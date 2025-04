Vonda Wright, cirujana ortopédica: "La gente en España piensa que al correr fortalecen las piernas, pero no es así"

Mantenernos saludables tanto por dentro como por fuera no es una tarea fácil. Lo primero que tenemos que hacer es llevar una alimentación lo más sana posible. Y este primer principio ya es algo que no es siempre fácil de cumplir. A veces no disponemos del tiempo suficiente y en otras ocasiones de las ganas necesarias.

Sin embargo, no solo basta con comer bien para mantenernos en forma. También requiere de otro tipo de sacrificios o de premisas que a veces nos cuesta cumplir. Y es que tan importante es, por ejemplo, descansar bien como hacer deporte. Muchas personas le dan importancia a lo segundo y no a lo primero, y en realidad ambas son fundamentales.

También sobre el deporte hay algunas cuestiones que es importante aclarar y es que no siempre estamos en lo cierto cuando utilizamos algunos saberes populares que parecen inamovibles, pero que en realidad son falsos. Muchos de ellos giran en torno a las rutinas de gimnasio o a actividades tan típicas como salir a correr.

Y es que muchas personas creen saber lo que hacen a ciencia cierta. Sin embargo, muchas veces no es así. Por ejemplo, hay muchos deportistas amateurs que piensan que correr puede mejorar la salud y el funcionamiento de nuestro corazón. Hecho que es cierto. No obstante, también piensan que es un buen ejercicio para fortalecer la parte inferior de nuestro cuerpo y ahí se equivocan.

Así lo explica la experta Vonda Wright, doctora y especialista en medicina deportiva. Esta reputada profesional estadounidense asegura que hay mucho desconocimiento alrededor de lo que supone correr para el organismo y que por eso debemos instruirnos bien para darle a nuestro cuerpo lo que realmente necesita.

¿Por qué correr no fortalece las piernas?

Correr es un muy buen tipo de ejercicio, pero si lo empleamos para el propósito correcto. Hay muchas personas que creen que saliendo a correr van a fortalecer sus piernas. Cuando la realidad es bien distinta. Unas sesiones de running nos van a venir bien para mantener el estado de nuestro tren inferior, pero tenemos la obligación de trabajarlo con otro tipo de ejercicios más específicos.

Así lo indica una eminencia como Vonda Wright, cirujana ortopédica especializada en medicina deportiva y experta en longevidad activa. Tras pasar por el pódcast The Diary of a CEO ha explicado la realidad que hay detrás de algunas falsas creencias y de la convivencia de correr con otros ejercicios.

El primer mito que derriba es que "correr genera un gran motor cardiovascular, pero no crea masa muscular bajo tu vientre". Por ello, esta profesional que lleva más de 30 años trabajando con atletas explica que el origen de muchas lesiones está en las falsas creencias que se tienen en torno al running. "Los corredores que solo corren se lesionan mucho y hay una razón clara para ello: no están lo suficientemente fuertes".

Uno de los grandes hándicap que tiene correr es que solo se ejercita una pierna y nunca las dos de manera simultánea. "Cada vez que das una zancada estás solo sobre una pierna. Si no tienes la fuerza suficiente en los glúteos para estabilizar la pelvis, tu cadera caerá, tu rodilla se desalineará y terminarás lesionado". Muchos de los dolores de rodilla que sufren los corredores habituales tienen este origen.

El secreto está en una base muscular adecuada. Y es que como ella misma afirma, correr por sí solo no fortalece las piernas. "Muchos dicen: 'voy a hacer pesas con los brazos porque las piernas ya las trabajo al correr'. Pero eso no es así". Para aquellos que solo quieren correr, la experta Vonda Wright les recomienda hacerlo cuesta arriba, para así fortalecer zonas como los glúteos.

Por ello, esta especialista recomienda combinar salir a correr con otro tipo de deportes. "El ciclismo es excelente para los corredores, pero no al revés". Pero también aconseja hacer sobre todo ejercicios de fuerza con las dos piernas. Además, así se podrá conseguir un mayor equilibrio muscular. Muchos corredores tienen una pierna más fuerte que la otra y eso también genera problemas. "No basta con correr para estar en forma. Hay que entrenar para correr sin hacerse daño".