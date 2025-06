José Abellán, cardiólogo, avisa a España: "Para saber si has dormido bien, el indicador más fiable es al terminar de comer"

Hay muchas personas que padecen problemas de salud y que desconocen de dónde les vienen. A priori, no tienen conductas que puedan relacionar con estos síntomas. No fuman, no toman alcohol en exceso e incluso realizan algo de deporte. Y aún así, enferman.

También se preocupan de no coger frío, de no ponerse en peligro con algún virus y de extremar las precauciones medias. Sin embargo, no ponen atención a dos cuestiones tan cotidianas como importantes. Por un lado, comer bien. Y por otro, descansar mejor.

Es habitual que hablemos de la importancia de llevar una dieta más o menos sana y equilibrada. Que aportemos a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita y que no tengamos carencias ni abusemos de productos que son nocivos como los ultraprocesados.

Sin embargo, tan importante como eso es dormir lo que debemos. Y no solo en cantidad de horas de sueño, sino también en calidad. Sin embargo, expertos de contrastado prestigio como el cardiólogo José Abellán aseguran que en España dormimos mucho menos de lo que deberíamos.

Una afirmación que también respalda la Sociedad Española del Sueño. No obstante, muchas personas saben que tienen un problema, pero desconocen cuál es la solución que deberían ponerle. Y es por ahí por donde nacen la mayoría de sus problemas.

"Aunque hay pruebas médicas que puedes hacer para saber si has descansado bien o no, el indicador más fiable al final somos nosotros", ha explicado el cardiólogo en un podcast con Juan Ramón Lucas. "Aquel día que tú llegas a la comida, terminas de comer y no necesitas descansar y no estás cansado, ese día dormiste bien, y probablemente sea nuestro horario".

¿Cuál es el truco para dormir bien?

Dormir bien parece una tarea fácil. Meterse en la cama, cerrar los ojos y ponerse a descansar las horas que necesitamos. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Y de hecho, el reputado cardiólogo José Abellán así lo explica, ofreciendo consejos claves a sus miles y miles de seguidores en todo el mundo.

Recientemente, la propia Sociedad Española del Sueño realizó un informe que evidenciaba que más del 50% de los españoles no descansan como deben. Dormimos muchas menos horas de las que necesitamos.

Además, los datos más duros muestran que unos 4 millones de personas sufren algún tipo de trastorno que está relacionado con el sueño. Y en algunos casos, muchas personas ni siquiera saben que el origen de su problema está ahí.

Males como el insomnio, el sueño fragmentado o el descanso de baja calidad afectan a muchas personas y algunos de ellos padecen problemas importantes de salud a raíz de estos. Todos los expertos indican que lo primero que debemos hacer es acudir al médico.

En primer lugar, a nuestro médico de cabecera. Pero si fuera necesario, a un especialista. E incluso a un cardiólogo, ya que la mayoría de enfermedades causadas por un mal descanso y un mal sueño son cardiovasculares.

En relación a esta problemática, el médico José Abellán ha publicado un artículo divulgativo en el que se ofrecen consejos prácticos para intentar mejorar nuestro descanso diario, los cuales están basados en la experiencia con sus pacientes.

Lo primero que Abellán defiende es que hay que desterrar la creencia social de que dormir o descansar es perder el tiempo. El cuerpo necesita recuperar fuerzas y aislarse de estímulos para regenerarse y continuar el camino. Como él mismo afirma, es una necesidad biológica.

Para intentar poner solución a nuestro problema, podemos incorporar una serie de hábitos que nos darán beneficios a corto plazo. "No te acuestes ni adoptes la posición de tumbado durante el día si no vas a dormir". Aunque muchas personas no lo saben, esto altera los ritmos del sueño.

Otro error común, y grave, es que el sueño es solo cosa de la noche. Y es que el modo en el que vivimos nuestro día influye en cómo nos manifestamos por las noches y cómo gestionamos ese descanso. "El truco para descansar mejor puede estar más en tu día que en tu noche".

Por eso, hay que empezar a cambiar nuestros hábitos desde por la mañana para que cuando llegue la noche podamos dormir plácidamente. Y así, recuperarnos de ese cansancio e ir combatiendo poco a poco ese incómodo insomnio. Según este cardiólogo, hay una serie de pautas que debemos seguir.