Del aula a la oficina: El uso de fármacos para el TDAH crece en los adultos europeos y casi se duplica en España

El uso de fármacos para el TDAH ha experimentado aumentos importantes en Europa en la última década y media, sobre todo en adultos. En los últimos años, este trastorno del neurodesarrollo se ha ido dando a conocer y parece que eso ha ido acompañado de una mayor presencia de la medicación.

Un nuevo estudio publicado este jueves en la revista The Lancet Regional Health - Europe ha analizado cómo han cambiado, entre 2010 y 2023, las recetas de medicación para el TDAH en cinco países europeos: Bélgica, Alemania, Países Bajos, España y Reino Unido. En trece años casi se han duplicado.

Los que más han crecido son Reino Unido, que triplica su porcentaje de usuarios (del 0,12% al 0,39%) y Países Bajos, con un aumento de más del doble (del 0,67% al 1,56%). España creció bastante hasta 2015 (pasó del 0,26% a 0,42%), pero después se estabilizó.

Josep Antoni Ramos, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) y jefe de Psiquiatría en el Hospital Vall d’Hebron (Barcelona), cree que ese estancamiento se debe a varios factores. Uno de ellos es que alrededor del TDAH siempre ha habido una campaña "un tanto estigmatizadora".

Esta está sustentada por personas que defienden que este trastorno no existe o, incluso, que la medicación no es segura, algo totalmente falso, defiende. "Es como si nos tuviéramos que castigar por el hecho de tener medicamentos eficaces para tratar algo que a mucha gente le da muchos problemas".

Esto va acompañado de cierto miedo o cierta reticencia, en algunas ocasiones, a medicar a los niños. No es raro que haya padres que tengan reparos, o que se dejen influir por terceros, cuenta José Ángel Alda jefe de Psiquiatría en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Sin embargo, Ramos señala que, en muchos casos, es un tratamiento más que necesario. "Nadie cuestionaría darle a un menor fármacos para la epilepsia". Por otro lado, esta opción terapéutica no cuenta con el cícero de descuento que sí tienen otros fármacos (un cupón que indica que se paga solo el 10%, con un límite máximo por envase).

¿Hay más TDAH que en 2010?

El aumento del uso de fármacos para el TDAH puede llevar a pensar que hay más casos ahora que a principios de siglo. No es tanto que los casos se hayan multiplicado, sino que ahora se diagnostica más porque hay más conciencia sobre ello y se han ampliado los criterios para hacerlo, describe Alda.

Asimismo, el especialista expone que estos medicamentos no se usan única y exclusivamente para este trastorno del neurodesarrollo, también pueden emplearse para ayudar a pacientes con depresión resistente a tratamiento, con narcolepsia o en personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esto puede influir en ese aumento de las prescripciones desde 2010.

Por otro lado, la investigación ha observado que este crecimiento se ha dado en mayor manera en adultos que en niños. Aquí influyen dos elementos, según Alda y Ramos. En primer lugar, los adultos partían de una base mucho más baja, porque en ellos los diagnósticos, y, por tanto, la prescripción de medicamentos, son aún escasos.

Esto desemboca en que, partiendo de cifras menores, el aumento será más notable en este grupo. En segundo lugar, el trabajo emplea datos de niños de entre 3 y 11 años. No obstante, la medicación no es recomendable hasta los 6, lo que reduce este conjunto.

Ramos añade que, además, hay cierto retraso en el diagnóstico del TDAH en la niñez y suele llegar sobre los 9 y los 10 años. Esto hace aún más pequeño el grupo de infantes que emplean medicación.

Predominan las mujeres

La investigación muestra que el crecimiento de tratamiento farmacológico no solo predomina en los adultos, sino que se da especialmente entre las mujeres.

El artículo destaca dos cifras muy claras: en Países Bajos la prevalencia en chicas de entre 12 y 17 años pasa del 1,18% al 3,29% entre 2010 y 2023, y en el Reino Unido sube del 0,23% al 0,74% en el mismo grupo de edad.

En jóvenes adultas de entre 18 y 24 años el salto es aún mayor en estos países. En Países Bajos, la prevalencia entre mujeres de esta edad aumenta del 0,60% en 2010 al 3,35% en 2023. En las de 25 o más años pasa del 0,20% al 0,99%.

En el Reino Unido, la prevalencia en mujeres mayores de 25 años sube de 0,01% a aproximadamente 0,20%, lo que el propio artículo traduce como un incremento de más de veinte veces en mujeres frente a quince veces en hombres.

A pesar de este aumento, tanto Ramos como Alda, hacen hincapié de que las cifras de uso de fármacos siguen muy por debajo de la prevalencia del TDAH. Esto es así, sobre todo en España, donde el uso no llega al 0,5% de la población y se calcula que en torno al 8% de los niños y al 3% sufren este trastorno.

A ambos psiquiatras no les sorprende que el empleo de medicación se incremente en la vida adulta de las mujeres, ya que en las niñas es más difícil de diagnosticar.

El trastorno no se nota en forma de una personalidad disruptiva, algo que sí pasa en los niños. En ellas se muestra más en forma de despistes y, como no suelen causar alboroto en el aula, pasa desapercibido y no suelen llegar a la consulta de psiquiatría hasta que se convierte en un caso de fracaso escolar, dice Alda.

De hecho, en las mujeres suele confundirse con problemas de ansiedad o depresión, lo que acaba con una prescripción de fármacos para este problema, aunque no es la solución que necesitan.

De hecho, muchas personas del estudio habían tomado psicofármacos antes de iniciar la terapia farmacológica para abordar el TDAH. "Cuando tienen 25 o 30 años y les das el diagnóstico, se echan a llorar en la consulta y te dicen: "Ahora lo entiendo todo"", ilustra Ramos.