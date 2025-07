Manuel Viso, médico, advierte sobre los golpes de calor: "Cuando pasas del calor al 'me mareo', tenemos un problema"

La primera ola de calor de este julio ha dejado ya varias muertes por golpe de calor en España, con temperaturas que superan los 40 °C en numerosas provincias. Estos episodios extremos, cada vez más frecuentes, se han consolidado como los fenómenos meteorológicos con mayor impacto en la salud pública. Por eso, los expertos subrayan la importancia de reconocer a tiempo las señales de alerta y actuar con rapidez para evitar consecuencias graves.

"¿Sabes qué hacer durante un golpe de calor? Puede ser muy peligroso y actuar rápidamente salva vidas. Esta situación se da cuando el cuerpo es incapaz de autorregular su temperatura. Es una urgencia médica de las de verdad, no es broma. Puede ser muy grave", advierte el médico Manuel Viso.

El experto insiste en que uno de los signos más preocupantes es el mareo repentino. "Cuando pasas del calor, al me mareo, veo borroso, no me tengo de pie... Tenemos un problema", afirma. Junto a este síntoma, señala otras señales de alerta claras.

"Dolor de cabeza, mareos, te arde el cuerpo y no sudas, todo lo contrario, la piel está seca, sientes náuseas o llegas a vomitar, tu respiración está súper acelerada y puedes llegar a la pérdida de conciencia".

En esos casos, la actuación debe ser inmediata. "Llévalo a la sombra o a un sitio fresco, quítale ropa, refresca con agua o con paños húmedos, utiliza un abanico ventilador o lo que tengas a mano. Si está consciente dale agua a sorbitos y si se desmaya o se pone peor, 112 ya o el teléfono de emergencias que tengas de tu lugar", explica Viso.

Más allá de la respuesta ante un golpe de calor, el médico insiste en la prevención. "Lo más importante es que no pase. Evítalo, bebe agua con frecuencia, incluso aunque no tengas sed. Sombra, una gorra, ropa fresquita y protección solar", recomienda.

Una señal especialmente alarmante, según Viso, es la ausencia de sudor. "Lo curioso es que cuando dejas de sudar pese al calor, no es buena señal: tu cuerpo ya no se enfría. Y eso puede provocar mareo, confusión e incluso desmayos".

El especialista concluye con un aviso claro sobre los contextos de riesgo: "Puede pasarte en la playa, haciendo deporte… o simplemente por estar mucho rato al sol sin agua ni sombra. Incluso dentro de casa sin buena ventilación. El calor no avisa… pero tú sí puedes actuar", advierte.

Por qué los mayores y los niños son los más expuestos

Las altas temperaturas no afectan por igual a toda la población. Entre los grupos de mayor riesgo ante un golpe de calor se encuentran las personas mayores y los niños, por razones fisiológicas y de vulnerabilidad ambiental que los expertos llevan años señalando.

En el caso de los mayores de 65 años, su organismo tiene una menor capacidad para regular la temperatura corporal. Además, muchas veces presentan enfermedades crónicas o toman medicamentos que pueden alterar la sudoración o la hidratación.

El Ministerio de Sanidad advierte que la sensación de sed disminuye con la edad, lo que puede retrasar la hidratación, aumentando el riesgo de deshidratación y de sufrir un golpe de calor.

Por su parte, los niños, especialmente los menores de 4 años, tienen un sistema de regulación térmica aún inmaduro. Su cuerpo genera más calor durante el esfuerzo físico y pierde líquido más deprisa, lo que los hace más sensibles a la deshidratación.

En el caso de los niños, estos no suelen identificar el peligro ni tomar medidas de prevención por sí solos, por lo que dependen totalmente del entorno para mantenerse seguros ante el calor.

En ambos casos, la prevención es clave: ofrecer agua con frecuencia, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, vestir con ropa ligera y asegurar espacios frescos y bien ventilados. Actuar con antelación puede evitar complicaciones graves.