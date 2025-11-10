Así es el virus que se extiende por Madrid y causa fuertes gastroenteritis como la sufrida por Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena. Jesús Hellín / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Isabel Díaz Ayuso fue hospitalizada por una fuerte gastroenteritis causada por un virus, probablemente norovirus, y ya ha sido dada de alta. El norovirus, altamente contagioso y en auge en Madrid, suele causar náuseas, vómitos y cólicos de corta duración pero gran intensidad. Los casos de gastroenteritis por norovirus han aumentado un 25% este invierno, afectando especialmente a centros educativos, residencias y hospitales. La principal recomendación ante el norovirus es mantenerse hidratado con soluciones orales, ya que el mayor riesgo es la deshidratación por vómitos.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido dada de alta por el equipo médico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, centro en el que fue atendida tras haber sufrido una fuerte gastroenteritis que la obligó a retirarse en ambulancia de la Misa en honor a la Virgen de la Almudena. El episodio, que no reviste gravedad, ha sido atribuido a un virus, y se espera que Ayuso recupere su agenda mañana martes.

Ya desde el sábado, la presidenta de la CAM había manifestado "una leve indisposición" que le había llevado a cancelar su participación en el congreso del PP de Andalucía. Aunque el centro no ha detallado qué tipo de virus gastrointestinal afectó a Ayuso, los síntomas descritos y su duración son compatibles con el norovirus, un patógeno estacional que se encuentra en estos momentos en auge en la Comunidad de Madrid.

Según explicaba el médico de familia Vicente Baos a EL ESPAÑOL, el norovirus prolifera entre el mes de octubre y primavera favorecido por dos factores. Primero, las bajas temperaturas que facilitan su propagación, y segundo, la tendencia a las aglomeraciones y a las reuniones que se producen en esta época. "Las fiestas son una fuente de contagio y de multiplicación de casos brutal", explicaba.

Así, en invierno de 2025 los casos de gastroenteritis vinculados al norovirus aumentaron un 25% en comparación con el año precedente según los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III. Madrid se encuentra entre las regiones más afectadas, pero también preocupa la incidencia en Cataluña y Andalucía, especialmente en caso de brotes en centros educativos, residencias de ancianos y hospitales.

Aunque el norovirus se tiende a asociar a las conocidas como 'gripes estomacales', afecta en exclusiva al aparato digestivo. Sin embargo, aunque no provoque fiebre, sí causa un malestar general muy intenso aunque breve. Según explicaba Baos, suele durar unas 24 horas en las que se experimentan náuseas, vómitos y cólicos. Después, los pacientes se recuperan con bastante facilidad.

El norovirus se transmite principalmente por el consumo de alimentos o bebidas contaminadas, por contacto directo con personas infectadas o al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca o nariz. Además, el norovirus puede sobrevivir en superficies durante varios días, lo que facilita su transmisión en espacios públicos y hogares. Por ese motivo, los centros educativos o de trabajo suelen ser focos de transmisión.

Aunque los cuadros suelen ser leves y autolimitados, en poblaciones vulnerables como niños, ancianos y personas inmunocomprometidas, puede provocar deshidratación grave y complicaciones más graves. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el norovirus es responsable de alrededor de 685 millones de casos de gastroenteritis aguda y 200,000 muertes anuales a nivel global.

A pesar del corto tiempo, es muy contagioso, puntualizaba Baos. "Tiene un periodo de incubación de uno o dos días y puede transmitirse hasta cinco días después de que hayan desaparecido los síntomas". La recomendación es pasarlo sin antibióticos ni medicación más allá de los analgésicos, y manteniendo al paciente hidratado. "El mayor riesgo son los vómitos, ya que con ellos se pierden más electrolitos", advertía.

Para ello, no basta el agua natural o las bebidas isotónicas. Se requiere "una solución hidroelectrolítica adecuada", es decir suero oral que se disuelve un sobre en un litro de agua y se va tomando poco a poco hasta reponer el líquido perdido. A continuación, se pueden ir reintroduciendo los alimentos a medida que el paciente los vaya tolerando.