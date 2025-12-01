Los médicos de España avisan: "La lipoproteína A es 'supernociva', hay que medirla por lo menos una vez en la vida"

El director de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, José López Miranda.

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha pedido que cada persona se mida al menos una vez en su vida los niveles de lipoproteína A, un marcador de riesgo cardiovascular y que puede producir infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y muerte súbita.

"La lipoproteína A es una lipoproteína 'supernociva'. Es una forma peculiar de LDL a la que se le une una proteína nueva más pequeña, la apolipoproteína B, de la LDL, que hace que se metabolice esa LDL", ha explicado el doctor José López Miranda.

"Pues bien, la lipoproteína A actúa impidiendo que esa LDL se metabolice normalmente; sería como tomar la LDL y ponerle un capuchón para así impedir que se metabolice con normalidad", prosigue el especialista del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba).

Este tipo de mediciones pueden incluirse en cualquier análisis de perfil lipídico y es "muy accesible, con un costo de solo tres euros". A pesar de ello, los especialistas han lamentado que aún no se realiza de manera rutinaria en la mayoría de los sistemas sanitarios.

López ha hablado sobre la existencia de fármacos en fase avanzada de investigación que podrían reducir los niveles de lipoproteína A en un 90-95 por ciento. Los estudios clínicos en curso, como los ensayos Horizon, Ocean y Claim, podrían ofrecer soluciones en los próximos 2-3 años para pacientes con niveles elevados.

Intervenciones como una dieta saludable, aunque no reduzca directamente la lipoproteína A, puede mejorar otros factores relacionados con la aterosclerosis. Además, es fundamental controlar el LDL, la hipertensión, la diabetes y evitar el tabaquismo en pacientes con lipoproteína A elevada.

Además, López ha detallado que existen otros tres ensayos clínicos cuyos resultados permitirán saber si la lipoproteína A es también un factor etiológico, como la LDL.

"Nos falta demostrar que, bajándola, por medios de intervención, con fármacos, no aparezca la enfermedad o que aparezca con menor probabilidad. Por eso es un factor causal y no es un factor etiológico todavía", ha expuesto el doctor López Miranda.

Lo que sí se conoce es que el 90 por ciento de los síndromes de lipoproteína A tienen un trasfondo genético, siendo el más frecuente la hipercolesterolemia familiar.

"Cuando dispongamos de toda la evidencia científica necesaria, estimamos que, probablemente, será el trastorno genético más frecuente de la especie humana", ha concluido.