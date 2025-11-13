Álvaro, sanitario español, sobre su salario en Suiza: "He conseguido ahorrar 40.000 euros al año trabajando aquí"

Son muchos los jóvenes recién graduados en España que han decidido emigrar a otros países en busca de mejores oportunidades. Nuestro país sigue siendo criticado por sus elevados impuestos y escasas oportunidades, ya sea por unos salarios inferiores a la media europea o por las precarias condiciones laborales en varios sectores sanitarios.

Dos de estos emigrados españoles, Álvaro e Ismael, lanzaron la cuenta @firststepswiss para compartir sus consejos con otros interesados en seguir sus pasos. En uno de ellos, Álvaro explicaba cómo lograba ahorrar cerca de 40.000 euros en un solo año.

El joven, que trabaja de fisioterapeuta, comenta que en general los salarios de los sanitarios son elevados en este país. Además, se trata de una persona joven, algo que también tiene sus ventajas en este enclave europeo.

"Soy sanitario y esto he conseguido ahorrar en un año trabajando en Suiza [...] En casa yo pago 800 francos, vivo con más personas, comparto piso. En comida me gasto unos 300 francos, en seguro de salud unos 175 porque tengo menos de 25 años".

"Después, tenemos transporte unos 100 francos, ocio 400, vuelos unos 2.000 al año y gastos varios, si te pasa cualquier incidencia, tienes que pagar cualquier multa, hemos puesto una cantidad de 3.000 francos. Y podéis ver que los gastos totales son 26.300 francos".

En el vídeo, este usuario afirma tener un salario neto de 65.000 francos al año que, si le restamos los gastos totales, da lugar a un ahorro anual de unos 38.700 francos. Actualmente el franco suizo equivale a poco más de un euro (1,07€ para ser exactos), por lo que su ahorro equivaldría a los 40.000 euros mencionados.

Aunque los datos puedan parecer algo exagerados, actualmente un fisioterapeuta en Suiza puede llegar a cobrar unos 75.000 francos anuales brutos de media, en forma de 13 pagas y bonos. Además, este usuario ha explicado en los comentarios del vídeo que su salario tiene truco al ser preguntado por los impuestos.

"Lo de los impuestos depende un poco del baremo en el que estés y si tienes permiso de residencia B o C. El año pasado no tuve que pagar impuestos debido a que pagó Quellensteuer y mi permiso de residencia es el B". Por tanto, su salario sería factible.

Respecto al seguro mensual comentado, dada su edad, aunque dependería del cantón donde habite, también parece ser plausible basándonos en los datos disponibles. Por su parte, los gastos mensuales en el alquiler de su piso compartido serían plausibles siempre y cuando viva fuera de Zurich o Ginebra.

En ciudades grandes, de forma similar a España, el alquiler suele ser superior a los 1.200 francos suizos, e incluso llegar a los 2.000 o 3.000. Dado que refiere que comparte piso, es un dato plausible.

Finalmente, respecto a sus gastos de comida y transporte, este primer dato de 300 francos mensuales parece ser muy ajustado o incluso inferior a la media. Actualmente se calcula que el coste medio de la alimentación en Suiza ronda los 450-600 francos mensuales, incluso comprando en supermercados económicos. Por su parte, el gasto de 100 francos en transporte sería plausible si se usan bonos locales o transporte en bicicleta.

Como conclusión, aunque los datos facilitados no son imposibles, se podría decir que son optimistas. Basándonos en los gastos estandarizados en comida, el gasto real anual llegaría a los 35.000 o incluso 40.000 francos, lo que supondría un ahorro real de unos 25.000 o 30.000 francos y no más de 38.000 como nos indica. Sin embargo, si se vive en un cantón barato, compartiendo vivienda, y con un estilo de vida austero, las cifras son alcanzables.