El médico Manuel Viso avisa a España: "No toques el móvil en los primeros 60 minutos después de despertarte"

Las claves nuevo Generado con IA El médico Manuel Viso recomienda no usar el teléfono móvil durante los primeros 60 minutos tras despertarse para evitar efectos negativos en el cerebro. El uso inmediato del móvil al levantarse puede causar un 'subidón de dopamina', lo que puede dificultar la concentración y aumentar la adicción a las pantallas. Viso sugiere practicar un 'ayuno de dopamina' matutino, exponerse a la luz natural y realizar ejercicio para regular los ritmos biológicos y mejorar el bienestar. Aunque no hay pruebas claras del daño de las radiaciones del móvil, el uso continuado afecta la memoria, el sueño y es especialmente perjudicial en niños y adolescentes.

Actualmente vivimos 'pegados' a las pantallas: smartphones, tablets, ordenadores portátiles u ordenadores de mesa no solo forman parte de nuestro trabajo, sino también de nuestro ocio, siendo la base de nuestras relaciones sociales actuales gracias a las redes sociales.

Si bien en un principio esto podría ser beneficioso, facilitando el contacto con nuestros seres queridos, el uso habitual del teléfono móvil desde primera hora de la mañana puede ser contraproducente.

Así lo explicó recientemente Manuel Viso en un reel de Instagram. Médico especialista en urgencias y hematología, y conocido divulgador en redes sociales, nos recuerda que la evidencia científica lleva años sugiriendo que el uso mantenido del teléfono móvil puede ser perjudicial para nuestro cerebro. Si bien es cierto que la radiofrecuencia de los mismos, por el momento, no ha demostrado causar daños directos o graves, su uso continuado sí puede causar otros perjuicios menos evidentes.

Reduce el uso del móvil: los ayunos de dopamina

Como comenta Viso, no hay conclusiones claras sobre el posible daño de las radiaciones de los móviles o tablets sobre el cerebro humano, a pesar de que se ha investigado significativamente sobre esta relación. Sin embargo, usar el móvil desde el momento de levantarnos sí podría afectar a actividades cerebrales como la memoria o el sueño; y estos efectos serían más evidentes y más dañinos si cabe en el caso de niños y adolescentes.

Además, según comenta Viso, algunos estudios habrían llegado a detectar cambios en el metabolismo de la glucosa en regiones cerebrales expuestas al udo continuado del teléfono móvil.

"Lo primero que haces al despertarte es mirar el móvil, ¿verdad? ¡Bum! Subidón de dopamina al instante. La hormona del placer, de la satisfacción. Pero hay un problema: tu cerebro se acostumbra desde primera hora de la mañana a recibir placer de manera muy fácil, y luego las tareas normales nos parecen aburridas. Estamos desmotivados y cada vez más adictos al teléfono. Desde primera hora te cuesta concentrarte y arrancar el día es una montaña".

Como explica Viso, la dopamina es un conocido neurotransmisor con un papel fundamental en el placer, pero también la base de las adicciones. Las neuronas dopaminérgicas se encargan de producir y liberar dopamina, cuyo papel es muy relevante en nuestro bienestar, encargándose de regular las emociones, el hambre y los instintos sexuales, entre otras tareas.

La dopamina se basa en el circuito de recompensa cerebral: cuando llevamos a cabo acciones que el organismo valora como beneficiosas, se libera dopamina, conduciendo a una sensación de placer que provoca que repitamos esa acción en el futuro, para obtener más dopamina inconscientemente. La dopamina no solo participa en el placer, sino también en el aprendizaje y la memoria, algo que también se vería afectado a su vez por un exceso de secreción de dicho neurotransmisor.

De hecho, como sucede en cualquier sustancia a nivel orgánico, tanto el déficit como el exceso de dopamina se ha demostrado como perjudicial. El déficit de dopamina se habría relacionado con sufrir enfermedad de Parkinson, y ya en un estudio publicado en Nature en 2020 se comprobó que los síntomas de esta enfermedad en ratones remitirían a medida que el cerebro va liberando dopamina.

Pero, por otro lado, la dopamina también tiene un papel clave en las adicciones: si no somos capaces de limitar las actividades que producen placer, como comer, tener sexo, o consumir determinadas sustancias, se pueden llegar a producir liberaciones masivas de este neurotransmisor, llegando a un punto de no retorno, donde no seríamos capaces de gestionar su producción y acabaríamos en una adicción.

Ya existe cierta evidencia que indica que si paramos y limitamos las actividades que nos producen placer, el cerebro a su vez nos recompensa, liberando otros neurotransmisores como la serotonina, relacionada con la sensación de tranquilidad, satisfacción y autocontrol.

En este aspecto, el doctor Viso aconseja llevar a cabo lo que algunos ya conocen como "ayuno de dopamina", aplicado al uso del móvil: no usar el teléfono móvil durante la mañana y esperar al menos 60 minutos desde que nos despertamos para darle uso.

Aconseja además exponerse a la luz natural para regular mejor nuestros ritmos biológicos, en lugar de exponernos directamente a la pantalla del móvil, y dejar que nuestras hormonas matinales se liberen de forma fisiológica. Además, si tenemos tiempo, nos aconseja hacer ejercicio matinal, y por supuesto llevar a cabo un desayuno saludable.