De las dietas inadecuadas al abuso de antibióticos: las claves del aumento del cáncer en jóvenes en España

Los diagnósticos de cáncer no dan tregua y seguirán creciendo en España este año. Se espera que a lo largo de estos 12 meses se detecten 301.884 pacientes, un 2% superior a la previsión de 2025, con 296.103.

Así lo muestra el informe Las cifras del cáncer en España 2026, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), presentado el pasado miércoles.

En el informe, ambas organizaciones se muestran preocupadas por un aumento de casos en adultos jóvenes. Según datos de Globocan, en 2022 se diagnosticaron más de 1,2 millones de nuevos tumores en este grupo etario. El de mama fue el más habitual, con un 20%, seguido por el de tiroides (18,6 %), cérvix (8,6 %) y el colorrectal (4,7 %).

Más de 8.000 de estos casos serán diagnosticados en adultos jóvenes en España este año, personas de entre 20 y 39 años. Entre los tumores que más están creciendo en esta población destacan los de colon, mama, páncreas, estómago, testículo o endometrio.

El presidente de REDECAN, Jaume Galcerán, ha señalado que este aumento se está produciendo sobre todo en pacientes de entre 20 y 29 años desde 1994. Estos datos dibujan una tendencia preocupante en tumores como el de colon o riñón desde ese mismo año, como recogía la agencia de noticias EFE.

Las causas de este crecimiento no se conocen con exactitud, pero Galcerán ha apuntado a factores como las dietas inadecuadas, disfunciones de la microbiota, obesidad o uso excesivo de antibióticos como desencadenantes. "Hay que seguir aumentando la investigación para saber por qué se está produciendo esto", apuntó en la presentación del informe.

Enrique Grande, oncólogo médico y director del programa One Oncology Madrid de Quirónsalud, recuerda que en cáncer casi nunca se habla de una causa única. "Lo que sabemos hoy es que estos factores que ha mencionado forman parte de un contexto global de cambios en el estilo de vida que se han ido acumulando desde edades muy tempranas", dice en conversación con este periódico.

Por su parte, Jesús García-Foncillas, presidente de la Fundación ECO, apunta que el consumo de alimentos ultraprocesados y el aumento de las tasas de obesidad infantil y juvenil actúan "como catalizadores proinflamatorios" que favorecen el inicio de esta patología.

Él también destaca la importancia del microbioma. Tanto el uso excesivo de antibióticos, como las dietas bajas en fibra, han alterado la flora intestinal, "lo que se vincula directamente con el aumento del cáncer colorrectal de aparición temprana".

Grande cuenta que cada vez se conoce mejor el papel que tienen los microorganismos del cuerpo humano con relación al cáncer. "Está en plena expansión y cada vez entendemos mejor su papel modulador del sistema inmune".

Cuando se habla de disfunciones de la microbiota, se está haciendo referencia a un desequilibrio en las bacterias que conviven de forma natural en el organismo humano, sobre todo en el intestino.

"Sabemos que juega un papel clave en la regulación del sistema inmunológico y de la inflamación", desarrolla el oncólogo. Si ese equilibrio se altera, por una dieta inadecuada, el sedentarismo, por infecciones o por tratamientos farmacológicos, puede generarse un entorno biológico menos favorable.

Algo así, mantenido en el tiempo, "puede favorecer procesos inflamatorios crónicos o una respuesta inmune menos eficaz frente a células anómalas".

Respecto a los antibióticos, Grande lanza un mensaje de prudencia, que no de alarma, respecto a su empleo. Hacer un uso excesivo o innecesario puede alterar procesos biológicos, como el de la microbiota. "Tenemos que usar antibióticos cuando son necesarios y evitarlos cuando no lo son".

Más mujeres que hombres

Otro dato que ha dejado el informe de la SEOM es que este año la incidencia de cáncer será mayor en mujeres que en hombres jóvenes. De esos 8.000 casos, 4.800 se detectarán en ellas y 3.400 en ellos.

Aquí entran en juego varios factores. Por un lado, destaca Grande, el tabaquismo ha crecido más en mujeres que en hombres. Un cambio iniciado hace décadas y que ahora se traduce en un mayor número de diagnósticos de tumores claramente relacionados con ello, como el de pulmón o el de vejiga.

A este dato hay que sumarle la presencia de tumores que ya eran más frecuentes en mujeres jóvenes, como el cáncer de mama o el de tiroides, lo que aumenta el número total de diagnósticos, añade el oncólogo médico. Además, ellas suelen acudir más al médico y participan más en los cribados, lo que facilita el diagnóstico precoz.

350.000 casos en 2050

Esta tendencia ascendente del cáncer no parece que vaya a frenar en los próximos años. De hecho, se espera que en 2050 se diagnostiquen más de 32,6 millones de nuevos casos en el mundo, 350.000 de ellos en España.

Esta es "una cifra que impresiona, pero hay que interpretarla con contexto", indica Grande. Parte de ese aumento se explica por el envejecimiento de la población (gracias a la medicina), una menor mortalidad en general y mejores diagnósticos. "Detectamos más cáncer porque miramos mejor y antes".

Eso no quita, añade, que la patología sea "una prioridad social y sanitaria enorme", sobre todo teniendo en cuenta que se ha convertido en la primera causa de muerte en España.

Desde la propia SEOM, su presidente, Javier de Castro, lanza un mensaje de optimismo. Los casos aumentan, pero también lo hace la supervivencia, gracias a los avances de las últimas décadas. "El objetivo actual no es solo vivir más, sino mejor, con menos toxicidad, más atención a los efectos a largo plazo y más apoyo a los supervivientes".

En ese sentido, la prevención, el diagnóstico precoz y la investigación siguen siendo claves para reducir la mortalidad por cáncer, señaló también el directivo de la organización.

Grande está de acuerdo con esta visión. "Lo importante es entender que, aunque haya más diagnósticos, también hay más supervivientes, más personas que viven muchos años y con buena calidad de vida tras un cáncer".