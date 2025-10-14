El drama de la salud mental en los sanitarios: uno de cada cuatro médicos en España padece ansiedad o depresión

El sistema sanitario público no pasa por su mejor momento. Hay pacientes que tardan dos semanas, e incluso más, en conseguir una cita con su médico de cabecera y que esperan meses para ver a su especialista, realizarse una prueba o someterse a una intervención quirúrgica.

Por otro lado, los profesionales tampoco lo tienen sencillo, con decenas de consultas al día y un tiempo prácticamente cronometrado. El resultado de todo esto: uno de cada cuatro sanitarios en nuestro país presenta síntomas de depresión o ansiedad.

Así lo afirma el informe MeND (Salud Mental de Enfermeras y Médicos). Se trata del mayor estudio realizado hasta ahora sobre la salud mental y el bienestar del personal médico y de enfermería en Europa. La media continental en ansiedad y depresión es de uno de cada tres sanitarios.

En España, los médicos sufren depresión en un 25% de los casos y ansiedad en un 24%. Las enfermeras cuentan con cifras parecidas: un 24% y un 23%, respectivamente.

El trabajo, además, tiene sello español, ya que se ha encargado de su elaboración el departamento de Salud Mental del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERSAM). Lo ha hecho en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Roberto Mediavilla, investigador postdoctoral en CIBERSAM, recuerda que es la primera foto de este tipo que se tiene sobre la salud mental de los sanitarios en Europa, por lo tanto, no se puede hacer una comparativa para saber si ha mejorado o empeorado en los últimos años.

Aun así, es una información "muy preocupante" la que han podido recabar desde el equipo del CIBERSAM, dice el experto, que también pertenece al departamento de psiquiatría de la UAM.

La encuesta MeND se desarrolló entre octubre de 2024 y abril de 2025 en la Unión Europea, Islandia y Noruega, y recogió más de 120.000 respuestas de personal sanitario. Se trata de la investigación más exhaustiva realizada en este ámbito hasta el momento, recuerdan desde CIBERSAM.

Exceso de trabajo

Los dos factores de riesgo principales son las horas de trabajo y la violencia que reciben tanto de pacientes y familiares como de los propios compañeros, según muestra el informe. Como consecuencia, el 3% de los sanitarios en Europa muestra signos de probable dependencia del alcohol y más del 10% ha tenido pensamientos de suicidio o autolesión.

El principal problema de los médicos españoles es la sobrecarga de trabajo y el conocido como 'burnout' (estar quemado en el trabajo). El 21% de los médicos y enfermeros españoles trabaja más de 50 horas semanales, más de una quinta parte. De esta manera, supera la media europea, que cuenta con un 17%, nada desdeñable.

Las claves de esta diferencia pueden encontrarse en factores como los déficits crónicos de personal, cupos muy altos de pacientes por médico, escasez de psicólogos de apoyo en los centros de salud y contratos laborales precarios, entre otros, expone Laura Araujo, coordinadora del Grupo de Trabajo de Salud Mental de SEMERGEN.

La propia sanitaria expone que el país lleva "años denunciando una sobrecarga especialmente acusada" de estos elementos.

Violencia

La violencia es "un factor determinante", apunta Mediavilla. De hecho, según los datos recogidos en este trabajo, uno de cada dos trabajadores expuestos a acoso laboral refiere depresión, mientras que en los no expuestos es uno de cada cuatro, la mitad.

En términos generales, la investigación de CIBERSAM muestra que una de cada tres personas ha sufrido acoso o amenazas en el trabajo durante el último año (32% y 35%, respectivamente) y una de cada diez ha sido víctima de violencia física o acoso sexual (15% y 12%).

También dice que el 71% de los sanitarios ha tenido que manejar pacientes o familiares enfadados. Si nos centramos en España, el 84% de los médicos y enfermeras ha sufrido algún tipo de violencia en el último año. Esto deja a España dentro de los diez primeros países de la lista.

La mitad de los sanitarios españoles ha recibido amenazas y el 76% ha tenido que enfrentarse al enfado de pacientes y familiares, superando en ambos casos a la media europea.

También queda por encima de los medios europeos en acoso laboral (36%) y violencia física (23%). El único aspecto en el que está por debajo es en acoso sexual, con un 9%.

Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), cree que este estudio es un toque de atención "para todos los sistemas de salud que desde hace muchos años han olvidado a la profesión sanitaria".

Esto, defiende, debe orientar a la creación de políticas sanitarias que protejan "a los que cuidan". En el caso de un sistema público como el de España: "Sin unos profesionales implicados, conscientes de lo que están realizando y trabajando en buenas condiciones, tiende rápidamente a desaparecer".

Mediavilla, de CIBERSAM, está de acuerdo y remarca que muchas de las variables en el entorno laboral de los sanitarios son modificables. Hay determinantes que pueden prevenirse o cambiarse con políticas públicas y otros que hay que intervenir desde un punto de vista organizativo, exponen.

Con respecto a la violencia, se sabe que la existencia de protocolos de prevención del acoso laboral o sexual reduce las tasas de síntomas de depresión y ansiedad entre los sanitarios, ejemplifica.

España necesita políticas y protocolos que protejan a médicos y enfermeras, afirma Araujo. De no hacerse nada, la perspectiva sería la continuidad, incluso el agravamiento, de la tendencia actual por "seguir empujando a muchos sanitarios al límite de sus fuerzas".