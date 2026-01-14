La radioterapia pone a España en el podio mundial de supervivencia del cáncer: "Cura a uno de cada dos pacientes"

El cáncer es una de las enfermedades más habituales del siglo XXI. La enfermedad lleva décadas en aumento y ha dejado de ser una afección de personas mayores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, aproximadamente, una de cada 5 personas en el mundo sufrirá la patología y morirá sobre el 10%.

En este contexto de aumento, es crucial conocer el cáncer y todos los factores que pueden influir para mejorar su supervivencia. Uno de ellos, es la radioterapia, concretamente la cantidad de centros que la ofrecen por cada 1.000 habitantes.

Así lo establece un estudio publicado este miércoles en la revista Annals of Oncology. El grupo de investigadores que lo firma ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial que identifica cómo cada país puede mejorar sus resultados en materia de cáncer.

El podio está constituido por el acceso a la radioterapia, la cobertura sanitaria universal y la solidez económica. Estos son los tres factores clave asociados a mejores resultados nacionales en cáncer, como ha explicado a la prensa Edward Christopher Dee, médico residente de oncología radioterápica en el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering (MSK) de Nueva York y codirector de la investigación.

Los autores utilizaron el aprendizaje automático para analizar datos sobre incidencia y muertes por cáncer del Observatorio Mundial del Cáncer (GLOBOCAN 2022) de 185 países. También recopilaron información sobre los sistemas de salud de la OMS, el Banco Mundial, las Naciones Unidas y el Directorio de Centros de Radioterapia.

Esta información incluyó el gasto sanitario como porcentaje del PIB, el PIB per cápita, el número de médicos, enfermeras, matronas y personal quirúrgico por cada 1.000 habitantes, la cobertura sanitaria universal, la disponibilidad de servicios de patología, un índice de desarrollo humano, el número de centros de radioterapia por cada millar de habitantes, un índice de desigualdad de género y el porcentaje de gastos directos.

El peso de la radioterapia en España

Una cantidad adecuada de centros de radioterapia en España, medida cada 1.000 habitantes, reduce la mortalidad por cáncer en 0,029 puntos, situándola como el país Mediterráneo donde más influye este factor, por encima de Grecia (reducción de 0,028) e Italia (-0.017).

No obstante, nuestro país aún no ha alcanzado a otras potencias europeas en las que este tratamiento tiene una influencia mayor en la supervivencia a la patología, como Alemania (-0,031).

Javier Serrano, presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), cree que la publicación de este estudio refuerza la importancia de este tratamiento para la supervivencia del cáncer. "Contar con una red adecuada de radioterapia es imprescindible", agrega Maruxa Pérez, presidenta de la Sociedad Española de Física Médica (SEFM).

El tratamiento será necesario en dos de cada tres pacientes diagnosticados, cuenta el presidente de la SEOR. Además, "en una de cada dos se curan debido, fundamentalmente, a la radioterapia".

Serrano sigue dando datos y cuenta que, aproximadamente, entre el 60 y el 70% de las personas tratadas son pacientes llamados largos supervivientes. Es decir, con la patología controlada más allá de los 5 o 10 años.

Margen de mejora

La radioterapia no solo es uno de los factores que más influye en la reducción de la mortalidad (ocupando el tercer puesto). Precisamente, esa posición la convierte también en una de las palancas principales en las que trabajar e invertir para reducir en mayor medida la mortalidad por cáncer.

De hecho, a pesar de los datos de este estudio, lo cierto es que España está algo por debajo de la media europea en cuanto a la densidad de centros de radioterapia, lamenta Pérez.

Las recomendaciones de instituciones como la OMS o la Sociedad Europea de Oncología Radioterápica establecen un mínimo de seis a ocho unidades de tratamiento por millón de habitantes para tener una adecuada cobertura de acceso, ágil y en tiempos de forma correcta, expone Serrano.

No obstante, actualmente la cifra es de unas cinco unidades, por lo que "no terminamos de alcanzar esos mínimos", desgrana.

No todo es malo. A pesar de ir un poco rezagados, la presidenta de la SEFM aclara que España cuenta con una red de radioterapia "muy bien desarrollada". Lo está no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también en términos de organización, experiencia acumulada y capacidad de integración en los circuitos asistenciales.

Serrano señala que la capacidad de España para ofrecer este servicio ha avanzado mucho desde 2010. "Ha habido una renovación prácticamente completa del parque tecnológico de unidades de tratamiento".

Ha sido posible gracias a las donaciones de la Fundación Ortega y a los fondos públicos del Plan INVEAT (Inversión en Equipos de Alta Tecnología) y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ambos iniciativas del Gobierno financiadas con fondos europeos, cuentan los dos especialistas.

"Eso nos colocó en una situación, por lo menos, digna porque teníamos prácticamente el 70% de los equipos obsoletos. Ahora, a nivel tecnológico, estamos razonablemente bien", apunta Serrano.

No basta solo con financiar, aunque es una parte fundamental. Para Pérez, la mejora pasa por una planificación equilibrada, que tenga en cuenta tanto el número de equipos necesarios como su adecuada distribución, su actualización tecnológica y la accesibilidad real de la población a estos servicios.

Serrano está de acuerdo y hace hincapié en la importancia de la equidad territorial. No sirve de nada contar con más unidades de tratamiento si se colocan siempre en las mismas zonas y hay ciudadanos con dificultades de acceso porque están muy lejos.

Hace tres años, este periódico relataba el problema de los ciudadanos de la provincia de Soria para llegar a las unidades de tratamiento, que deben invertir más de dos horas de viaje. Eso, cuando se puede desplazar en coche privado.

Por motivos como este, el presidente de SEOR cree que es muy necesario que se cree un circuito de acceso, con centros de referencia y monitorización del tiempo de espera, donde los pacientes puedan acceder de forma ágil a la radioterapia.

En la supervivencia del cáncer, lo relevante es que estos tratamientos puedan aplicarse cuando están indicados y esto requiere disponer de recursos adecuados, accesibles y bien integrados en el funcionamiento global del sistema sanitario, recuerda Pérez.