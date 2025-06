Consumo ordena la retirada inmediata de este famoso vino en España tras detectar cristales en el interior de las botellas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta para prevenir de la posible presencia de fragmentos de vidrio en el interior de un lote de botellas de un popular vino tinto comercializado en grandes superficies de España. Se trata del 'Côtes Du Rhône' producido por la marca 'Cellier Des Dauphins', uno des los vinos franceses más populares de la cadena Carrefour por su relación calidad/precio.

Las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid han sido las encargadas de notificar la alerta por la posible presencia de fragmentos de vidrio en el interior de las botellas. El aviso ha sido trasladado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). El objeto es la verificación de la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, y la devolución de las botellas ya vendidas.

Los productos afectados por la alerta son las botellas de vino de 75 cl 'Côtes Du Rhône Cellier Des Dauphins' procedentes de Francia, con número de lote L25056 y código de barras 3179071000978, según ha informado la agencia adscrita al Ministerio de Consumo en un comunicado.

El aviso ya había sido recogido por la autoridad de seguridad y de atención a los consumidores de Francia, RappelConso. Cellier Des Dauphins es una cooperativa de productores de vino del Valle del Ródano, y suministran a grandes cadenas como Leclerc, Intermarché o Auchan.

El distribuidor en España, Carrefour, ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes y ha emitido una nota en la que afirma haber procedido a la retirada del producto. En ella, recomienda a aquellos clientes que pudieran tener una de las botellas afectadas en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

"Hemos procedido a la retirada del producto como medida de precaución debido a la posible presencia de fragmentos de vidrio en su interior", aclara la nota, "pudiendo dirigirse a su tienda más cercana para su devolución y abono". A su vez, Carrefour destaca que el resto de productos y lotes no se encuentran afectados.

RappelConso apunta a un posible defecto durante el embotellado como causa de la contaminación del producto con fragmentos de vidrio. Este tipo de incidentes no son inusuales, de ahí la importancia del autocontrol por parte de los productores y de los mecanismos de alerta tanto a nivel europeo como nacional para evitar que el riesgo de seguridad alcance al consumidor.

Pese a todo, el vidrio se plantea como uno de los envases alimentarios más seguros y sostenibles. Es químicamente inerte, por lo que no afecta al entorno, y aséptico, por lo que no afecta al sabor u olor de los alimentos que contiene. Además, no sufre oxidación ni corrosión ambiental.

Otros aspectos relevantes de los envases de vidrio es que se fabrican con materias primas abundantes en la naturaleza (arena, carbonato de sodio y caliza) en lugar de recursos fósiles. Finalmente, es un producto 100% reciclable, lo que favorece la circularidad.