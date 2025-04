Doctor Mihic, médico asesor del Real Madrid: "En mi primer día, Cristiano Ronaldo me llamó y me pidió que le mirase el sóleo"

Aunque se confiesa madridista, el doctor Niko Mihic también 'tiene' un poco de colchonero. Como Simeone con su "partido a partido", él también es de los que defiende el 'paciente a paciente', con una medicina que debe ser "personalizada". Ha seguido esta filosofía durante los 20 años que ejerció como urgenciólogo en Canadá, donde calcula que atendió a más de 300.000 pacientes. También la ha mantenido en las siete temporadas que estuvo al mando de los servicios médicos del Real Madrid, al que sigue ligado en la actualidad como médico asesor.

Su etapa en el club blanco no pudo comenzar bajo más presión: "En mi primer día, que era un entrenamiento de pretemporada en Los Ángeles, me llama Cristiano Ronaldo y me pide que le mire el sóleo", relata en conversación con EL ESPAÑOL el también responsable de la Unidad de Prevención Precoz Personalizada de HM Hospitales y coordinador del II International Summit on Elite Sports Medicine, un evento que ha reunido durante estos días en la IE Tower de Madrid a los mayores expertos en medicina deportiva.

La llamada del delantero portugués le pilló tan de sorpresa que cuando lo atendió sólo pudo centrar su mirada en el sóleo: "No pude miraro a la cara". Tras pasar 'el miedo' de los primeros días, Mihic terminó acostumbrándose a que entre sus pacientes estuvieran futbolistas de alta talla mundial como Sergio Ramos, Gareth Bale o el propio Cristiano.

De todos ellos le sorprendió la dedicación y la disciplina que tienen: "Su rendimiento está a un nivel que deberíamos tener todos en todo lo que hagamos". También se encontró con una búsqueda de la perfección constante, como pudo comprobar con Marcos Llorente antes de que se marchara al "competidor". El actual jugador del Atlético de Madrid le espetó con un "quiero estar 'a tope' de todo" al decirle Mihic que tenía unos valores de hierro en sangre "normales". Pese a estar en lo cierto ya que el resultado estaba dentro del rango, fue ahí cuando se dio cuenta de que la mejor manera para tratar a un paciente es "personalizando".

Pero no porque sea futbolista (de ser así, "estaría cometiendo un error médico"), sino porque cada cual tiene sus circunstancias. Es indudable que alguien de 22 años, como por ejemplo Raúl Asencio, va a tener menos riesgo si juega que alguien de 40, como los que está a punto de cumplir Luka Modrić, a quien Mihic define como "el mejor mediocampista del mundo". "Los croatas somos guerreros", sentencia cuando se le pregunta cómo es posible que su compatriota se haya mantenido al más alto nivel tras tanto tiempo.

Niko Mihic junto a Luka Modric tras la victoria en la Supercopa de España 2021-2022. Real Madrid

Son pocos, eso sí, los casos "excepcionales" que se acercan a la cuarentena en tan buen estado de forma física. En otros deportes también hay ejemplos, como Lebron James, Tom Brady o Novak Djokovic. "Están jugando una década después de su 'fecha de caducidad'". Aunque puede que —al menos, en el fútbol— haya cada vez menos que lo consigan, por la elevada carga de partidos que tienen. El calendario al que se someten de manera "inadecuada" los futbolistas es el factor de riesgo que más preocupa al médico croata, además del déficit de vitamina D, que "se relaciona con el 86% de lesiones musculares en atletas".

Salud mental y lesiones

Cuando se dan estas u otras lesiones, la fortuna que tienen quienes visten la camiseta blanca es que "se les hace una ecografía apenas dos horas después de que se produzca": "Me encantaría que esto fuera posible con todo el mundo". También se les realiza una resonancia magnética a las dos días, que es cuando mejor se observa la lesión. Aunque tengan tomada la decisión, "siempre se pide una segunda opinión por protocolo". "A mí me encantan porque realmente no sabemos de todo. Siempre habrá alguien que sepa más que tú. Y lo que te hace un buen médico es tu capacidad para reconocerlo".

Esta dificultad no sólo la encuentra entre los especialistas de la medicina deportiva. También entre los propios atletas, a quienes "les cuesta muchísimo admitir que están lesionados y prefieren callarse la boca". En ocasiones, entran en juego los problemas de salud mental: "El 50% de las lesiones de conmociones cerebrales no están diagnosticadas, y muchas de ellas son porque el paciente tiene ansiedad, ya sea porque no quiere contarlo, perder minutos o no siente la suficiente confianza como grupo".

Aunque se haya avanzado en los últimos años, Mihic considera que "aún sigue siendo un tabú". Y en muchos casos una de las mejores armas para combatir precisamente los problemas de salud mental es "descargar adrenalina con el ejercicio". Pero con precaución: "Ya hemos visto lo que ha sucedido en la Media Maratón de Madrid". Por ello recomienda siempre que "nadie se exceda en sus capacidades y se realice un chequeo médico para estar seguro de que estás en condiciones".

Otra de las cuestiones que también cree que es necesario "atajar" cuanto antes se encuentra en el deporte femenino: "No se puede aceptar que las mujeres tengan 16 veces más lesiones de ligamento cruzado anterior que los hombres". Lo mismo parece suceder con los traumatismos craneoencefálicos. Aunque en ninguno de los dos casos se ha sabido todavía a qué puede deberse la diferencia.

Los consejos de Mihic

Pese a haber estado al mando de los servicios médicos del Real Madrid en una de sus épocas más laureadas, Mihic se mantiene firme a la hora de no hacer distinciones: "A todos los pacientes les digo nueve cosas que tienen que hacer para estar sanos". La primera de ellas es evitar el tabaco. "Es lo peor". Es importante, además, optimizar el peso, en el sentido de "tener cuidado con lo que cada uno pone dentro de su cuerpo, ya sea alcohol o drogas".

El ejercicio es "fundamental" para "aportar oxígeno al cuerpo". Aunque también hay que tener en cuenta el descanso y la recuperación, así como las relaciones sociales: "Tienes que ser buen compañero, trabajar siempre en equipo, en la medicina como en el deporte". Para Mihic, es muy importante el lema live the day (vivir el presente, en español) porque "lo que va a ocurrir de aquí a tres días te genera mucho estrés".

Otra de sus recomendaciones es la de contar siempre con un nuevo proyecto: "Si aprendes algo nuevo, que sea relevante para lo que estás haciendo hoy, despiertas nuevas neuronas". "Pon arte en tu vida", aconseja, "porque si ves algo bonito, es suficiente como para activarlos neurotransmisores que favorecen todo el cuerpo". Y el último, pero no por ello menos importante, "hazle caso a tu médico".

En este último, el doctor croata reconoce que podría mejorar, ya que no hace tanto deporte como el que se recomienda a sí mismo. "Ahora, por ejemplo, debería estar en el gimnasio", comenta. Donde es probable que no esté es en el estadio de La Cartuja, en el que Real Madrid y Barcelona disputarán este sábado la final de la Copa del Rey. Es en encuentros como éste en el que Mihic experimenta la misma adrenalina que tenía en Urgencias. Aunque no serán muchos los que puedan decir que tuvieron esta emoción dentro y fuera del campo: "Soy un médico aficionado al fútbol y forofo del Madrid, ¿hay trabajo mejor que éste?", concluye.