodélicos de la ayahuasca, puede ser una manera rápida y efectiva de mejorar los síntomas depresivos en adultos. Así lo indican los resultados de un ensayo clínico que publica la revista Nature Medicine.

El ensayo incluyó a 34 participantes, 17 de las cuales recibieron DMT intravenoso. Los pacientes así tratados mostraron mejoras superiores en los síntomas depresivos a las del grupo control.

Pasadas dos semanas, en una segunda parte del ensayo, se administró DMT a todos los participantes. Los efectos antidepresivos así conseguidos se mantuvieron tres meses.

"Se trata de un estudio interesante por su novedad, ya que es el primer ensayo clínico que evalúa específicamente la eficacia de esta intervención, si bien se sustenta en evidencia previa que avala su seguridad", valora Óscar Soto, psiquiatra adjunto e investigador en Parc Sanitari Sant Joan de Dèu e Institut de Recerca Sant Joan de Dèu (Grupo ANIMA) en Barcelona.

"Además, la naturaleza de la intervención (infusión breve de 10 minutos, acompañada únicamente de una sesión de preparación y otra de integración, con una duración aguda de los efectos psicodélicos en torno a los 30 minutos) facilita notablemente su implementación a gran escala", comenta el también vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica (SEMPsi).

Sin embargo, hay limitaciones en el estudio. "El tamaño muestral es pequeño (únicamente 17 pacientes por rama) y el diseño en formato etiqueta abierta (open label) solo permitió evaluar la eficacia del tratamiento frente a placebo durante dos semanas, ya que al cabo de este periodo todos los pacientes recibieron una segunda dosis".

"Los resultados del estudio invitan a un optimismo prudente, pero genuino", añade por su parte Elisabet Domínguez, psicóloga y doctora en farmacología del Hospital de Sant Pau de Barcelona, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica (SEMPsi).

"La investigación liderada por David Erritzoe muestra que es posible obtener mejoras clínicas rápidas y significativas en personas con depresión resistente mediante una intervención breve, controlada y bien tolerada".

Esto sugiere que "la terapia asistida con DMT podría llegar a convertirse en una opción especialmente valiosa para pacientes que no responden a tratamientos convencionales, un grupo para el que actualmente existen pocas alternativas eficaces".

Además, "el hecho de que los efectos terapéuticos puedan desencadenarse con una exposición muy corta abre la puerta a modelos de tratamiento más accesibles, escalables y compatibles con los sistemas sanitarios reales".

"Si futuras investigaciones confirmasen estos hallazgos en muestras más amplias y con seguimiento prolongado, la DMT podría representar un cambio de paradigma dentro de la psiquiatría y la psicoterapia asistida por psicodélicos: un tratamiento de acción rápida, potencialmente repetible y con una carga logística mucho menor que otras sustancias del mismo grupo", añade la coordinadora de la iniciativa Psychedelicare en España.

"En este sentido, lejos de ser una simple curiosidad farmacológica, la DMT podría ser una candidata sólida para ampliar el arsenal terapéutico frente a la depresión grave, ofreciendo un tratamiento potencial ante una de las condiciones más incapacitantes y difíciles de tratar”.