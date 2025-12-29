Karan Rajan (35), cirujano, alerta sobre este enjuague bucal: "No te enjuagues más de 2 veces al día, te pueden salir úlceras"

Este ingrediente en la etiqueta de tu enjuague bucal podría suponer un riesgo para tu salud según el experto.

Un estudio de la Universidad de Harvard, publicado en 2017 en la revista Nitric Oxide, advierte de que el uso excesivo de enjuagues bucales puede eliminar bacterias beneficiosas de la boca, alterando el microbioma oral y aumentando el riesgo de obesidad y diabetes.

Además, algunos colutorios pueden provocar manchas en dientes y lengua, causar irritación y resultar peligrosos si se ingieren accidentalmente, especialmente en niños.

Sobre este punto también alerta el cirujano británico Dr. Karan Rajan, del NHS, quien desaconseja el uso innecesario de enjuagues con alcohol. Según explica, el alcohol puede dañar el equilibrio de microorganismos de la cavidad bucal.

Por ello, los expertos recomiendan evitar colutorios con alcohol, ya que este tipo de ingredientes puede permanecer más tiempo del esperado en dientes y tejidos bucales.

Enjuague bucal y cáncer colorrectal

El Dr. Karan Rajan ha enfatizado que los enjuagues bucales con alcohol pueden alterar el delicado equilibrio del microbioma oral, afectando algunas de las funciones esenciales que estas bacterias beneficiosas desempeñan en nuestra salud bucal. Y es que, según detalla el experto, algunas de estas bacterias ayudan a proteger dientes y encías, mantienen un aliento fresco y contribuyen al proceso digestivo.

A diferencia de las bebidas alcohólicas, los enjuagues bucales contienen concentraciones más altas de alcohol que, al permanecer en contacto con los dientes durante más tiempo, podrían tener efectos perjudiciales si se usan de manera rutinaria, como por ejemplo dos veces al día.

Características a las que se unen otras más preocupantes para la salud como las también señaladas por el cirujano, quien también destacó estudios preliminares que han encontrado una posible relación entre el uso crónico de estos productos y un mayor riesgo de cáncer colorrectal, una consecuencia atribuida a ese impacto negativo en el microbioma oral. Uno de los tumores más diagnosticados en España y que también fue señalado por un estudio realizado en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes (Bélgica), los resultados de este trabajo se publicaron en la revista científica Journal of Medical Microbiology.

Además, el alcohol en los enjuagues bucales puede resecar la boca, lo que, curiósamente puede agravar problemas como el mal aliento. Otros efectos adversos incluyen sensaciones de ardor, dolor en las mucosas, manchas en los dientes, erosión del esmalte y en algunos casos incluso la aparición de úlceras.

En este mencionado podcast, Rajan estuvo acompañado por Whitney DiFoggio, una higienista dental estadounidense que también compartió su perspectiva profesional sobre este tema. DiFoggio argumentó que el enjuague bucal no es estrictamente necesario para una buena higiene bucal: "Lo realmente importante es eliminar manualmente la placa y los residuos con un cepillo de dientes, asegurándote de limpiar todas las superficies de los dientes delanteras, traseras, superiores e inferiores". Es por ello, por lo que, aunque el enjuague bucal puede ser un complemento útil para refrescar el aliento o eliminar restos de comida, no debe considerarse imprescindible.

Por su parte, el NHS sugiere optar por aquellos que contienen flúor para prevenir la caries dental, pero advierten contra utilizarlos inmediatamente después del cepillado. En su lugar, recomiendan emplear el enjuague en otro momento del día, como después de las comidas y esperar al menos 30 minutos antes de consumir alimentos o bebidas.