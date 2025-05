Uxoa Olaizola, farmacéutica: "Si estás tomando omeprazol desde hace tiempo, no absorbes bien los nutrientes que necesitas"

El Omeprazol, uno de los medicamentos más consumidos en España, podría estar afectando a la salud digestiva y general de quienes lo toman a diario y durante largos períodos de tiempo. Y es que, este medicamento utilizado comúnmente como protector gástrico, puede provocar déficits nutricionales importantes cuando se toma de forma prolongada. Así lo explica la farmacéutica Uxoa Olaizola en uno de sus vídeos de TikTok, donde advierte que este tipo de fármacos "no son inocuos" y que pueden alterar la capacidad del cuerpo para absorber los nutrientes desde la primera toma.

"¿Llevas mucho tiempo tomando antiácidos y Omeprazol? Pues no vas a absorber bien los nutrientes que necesitas, incluso desde la primera toma", señala Olaizola. La farmacéutica menciona como ejemplos comunes los medicamentos como Gaviscón, Almax y el propio Omeprazol, muy presentes en los botiquines de los hogares españoles. Estos actúan reduciendo la acidez del estómago, algo que, en principio, puede aliviar molestias digestivas, pero que a largo plazo puede suponer un problema mayor.

"Medicamentos como el Gaviscón, el Omeprazol y el Almax modifican la acidez gástrica, el órgano más ácido de nuestro organismo. Fundamental para la absorción de nutrientes", indica Olaizola, recordando que esa acidez no es un enemigo en sí mismo, sino una defensa natural y necesaria para procesar correctamente los alimentos.

La farmacéutica detalla cómo la falta de acidez en el estómago puede desencadenar efectos en cascada sobre diferentes nutrientes: "Esto puede favorecer la anemia por deficiencia de absorción de hierro y vitamina B12, puede favorecer la osteoporosis por deficiencia de absorción de calcio". Pero no solo eso. También puede derivar en problemas musculares o neurológicos: "Puede favorecer las contracturas y calambres musculares por deficiencia de absorción de magnesio. Puede favorecer los dolores neuropáticos como la ciática por deficiencia de absorción de vitamina B12".

Además, la digestión deficiente de las proteínas puede alterar el equilibrio intestinal: "Puede favorecer las putrefacciones y la disbiosis intestinal por la mala digestión de proteínas", añade. Todo ello puede tener un efecto a medio y largo plazo en la salud de la mucosa del estómago: "Su uso continuado va a favorecer la atrofia de la mucosa gástrica pudiendo originar enfermedades más graves".

Olaizola recuerda que, aunque estos medicamentos están disponibles y se recetan con frecuencia, su consumo no debe tomarse a la ligera: "Estos medicamentos no son inocuos. Van a afectar a la absorción desde la primera toma", subraya. De hecho, numerosos estudios científicos, como un estudio italiano publicado en la revista 'Drugs and Aging', ya han alertado en los últimos años sobre los efectos adversos asociados a su uso prolongado. Entre las recomendaciones más habituales de los expertos, está la de limitar su consumo al tiempo estrictamente necesario y siempre bajo supervisión médica. Además, se aconseja buscar alternativas en caso de patologías leves, como modificaciones en la alimentación o tratamientos naturales que ayuden a controlar la acidez sin comprometer la salud digestiva a largo plazo.