"Tu cerebro se come a sí mismo, literalmente": Alejandro Rico, psiquiatra, alerta del problema que afecta a la mitad de España

La falta de sueño es uno de los problemas más frecuentes entre la población española. Según datos del último informe de la Sociedad Española de Neurología (SEN), el 48% de los adultos y el 25% de los niños en España no alcanzan un sueño de calidad, lo que se traduce en cansancio crónico, bajo rendimiento y mayor vulnerabilidad emocional. Además, se estima que entre un 22% y un 30% de los españoles presentan algún trastorno del sueño, a los que se suman millones de personas con hábitos de descanso inadecuados. Pero el impacto va mucho más allá de estar simplemente cansados.

Dormir mal afecta directamente a un proceso esencial que el cerebro realiza durante la noche: "la limpieza cerebral". Esta limpieza tiene lugar gracias al sistema glinfático, un mecanismo que se activa principalmente durante las fases profundas del sueño y cuya función es depurar toxinas, eliminar desechos celulares e incluso prevenir enfermedades neurodegenerativas. Un proceso clave que podría verse comprometido cuando no descansamos correctamente y que puede acabar activando procesos destructivos en lugar de protectores.

Así lo advierte el psiquiatra Alejandro Martínez Rico en uno de sus vídeos compartidos en redes sociales. En él, alerta de los riesgos reales que conlleva una falta de sueño continuada: "¿Sabías que cuando no duermes lo suficiente tu cerebro se come a sí mismo literalmente? Resulta que un grupo de científicos italianos han descubierto algo aterrador. Si sufres falta de sueño continua tu cerebro comienza a devorar sus conexiones sinápticas y sus neuronas sin control. Este daño ya no se recupera, por lo que no vale dormir un poquito más al día siguiente", advierte.

Este fenómeno al que se refiere Rico se conoce como fagocitosis astrocítica y fue descrito por primera vez de forma detallada por investigadores de la Universidad Politécnica de Marche y publicado en la revista Journal of Neuroscience. Este estudio evidenció que la privación de sueño activa un comportamiento anómalo en los astrocitos (las células encargadas de "limpiar" el cerebro), haciendo que eliminen no solo células dañadas, sino también sinapsis neuronales funcionales. Es decir, en vez de reparar, el cerebro se vuelve excesivamente agresivo con sus propias estructuras.

"¿Y esto por qué sucede?", continúa explicando el psiquiatra. "Tu cerebro tiene un sistema de limpieza que se llama fagocitosis, que elimina las células antiguas para hacer espacio a las nuevas y para mantener el cerebro sano. Hasta ahora, se pensaba que esto solo ocurría cuando dormíamos bien. Pero no, el cerebro cuando no descansa bien entra en un estado de hiperactividad limpiadora que termina por destruir conexiones neuronales muy valiosas de forma permanente."

Lo más preocupante es que este daño no es reversible, como aclara el propio Rico. Aunque se intente “compensar” el mal descanso con más horas de sueño los días siguientes, las conexiones neuronales destruidas no se regeneran. Esta pérdida progresiva podría estar directamente implicada en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas: "Resultado: un cerebro que en vez de repararse se autodestruye. Se cree que podría contribuir a enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer y otros problemas de memoria", asegura el experto.

Un estudio con el que se evidencia una vez más, que dormir no solo es una necesidad fisiológica, sino que es un proceso esencial para preservar la salud y longevidad de nuestro cerebro. Tal y como están empezando a demostrar diversos estudios científicos, no cuidar el sueño de forma continuada puede activar mecanismos celulares que, lejos de ayudarnos a regenerar, terminan dañando estructuras clave para nuestra mente.