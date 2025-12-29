Confirmado: estos son los 10 mejores hospitales de toda España según el Índice de Excelencia Hospitalaria 2025

Las claves nuevo Generado con IA La Fundación Jiménez Díaz lidera por décimo año consecutivo el ranking de mejores hospitales de España, según el Índice de Excelencia Hospitalaria 2025 del ICGEA. El IEH se basa en 2.300 encuestas a profesionales sanitarios y evalúa calidad asistencial, innovación, gestión y experiencia del paciente. Madrid y Cataluña dominan el top 10, con la Fundación Jiménez Díaz, La Paz, Vall d'Hebron y Clínic de Barcelona entre los primeros puestos. El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba entra por primera vez en el top 10, destacado por su excelencia en trasplantes, investigación y atención multidisciplinar.

La Fundación Jiménez Díaz (FJD) se consolida por décimo año consecutivo como mejor hospital de España, según el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH General 2025) elaborado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA). El índice analiza la calidad asistencial, la innovación y la transformación de los centros hospitalarios españoles.

Ningún otro centro ha mantenido un liderazgo tan duradero, destacan los autores del informe, lo que convierte a la FJD en "un caso excepcional en el contexto europeo por su estabilidad sostenible en calidad asistencial, innovación científica, gestión sanitaria avanzada y orientación estratégica de largo plazo".

"La Fundación Jiménez Díaz ha sabido evolucionar desde un modelo asistencial al de salud inteligente, integrando investigación, digitalización, gestión eficiente y humanización de los cuidados", ha afirmado el vicepresidente ejecutivo del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás.

El IEH se ha convertido en la última década en "una herramienta de referencia para los profesionales sanitarios, los gestores y la comunidad científica, al ofrecer una visión comparativa e independiente sobre la evolución de los modelos hospitalarios". Se basa en 2.300 encuestas a profesionales sanitarios y directivos del sector.

El cuestionario integra criterios como calidad asistencial, reputación médica, innovación tecnológica, eficiencia en la gestión, experiencia del paciente, digitalización, sostenibilidad del sistema y capacidad para atraer talento. El índice valora factores de excelencia como la "especialización, recursos, talento médico y capacidad de gestión".

Este año, la Fundación Jiménez Díaz (1º) y La Paz (2º) permanecen como los dos mejores hospitales de España, mientras que el Hospital Universitario Gregorio Marañón se sitúa en cuarta posición y el Hospital Universitario Clínico San Carlos se consolida en el quinto puesto. Completa la presencia madrileña en el top 10 del ranking el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (8º).

Cataluña mantiene su presencia en el top 10 con cuatro hospitales. Destaca como novedad el tercer puesto del Hospital Universitari Vall d'Hebron, su mejor posición en la serie histórica en el IEH y la entrada en el top 10 del Hospital Universitari Sagrat Cor, que se incorpora este año a la clasificación en décima posición. Junto a ellos, el Clínic de Barcelona (6º) y el Hospital Quirónsalud Barcelona (7º).

Una de las grandes novedades de esta edición es la entrada del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (10º), que irrumpe por primera vez en el top 10. El centro cordobés destaca en áreas como medicina de trasplantes, investigación biomédica, experiencia del paciente, medicina maternoinfantil y atención multidisciplinar.

1) Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz: puntuación de 0,998 sobre 1.

2) Hospital Universitario La Paz (Madrid): 0,994.

3) Hospital Vall d'Hebron (Barcelona): 0,988 puntos.

4) Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid): 0,986.

5) Hospital Universitario Clínico San Carlos (Madrid): 0,981.

6) Clínic de Barcelona: 0,975.

7) Quirónsalud Barcelona, 0,973.

8) Quirónsalud Madrid, 0,962.

9) Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, 0,957.

10) Hospital Universitari Sagrat Cor, de Barcelona, 0,946.

"España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención orientada cada vez más al paciente", ha señalado Sánchez Lambás.

"Nuestros hospitales no solo destacan por su calidad, sino por su capacidad de adaptación a escenarios complejos como el envejecimiento de la población, la cronificación de los pacientes, la sostenibilidad del sistema, la digitalización o la integración de nuevas tecnologías sanitarias".

Según ha indicado, "el verdadero reto ahora no es solo mantener esa calidad, sino garantizar que la innovación, la eficiencia y la humanización de la atención lleguen realmente a los pacientes y se conviertan en valor tangible para la sociedad, anticipando las tendencias".