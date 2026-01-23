La última generación del robot Da Vinci impulsa la cirugía robótica en España

El grupo Quirónsalud incorpora en tres hospitales de Madrid los primeros tres robots Da Vinci 5, con mejoras clave en precisión, seguridad y ergonomía.

Hace tiempo que la cirugía robótica dejó de ser una promesa de futuro para convertirse en la realidad diaria de muchos quirófanos. Su implantación gradual en la última década ha transformado el abordaje de numerosas patologías, que hoy pueden tratarse con procedimientos menos invasivos y más precisos que nunca.

Gracias a esta tecnología, intervenciones que antes requerían una cirugía abierta ahora son posibles mediante pequeñas incisiones. Esto se traduce en menor sangrado y necesidad de transfusiones, menos dolor postoperatorio y riesgo de infección postquirúrgica y, con ello, menor tiempo de hospitalización y de recuperación.

Más precisión, más seguridad

España se sitúa entre los países europeos con mayor número de sistemas quirúrgicos de este tipo, con aproximadamente 150 robots en funcionamiento. Uno de los centros con más experiencia en este ámbito es el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, que ha superado las 3.000 intervenciones en sus 12 años de trayectoria.

En 2025, este centro se ha convertido en el primer hospital público de España en incorporar el modelo más avanzado del robot Da Vinci, el Da Vinci 5 (dv5), junto al Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y la Fundación Jiménez Díaz (el primer hospital de Madrid en contar con tres Da Vinci, al incorporar el último modelo de este robot quirúrgico). En total, tres unidades del robot quirúrgico más avanzado de su generación.

La llegada de los robots quirúrgicos supuso una auténtica revolución en el área de Urología, la especialidad con más actividad del programa. En casos de cáncer de próstata, por ejemplo, una de las patologías más comunes, “la cirugía robótica nos permite extirpar el tumor con gran precisión, preservando mejor estructuras clave”, asegura el doctor Miguel Sánchez Encinas, jefe del servicio en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

“Además, la precisión del robot nos permite operar con mayor seguridad en zonas anatómicas muy delicadas por su difícil acceso visualmente, lo que redunda en mejores resultados globales”, añade el urólogo.

Para el doctor Sánchez Encinas, la llegada de la cirugía robótica “supone un cambio radical” en intervenciones de gran complejidad que antes solo podían abordarse mediante cirugía abierta tradicional. El “poder resolverlas de forma robótica permite reducir la agresión quirúrgica, disminuir el dolor y el sangrado, acortar la hospitalización y acelerar la recuperación”.

En esta misma línea, el doctor Damián García Olmo, jefe del Departamento de Cirugía General y del Aparato Digestivo de los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba, destaca que “cada vez más, la robótica se consolida en procedimientos donde la complejidad técnica y la necesidad de preservación anatómica son determinantes. Podríamos decir que la plataforma robótica se hace imprescindible cuando se prefiere preservar a extirpar”.

"Cuando los tumores son pequeños o están en localizaciones delicadas, la precisión del Da Vinci 5 facilita resecciones más conservadoras en pacientes seleccionados, manteniendo los criterios oncológicos de seguridad", doctor Javier Moradiellos, jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

La evolución tecnológica también ha cambiado el perfil de los pacientes candidatos a una cirugía robótica. En este sentido, continúa el doctor Moradiello, “tratamos pacientes de mayor edad y con más comorbilidades, porque la cirugía robótica reduce el impacto quirúrgico y permite ofrecer opciones curativas a personas que antes tenían un riesgo prohibitivo”.

Tres centros pioneros

El grupo Quirónsalud fue uno de los pioneros en nuestro país en contar con sistemas de cirugía robótica y, con los nuevos equipos, el grupo alcanza los 20 robots Da Vinci, teniendo presencia en casi la mitad de sus hospitales en España.

Estos tres centros acumulan en conjunto más de 7.300 cirugías robóticas realizadas. Una experiencia que, según señala el doctor García Olmo, “supone una ventaja estratégica clave para la implantación en el grupo de las nuevas versiones como el Da Vinci 5. Nuestra experiencia nos permite una adopción rápida y eficiente, optimiza las curvas de aprendizaje y facilita una evaluación crítica y realista de las nuevas prestaciones del sistema”.

El Da Vinci 5 representa un salto tecnológico significativo con respecto a generaciones anteriores, como el Da Vinci Xi, el modelo más presente actualmente en los hospitales del grupo. Este nuevo modelo incorpora más de 150 mejoras de diseño que buscan aumentar la precisión, la seguridad y la eficiencia de los procedimientos quirúrgicos.

Entre sus innovaciones destaca la retroalimentación de fuerza (Force Feedback), que permite al cirujano percibir a través de los mandos las fuerzas que aplica sobre los tejidos durante la intervención y que hasta ahora dependía exclusivamente de señales visuales.

Además, el sistema ofrece una visualización 3D de alta definición mejorada y ergonomía optimizada para el cirujano. Esta mejora resulta especialmente ventajosa en procedimientos prolongados, pues “reduce de forma significativa la fatiga física y mental, mejora la concentración y permite mantener una precisión constante durante toda la intervención”, confirma el doctor García Olmo.

Por su parte, el doctor Sánchez Encinas resalta de este nuevo modelo otros avances que “van más allá de la imagen de perfusión, ya disponible en otras plataformas, y se centran en la posibilidad de revisar in situ, durante la intervención, los movimientos y pasos previos de la cirugía para confirmar o corregir el plano quirúrgico, afinando la estrategia en tiempo real, por ejemplo, en la extirpación de tumores renales".

Además, añade, "una de las novedades diferenciales es la conectividad y arquitectura 5G, orientada a integrar el sistema en un quirófano digital y a habilitar escenarios de telementorización e incluso cirugía a distancia, siempre condicionados por la normativa y la legislación europea vigente".

Las ventajas de los sistemas robóticos han sido observadas tanto en intervenciones cotidianas como en procedimientos complejos y su incorporación en la actividad habitual de los quirófanos ha redibujado el estándar de seguridad, precisión y recuperación en cirugía.