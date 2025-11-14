Pau Mateo, médico español, sobre su salario en Italia: “Puedes cobrar 1.000 euros por una guardia de doce horas"

El sistema sanitario italiano atraviesa una crisis de personal que ha llevado a sus hospitales a ofrecer retribuciones inusuales para cubrir los servicios más críticos. El médico y divulgador Pau Mateo, conocido como Fateuser, ha desvelado la magnitud de esta situación en redes sociales. Según explica, un profesional puede llegar a cobrar 1.000 euros netos por un único turno de 12 horas en Urgencias.

Este pago excepcional refleja la tensión creciente del sistema y el esfuerzo por mantener operativas las áreas más saturadas. Mateo describe el panorama en primera línea: “Una cosa que tienes que saber es una cosa que ahora mismo en Italia por quienes están médicos en urgencias es así: si haces un turno de 12 horas en urgencias te llevas netos 1.000 euros”, asegura.

Esto contrasta con la situación de los profesionales sanitarios durante la residencia, cuando los salarios italianos se mantienen regulados y estables, independientemente de la carga de trabajo. “Da igual las guardias que hagas, da igual si no haces guardias, da igual si haces 32 guardias por mes, que es imposible, pero bueno, ya nos entendemos”, explica Mateo.

Un residente cobra 1.650 euros netos los dos primeros años y, a partir del tercero, la cifra asciende a 1.750 euros netos. Tras finalizar la especialidad, la retribución mejora de manera significativa. El sueldo medio neto ronda los 3.000 euros mensuales, aunque esa cantidad puede variar mucho según la región, la especialidad, el tipo de hospital y la disponibilidad de guardias.

España: bajos salarios y precariedad

Mientras tanto, en España, el sistema sanitario nacional acumula años de precariedad estructural que se refleja en su política retributiva. Informes como los de Medscape sitúan a España de forma estable en la parte más baja de las tablas europeas, lo que favorece una fuga creciente de talento hacia destinos con mejores salarios y mayor estabilidad.

Los estudios disponibles sitúan el sueldo medio anual de un médico español en unos 51.000 euros, una cantidad por debajo de la de los países del entorno. En Italia la media se aproxima a 70.000 dólares, mientras Francia supera los 98.000. El Reino Unido y Estados Unidos se sitúan muy por encima de esas cifras, con remuneraciones difícilmente comparables con las españolas.

Los Médicos Internos Residentes (MIR) representan el grupo más vulnerable del sistema. Su salario base neto, sin horas extra, es de tan solo 1.094 euros mensuales, según el Sindicato Médico Andaluz. Ante esta insuficiencia, las guardias dejan de ser un complemento y se convierten en la vía para alcanzar ingresos mínimamente dignos.

Para muchos residentes, estas horas adicionales implican noches, fines de semana y festivos dentro del sistema de Atención Continuada, un pilar esencial de la actividad hospitalaria. La retribución final refleja su precariedad: cada hora se paga entre 7,75 y 9,80 euros netos, cifras bajas para tareas que exigen decisiones clínicas urgentes y atención a pacientes críticos.

La comparación con Italia es especialmente contundente en el ámbito de las guardias. Allí, un médico de Urgencias puede obtener ingresos extraordinarios que multiplican por diez la retribución por hora de un residente español. El propio Pau Mateo resume el potencial de ese sistema: “Tú piensa cuántos turnos puedes hacer en urgencias... pues bueno, pues ya digamos que the sky is the limit.”