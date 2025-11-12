Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras casi 30 años: más de 5.000 casos, menos del 10% vacunados y dos muertes

El brote de sarampión en Canadá comenzó en octubre de 2024. Desde entonces, se han registrado más de 5.000 casos y dos muertes (ambas en bebés que habían estado expuestos al virus antes de nacer).

La propagación sin control ha provocado que deje de ser un país libre de sarampión, un estatus que se otorga cuando no hay transmisión endémica del virus durante tres años consecutivos. Canadá lo ostentaba desde 1998.

Así lo ha confirmado la Agencia de Salud Pública del país después de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), perteneciente a la OMS, emitiera este lunes un comunicado en el que anunció que las Américas pierde por segunda vez este estatus.

En 2018 lo perdió tras los brotes registrados en Brasil y en Venezuela. Aun así, era la única región en el mundo que había logrado estar libre de sarampión. Para el director de la OPS, Jarbas Barbosa, "esta pérdida representa un retroceso".

Hay algunos expertos que sospechan que Estados Unidos y México seguirán los pasos de Canadá. Los tres países concentran aproximadamente el 95% de los 12.596 casos que se han dado en la región en lo que llevamos de año.

Propagación por comunidades religiosas

El resurgimiento del sarampión en lugares en los que prácticamente se había dado por desaparecido parece tener un denominador común.

"Al igual que en muchos otros países, Canadá ha experimentado un descenso en las tasas de inmunización en los últimos años", señala a EL ESPAÑOL Lynora Saxinger, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Alberta, en Canadá.

La provincia de Alberta es, junto con Ontario, una de las más afectadas por el brote, con cerca de 2.000 casos. De ellos, más del 90% no habían sido vacunados contra el sarampión.

Antes de la introducción de la vacuna, en 1963, se producían entre 2 y 4 millones de muertes anuales, sobre todo en niños. Desde principios de siglo hasta la actualidad la vacuna ha evitado casi 60 millones de muertes.

Para proteger a una comunidad del sarampión, al menos el 95% de la población debe estar vacunada. En Canadá, el porcentaje de niños de dos años que han recibido al menos una dosis pasó del 90% al 82%.

Tanto en Alberta como en Ontario hay una representación importante de los menonitas, un grupo religioso que se ha negado en el pasado a aceptar las vacunas como método de inmunización. Ahora podría estar ocurriendo lo mismo.

Y es que, como explica Saxinger, "la cepa se ha propagado por todas las provincias a través de una red de comunidades religiosas muy unidas, en su mayoría menonitas".

Miembros de este grupo religioso, que tiene vínculos con México, confirmaron recientemente a The New York Times que el virus se estaba propagando por su comunidad, pero no tenían miedo ni se apresurarían a vacunar a sus hijos.

Las razones de las bajas tasas de vacunación no solo se explican por motivos religiosos. Los menonitas interactúan con comunidades rurales que también "tienden a presentar una mayor desconfianza, agravada con la pandemia", hacia los programas de inmunización.

A la exposición a "desinformación alarmista en redes sociales" se le suma que estas enfermedades se han controlado tan bien que la población se ha olvidado del grave impacto que puede tener.

Por ello Saxinger advierte que aunque los éxitos en materia de salud pública suelen pasar desapercibidos, los fracasos en esta dirección pueden terminar siendo mortales, como demuestran los dos fallecimientos registrados en Canadá en lo que llevamos de año.

Un ejemplo del deterioro de la situación es que la anterior muerte en el país se remonta a la década de los años 90, cuando aún no se había declarado libre de sarampión. En México y en EEUU también se han registrado 23 y tres muertes, respectivamente.

Sin vacunación, población desprotegida

Para Fernando Moraga Llop, portavoz y vocal sénior de la Asociación Española de Vacunología, la causa clara del regreso del sarampión a zonas que se consideraban libres es la disminución de las coberturas vacunales.

"Cuando hay muchos casos de sarampión, casi la única explicación que tenemos es que hay bajas coberturas y, por tanto, la población está menos protegida", añade Noemí López Perea, investigadora del Centro Nacional de Epidemiología (CNE-ISCIII).

A su juicio, un escenario como el canadiense estaría lejos de producirse en España a día de hoy: "Se trabaja para intentar cerrar las brechas de inmunidad que pudiéramos tener y las coberturas son buenas".

Moraga Llop considera que no lo son tanto en el caso de la segunda dosis: mientras que la primera ronda el 96%, en la siguiente cae hasta el 91%. Por ello insiste en la necesidad de concienciar a la población.