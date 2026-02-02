El Colegio de Médicos de Alicante endurece su postura frente a su exgerente: piden 9 años y medio de cárcel

Las claves nuevo Generado con IA El Colegio de Médicos de Alicante solicita nueve años y medio de prisión para su exgerente, José Manuel Coloma, acusado de liderar una estafa de 760.000 euros. Junto a Coloma, también son investigados Armando Calderón, la esposa del exgerente y otras dos personas por su presunta implicación en el caso. El presidente del Colegio, Hermann Schwarz, descarta llegar a un acuerdo con los acusados antes del juicio oral, mostrando una postura firme ante el caso. El juicio, que se espera para el segundo semestre, busca el reintegro de las cantidades supuestamente defraudadas y ha pasado ya por cuatro jueces.

El presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Hermann Schwarz, se muestra duro con el que fue el gerente de este organismo y al que se le acusa de encabezar una estafa de 760.000 euros. Este miércoles se reunirán ambas partes antes del señalamiento del juicio oral y recalca que "no vamos a llegar a ningún acuerdo".

Así de claro se presenta Schwarz, que recuerda que la fiscalía pide penas de prisión por este caso que se remonta a 2014. El COMA pedirá nueve años y medio de prisión para José Manuel Coloma, el que fuera gerente, que encabeza un grupo en el que también están siendo investigados Armando Calderón y otras tres personas más, entre ellas la esposa de Coloma.

La reunión de este miércoles a las diez de la mañana, la previa en la que se suele buscar llegar a un último acuerdo antes de llevar el asunto a juicio será dura. “Nosotros no vamos a dar la conformidad para llegar a ningún acuerdo”, recalca el presidente del COMA.

De seguir adelante el proceso, esperan que en el segundo semestre se produzca el juicio para este asunto que se abrió en 2019. “Nuestra voluntad es que se resuelva con el reintegro de las cantidades supuestamente defraudadas”.

El abogado Guillermo Llago Navarro se muestra confiado en cómo se tratará el proceso porque considera que la fiscalía "viene a reproducir casi miméticamente nuestro escrito de acusación". En todo caso, añade, reconoce que "ha sido una batalla dura por la que han pasado cuatro jueces".

