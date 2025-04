Soy oncóloga y esta es la única comida que no tomo jamás: "Es un potente cancerígeno" pero se toma a diario en España

El cáncer de colon es uno de los que más preocupan a los expertos en España por el rápido aumento de su incidencia. No solo los casos registrados no paran de crecer año tras año en nuestro país, sino que además está aumentando de manera muy preocupante la cifra de jóvenes afectados por esta terrible enfermedad.

Sin embargo, se trata de uno de los cánceres más preferibles: hasta un tercio de los casos podrían evitarse con hábitos saludables. Para ello hay que seguir los consejos de expertos como Anaum Maqsood, quienes apuestan por unos pequeños cambios en el estilo de vida que pueden hacer grandes cosas por la salud de nuestro colon.

Maqsood explica que hay un único alimento habitual en España que ella no come jamás. "Evito comer carnes procesadas porque contienen nitrosaminas", explica. "Las nitrosaminas son consideradas como un fuerte carcinógeno y ha sido asociado con varios tipos graves de cáncer, incluidos el de pulmón, cerebro, hígado, riñón, vejiga, estómago y sinus nasal".

¿Cómo evitar el cáncer de colon?

A través de pequeños pasos como introducir algunos alimentos en nuestra dieta o hacer ejercicio podemos llegar muy lejos, asegura Maqsood, oncóloga gastrointestinal del Houston Methodist, quien apuesta en primer lugar por hacer pequeños cambios en nuestra dieta y aumentar la presencia de componentes como la fibra.

Ahí, Maqsood lo tiene claro: "La dieta mediterránea es probablemente la que mejor se relaciona con lo que solemos recomendar a los pacientes para prevenir el cáncer de colon". Una declaración que también apoya la Sociedad Americana contra el Cáncer, la cual amplía un poco más la lista de deberes a realizar si queremos cuidar nuestro cuerpo.

"Las investigaciones demuestran que los hábitos relacionados con la dieta, el peso y el ejercicio están estrechamente relacionados con el riesgo de cáncer colorrectal". Lo bueno es que reduciendo el riesgo de sufrir cáncer de colon también podemos prevenir otros problemas de salud. "Cambiar algunos de estos hábitos de vida puede ser difícil. Sin embargo, realizar estos cambios también puede reducir el riesgo de muchos otros tipos de cáncer, así como de otras enfermedades graves como las cardiopatías y la diabetes".

Numerosas investigaciones como las realizadas por Maqsood respaldan la afirmación de que la dieta juega un papel fundamental en este trabajo de prevención, sobre todo aquellas que incluyen fibra de manera abundante. "Este estilo de vida nutricional prioriza los alimentos de origen vegetal y las grasas saludables, y limita el consumo de carnes rojas, dulces y cereales refinados".

Sin embargo, una buena alimentación no lo es todo, ya que para nuestro organismo es básico y fundamental permanecer en movimiento. "Si eres inactivo, tienes mayor probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal", afirma Amrit Singh, oncólogo de la Clínica Mayo. "Sabes que el ejercicio beneficia tu corazón y puede ayudarte a mantener tu peso".

"También puede reducir el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer, como el cáncer colorrectal. Intenta hacer 30 minutos de ejercicio moderado casi todos los días de la semana". Comer sano y hacer algo de deporte son máximas que sirven para prevenir y reducir el riesgo de casi cualquier enfermedad.

Por ello, manteniendo un peso saludable también nos alejaremos de uno de los tipos de cáncer que más han crecido en los últimos años. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer asegura que las personas con obesidad tienen 1,3 veces más riesgo de sufrir cáncer colorrectal.

Y la doctora Maqsood aconseja a sus pacientes "bajar de peso y mantener su índice de masa corporal (IMC) dentro de un rango saludable. De 18,5 a 24." Incluso perder entre un 10 % y un 15 % del exceso de peso corporal reduce el riesgo de desarrollar cáncer".

Acabar con ciertos vicios nocivos también es fundamental si queremos hacer una buena prevención. Las personas que beben alcohol de forma moderada tienen entre 1,2 y 1,5 veces más de riesgo de sufrir cáncer de colon y recto. El doctor Singh asegura que el límite para las mujeres está en una copa al día y en los hombres en dos.

En una situación parecida se encuentra el tabaco, ya que tal y como indica la Sociedad Americana contra el Cáncer, "las personas que han fumado durante mucho tiempo tienen más probabilidades de desarrollar y morir de cáncer de colon o recto que quienes no fuman". Por ello, las claves del éxito además de cuidar nuestra alimentación son hacer algo de deporte, no beber mucho alcohol, no fumar y someterse de vez en cuando a chequeos.

"Algunas pruebas de detección colorrectal también pueden detectar y extirpar crecimientos precancerosos (pólipos) en el colon o el recto. Los pólipos no son cáncer, pero con el tiempo el cáncer puede originarse en ellos. Extirparlos reduce el riesgo de cáncer".