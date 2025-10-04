Andalucía, la segunda región que registra más abortos, solo por detrás de Cataluña: el 95% fue a petición de la mujer

Solo el 5% de los abortos que se produjeron en Andalucía durante 2024 fueron por grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o por anomalías fetales incompatibles con la vida.

El resto, la gran mayoría, 18.860 de 19.787 interrupciones del embarazo, se realizaron a petición de la mujer.

El Ministerio de Sanidad ha publicado los datos de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) correspondientes al pasado ejercicio y la tendencia va en alza, pues han aumentado un 1,36% respecto al pasado año.

Andalucía se convierte así en la segunda comunidad autónoma de España con más interrupciones voluntarias, solo por detrás de Cataluña, que suma 21.761.

Del total, casi un millar eran menores de 18 años y el 41% ya habían interrumpido un embarazo con anterioridad. 113 de ellas lo decidieron tras haberlo hecho en más de cinco ocasiones.

El informe también incorpora los perfiles y las circunstancias de las mujeres que recurrieron a la interrupción voluntaria de su embarazo.

El grupo de edad con más abortos voluntarios fue el de 20 a 24 años, con 4.560 casos en toda Andalucía, y las que menos las mayores de 44.

Sevilla fue la provincia con más abortos voluntarios, con 5.027 abortos, seguida de Málaga, con 4.449, y Cádiz, con 2.751. Jaén registró la cifra más baja con 737 interrupciones. Almería contabilizó 2.011, Córdoba 1.319, Granada 1.955 y Huelva 1.538.

Un total de 258 niñas menores de 18 años interrumpieron un embarazo en Andalucía durante 2024. Sevilla concentró la cifra más alta, con 258 adolescentes, seguida de Málaga con 209 y Cádiz con 152. En el tramo de 15 a 19 años se registraron 2.338 abortos en toda la comunidad.

De las casi 20.000 mujeres que interrumpieron su embarazo en Andalucía, 7.292 ya lo habían hecho en el pasado, lo que representa el 37% y 268 habían abortado en cinco o más ocasiones.

De igual forma, más de 2.000 vivían solas y 7.965 se encontraban viviendo con sus padres, familiares u otras personas.

Uso de métodos anticonceptivos

El estudio refleja que 11.444 de las mujeres, que equivale al 58%, que frenaron su embarazo de forma voluntaria, usaba algún método anticonceptivo.

Sin embargo, 8.338 mujeres aseguraron no utilizar ningún método. Sevilla destaca con un 71% de mujeres que sí utilizaban anticonceptivos, mientras que Granada se sitúa en el extremo opuesto con solo un 32%.

A su vez, el 78% de las interrupciones se produjo en las primeras ocho semanas de gestación, lo que equivale a 15.389 casos.

Entre la semana nueve y la 14 se realizaron 3.567 abortos, mientras que en la franja de 15 a 22 semanas fueron 814. En embarazos que superan las 23 semanas o más apenas se registraron 17 abortos en toda la comunidad.

Situación laboral

En cuanto al perfil laboral, la mayoría que abortaron en Andalucía trabajaban por cuenta ajena, con un total de 10.222 casos.

Las estudiantes fueron el segundo grupo más numeroso con 3.065, seguidas de las mujeres en desempleo, que sumaron 4.352.

También se contabilizaron 1.149 abortos en mujeres dedicadas al trabajo doméstico y 729 en trabajadoras por cuenta propia.

El informe muestra además que el 99% de las interrupciones se practicó en centros extrahospitalarios privados a través de acuerdos con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para evitar problemas de conciencia en la sanidad pública.

Solo 54 mujeres interrumpieron su embarazo en centros públicos, tanto hospitalarios como extrahospitalarios.