Doctor Jack, médico de familia: "Hay cinco síntomas que no causan dolor pero indican un cáncer de colon en los jóvenes"

Diagnosticas de manera temprana un cáncer puede depender de síntomas inespecíficos, que pueden llegar a confudirse con dolencias menores. Si un sangrado abundante, de origen desconocido o repetitivo es un signo de alarma evidente, otros signos son mucho más sutiles pese a la gravedad de la patología.

El doctor Jack Ogden, médico de familia en la Clínica Lagom de Bristol, relata al Daily Mail que, a menudo y con pacientes jóvenes, se pueden pasan por alto pequeños signos que indican un cáncer de colon. Sabemos que los cambios en el ritmo intestinal, como la diarrea constante, o los sangrados en las heces, son signos de una posible enfermedad intestinal, pero no siempre es sencillo.

"Estar atento a estas señales silenciosas puede salvar vidas. Prestar atención a los cambios sutiles y actuar con prontitud es la mejor defensa contra el cáncer de colon", explica el Dr. Ogden. El primer signo que comenta el médico británico sería la anemia por déficit de hierro, la cual se suele presentar como una "fatiga inexplicable", "palidez cutánea" o incluso "dificultad para respirar".

La anemia es una afección en la que el organismo no posee suficientes glóbulos rojos para bombear oxígeno, o bien estos carecen de nutrientes necesarios como el hierro. Además de estos síntomas de cansancio inespecífico, también puede producirse dolor de pecho, palpitaciones y dolor de cabeza junto a mareo.

Esta anemia se debe al sangrado del propio tumor, que acaba provocando una pérdida de hierro y causando inflamación. Mientras, produce una proteína que interfiere en la misma absorción del hierro a pesar de su correcta ingesta con la alimentación o la suplementación.

El segundo signo a tener en cuenta son los cambios en el ritmo deposicional, como el estreñimiento o la diarrea, e incluso notar heces más finas sin una causa clara. Este último caso sería el signo más sutil de todos, debido a que un posible tumor obstruiría el colon.

El tercer signo, relativamente sutil, sería la pérdida de peso sin haber realizado cambios conscientes. Es decir, perder peso sin haber realizado una dieta determinada ni haber potenciado el ejercicio físico. Este signo sería más llamativo si ocurre de forma repentina.

A menudo esta pérdida de peso puede deberse a una mayor demanda metabólica por parte del propio tumor, a la pérdida de apetito, o incluso a que el tumor afecte a la correcta absorción de nutrientes.

El cuarto signo sería la hinchazón y malestar abdominal, que puede acompañarse de "calambres persistentes" o junto a una "plenitud" inmediata tras las comidas. También puede producirlo una sobreinfección por Helicobacter pylori, un sobrecrecimiento bacteriano o SIBO, e incluso con un caso de permeabilidad intestinal. De ahí que sea significativamente difícil diferenciar su origen.

El quinto y último signo de posible cáncer de colon sería el sangrado con las heces, el cual no siempre es tan obvio por el color de las deposiciones. De ahí que se realicen pruebas de detección de sangrado microscópico. Si se objetiva claro sangrado rojizo oscuro, e incluso si las heces se vuelven de un color negruzco alquitranado, la señal es evidente.