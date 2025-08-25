¿Respirarías con los pulmones de un cerdo? Los expertos, entre el optimismo y la cautela por los xenotrasplantes

La carrera por los xenotrasplantes, órganos cultivados en animales -generalmente cerdos por su proximidad- modificados genéticamente para ser implantados en seres humanos ha dado esta semana un paso de gigante. Investigadores del Hospital Universitario de Guanzhou (China) anunciaban que habían implantado por primera vez un pulmón de cerdo a un paciente, que funcionó nueve días.

Aunque la operación se realizó en una persona con muerte cerebral, y por lo tanto no había esperanzas de supervivencia, el hecho de que el paciente no presentara un rechazo hiperagudo al órgano hace ser optimistas a los investigadores. Incluso España, que con 623 trasplantes de pulmón en 2024 ostenta el récord mundial, podría reducir las listas de espera recurriendo a xenotrasplantes.

Sin embargo, los aspectos éticos de esta práctica incipiente y para la que no hay luz verde aún en Europa no pueden soslayarse. Los pacientes que recibieron órganos procedentes de cerdos en EE.UU. lo hicieron porque no les quedaba ninguna otra opción. Y en todos los casos, fallecieron a los pocos meses de recibir el xenotrasplante.

Así ocurrió con David Bennet, primer trasplantado con un corazón de cerdo, que murió dos meses después de la operación. El primer xenotrasplante de hígado también fue a un paciente en muerte cerebral. Towana Looney vivió 130 días con un riñón de cerdo antes de que se lo tuvieran que retirar cuando comenzó a fallar. Rick Slayman no llegó a vivir dos meses tras el xenotrasplante renal.

"Desde el primer momento me pareció una imprudencia", explicaba Rafael Matesanz, fundador y exdirector de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) a EL ESPAÑOL tras la muerte de Slayman. "No veo que fuera una posibilidad éticamente admisible si se planteara en España".

Concretamente, la gravedad del caso era diferente a la de Bennet, que tenía afectado el corazón, órgano vital, y ya había recibido otros trasplantes, lo que le inhabilitaba para recibir un órgano de donante. Slayman "tenía problemas de acceso vascular y no estaba en buena situación, pero podía haber seguido durante bastante tiempo en diálisis", valoraba Matesanz.

En cuanto a los pulmones, y siempre que se considere dentro del contexto experimental, el especialista celebra el último hito. El pulmón, explica en declaraciones a Science Media Centre, "probablemente sea el órgano más delicado y complejo a la hora de conseguir un trasplante funcionante".

"Es la primera experiencia conocida de un xenotrasplante porcino a un humano", subraya Matesanz. Como datos positivos, no hubo rechazo hiperagudo ni infección derivada del injerto, y aparentemente se mantuvo una funcionalidad razonable durante el periodo de estudio.

Sin embargo, matiza, "sí se registró un edema en los primeros días, probablemente por isquemia-reperfusión y signos de rechazo en los días siguientes". Además, dada la limitación temporal de la situación de muerte cerebral, no se pueda valorar su evolución. Finalmente, al conservar el pulmón nativo con buena función, "la valoración de la evolución funcional del injerto es complicada".

"Hay más incógnitas que respuestas en este estudio", concluye. "Es evidente que habrá que seguir profundizando en esta línea de investigación. Pero la posibilidad de que se consiga una buena evolución de uno de estos pulmones en un enfermo, con una supervivencia aceptable, se antoja lejana y, desde luego, bastante más complicada que en el caso del riñón o del hígado".