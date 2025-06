José Abellán, cardiólogo, advierte a España sobre el huevo: "Eleva el colesterol y aumenta el riesgo de infarto"

El huevo es un alimento básico que no falta en la mayoría de cocinas en España y que se encuentra entre los alimentos más consumidos en nuestro país. De hecho, en 2023 los hogares españoles consumieron más de 400 millones de kilos de huevos, según el Observatorio del Consumo de Huevo en España presentado por la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (INPROVO).

Una fuente excelente de nutrientes y unas de las opciones favoritas para quienes buscan aumentar su ingesta de proteínas en la dieta, sin embargo, también destacan por su contenido en colesterol. Un aspecto sobre el cuál ha advertido recientemente en uno de sus vídeos el cardiólogo José Abellán.

"Es evidente que el huevo es una fuente nutricional muy potente y muy buena, tiene proteínas que llamamos de alto valor biológico, tiene vitaminas, contiene minerales como el zinc, el hierro... Pero tiene una cosa que es el colesterol y que es necesaria para la vida, pero tu cuerpo ya sabe esto y por eso produce colesterol", apunta el experto.

Su mensaje no es una condena al consumo de huevo, sino una llamada a la moderación. "Esto no significa que sea un alimento malo. De hecho, es muchísimo mejor que muchos. Pero creo que es importante que entiendas que tampoco es un alimento abusable. Si abusas de los huevos, te va a subir demasiado el colesterol", advierte.

El riesgo, explica Abellán, está en la frecuencia y cantidad: "Ese es el verdadero problema, que si defendemos que el huevo es un alimento sano, habrá quien se coma diez al día y de hecho, lo hay.

Pues esas personas tienen un colesterol muy elevado y eso a la larga aumenta el riesgo de tener placas en el corazón e infarto. ¿Y de qué nos morimos actualmente uno de cada tres? De infarto", apunta el cardiólogo.

A pesar de sus propiedades nutricionales, Abellán matiza que no se trata de un alimento indispensable: "El huevo contiene nutrientes esenciales, pero eso no convierte al huevo en un alimento esencial. No, porque todos los nutrientes esenciales que contiene el huevo, los podemos encontrar en otros alimento", asegura.

La advertencia del cardiólogo busca promover un consumo responsable, especialmente entre quienes siguen dietas hiperproteicas o tendencias alimentarias que promueven el huevo como alimento estrella. Y es que, no se trata de eliminarlo de la dieta, sino de entender sus límites.

Qué nutrientes aporta el huevo

Desde un punto de vista nutricional, el huevo es una fuente destacada de proteínas de alta calidad, vitaminas del grupo B (como la B12) y A, además de minerales esenciales como el hierro de fácil absorción.

Su clara contiene principalmente albúmina, una de las proteínas más completas, pero para aprovecharla bien es importante cocinarla: en crudo contiene compuestos como la avidina que bloquean la absorción de ciertas vitaminas.

La yema, por su parte, concentra grasas (como la lecitina), colesterol, hierro, azufre y vitaminas A, D y E. Esto explica su alto valor nutritivo, aunque también el motivo por el que debe consumirse con moderación, sobre todo en personas con colesterol elevado.

Además, el color de la cáscara no influye en sus propiedades y el huevo es una alternativa útil a la carne o el pescado, especialmente para quienes tienen dificultades de masticación o digestión, como niños o personas mayores.

Cómo cocinarlos y cantidad recomendada

Para disfrutar de sus beneficios sin comprometer la salud, conviene seguir unas pautas básicas de seguridad alimentaria. El huevo debe cocinarse siempre (hervido, escalfado, en tortilla o revuelto) para evitar infecciones como la salmonelosis. Las preparaciones que requieren huevo crudo, como algunas salsas, deben extremar las precauciones.

Hay que almacenarlos siempre en el frigorífico, sin lavarlos antes de guardarlos, para no eliminar su película protectora natural. No se deben consumir huevos con la cáscara rota o sucia y es recomendable evitar romperlos sobre el mismo recipiente donde se van a batir. Tampoco es aconsejable usar la cáscara para separar claras de yemas.

En cuanto a la ingesta recomendada, desde la Fundación Española del Corazón (FEC) señalan que entre 3 y 5 huevos semanales son seguros para personas sanas.

En casos de colesterol alto, se aconseja limitar el consumo a 2-3 huevos completos o combinar 2-3 yemas con 4-5 claras por semana, manteniendo así el equilibrio nutricional sin elevar el riesgo cardiovascular.