Enrique Grande, oncólogo: "Si al terminar de orinar tienes la sensación de quedarte con más ganas, busca atención médica"

El ser humano suele tener varias preocupaciones principales en la vida. Algunas giran en torno al trabajo. Otras a la situación económica. O incluso a nuestra vivienda. En el fondo, todas ellas están relacionadas. Sin embargo, las preocupaciones más importantes que tienen casi todas las personas giran alrededor de la salud.

Y ahí hay un problema que resuena con mucha fuerza y con especial frecuencia. Es el temido cáncer, esa enfermedad que, por desgracia, está cada vez más de moda y que tiene una facilidad total para arruinar familias y destrozar hogares con una velocidad galopante.

Las estadísticas muestran que los tipos de cáncer que más se repiten en la sociedad son el de pulmón en hombres y el de mama en mujeres. Sin embargo, hay otras formas de desarrollar esta enfermedad que también son igualmente preocupantes por su tasa de proliferación. Es lo que sucede, por ejemplo, con el cáncer de colon o el de próstata.

Este último tipo es una de las mayores preocupaciones en los hombres. Y es que muchos varones se hacen preguntas cuando notan algo raro en estas zonas, especialmente cuando orinan y notan que algo no va bien, que hay cosas raras o cuando sienten molestias o dolor. Si tienes alguna de estas percepciones, algo podría no ir como debe. Y es que muchos estudios científicos refuerzan el estar pendiente de ciertos síntomas.

Así lo advierten muchos expertos como el doctor Enrique Grande, jefe del Servicio de Oncología Médica de MD Anderson Cancer Center Madrid. Este experto, perfecto conocedor del cáncer de vejiga y próstata, advierte a muchos hombres que tienen que estar atentos a todos estos síntomas ya que una detección temprana es clave y fundamental para poder poner remedio a tiempo a un problema gravísimo.

¿A qué síntomas hay que estar atento para evitar el cáncer de vejiga?

Uno de los principales problemas que tienen los hombres y que está relacionado estrechamente con el cáncer de vejiga y próstata es la hematuria, es decir, sangre en la orina. Este es el síntoma más común de padecer cáncer de vejiga. Pero no es la única reacción a la que hay que estar atentos.

Otra es, por ejemplo, signos como el dolor o escozor al orinar. Sin embargo, estas sensaciones son tan molestas que suelen alertar al instante a aquellos que los padecen. Pero hay otros síntomas más discretos que no alertan tanto y que igualmente tienen un gran peligro.

Es, por ejemplo, la necesidad de orinar muchas veces. O acabar de orinar y sentir que ya tienes ganas de volver a ir. Esa sensación de "quedarte con más ganas" es la que alerta a especialistas como Enrique Grande, ya que detrás de esa percepción puede esconderse un gravísimo problema de salud.

Cuando se llega a este tipo de situaciones, el experto Grande asegura que es necesario acudir rápidamente a un especialista. "Es importante buscar atención médica para un diagnóstico adecuado y tratamiento temprano", dice en un artículo publicado por la propia clínica MD Anderson. Dejar pasar estos momentos puede marcar la diferencia entre que todo salga bien o que salga mal.

Para entender mejor este tipo de problemas de salud es muy útil escuchar la voz de la experiencia. Y no solo de médicos, sino también de pacientes como Laurent G.: "El síntoma que me llevó al médico fue un ligero tono rosado al final de la micción. No estaba seguro de qué podría ser ya que no era constante, aunque podía imaginármelo, y efectivamente era sangre".

Aunque siempre que notemos algo similar debemos acudir al médico, lo cierto es que Enrique Grande aclara que debemos mantener la calma, ya que no siempre tiene por qué ser cáncer de vejiga. "Puede ser un síntoma de otras enfermedades, como infecciones del tracto urinario, litiasis renal (cálculos en los riñones), enfermedades renales, traumatismos, enfermedades autoinmunes y trastornos de coagulación".

Aunque debemos mantener la calma, todos los expertos concuerdan en que la detección temprana marca un papel fundamental en la supervivencia del paciente. Si el cáncer se detecta en etapas tempranas, es decir, antes de que se haya diseminado a otras partes del organismo, las opciones de curación son más altas.

Sin ir más lejos, en casos de cáncer de vejiga superficial, cuando está limitado a la capa interna de la vejiga, la detección temprana abre la posibilidad de recibir tratamientos menos invasivos. Uno de ellos es la resección transuretral de la vejiga (RTU), el cual tiene tasas de éxito cercanas al 80-90% por ciento en términos de supervivencia a largo plazo.

Sin embargo, tal y como indican los expertos, hay situaciones que no son tan favorables: "En los casos de cáncer de vejiga invasivo, que ha infiltrado el tumor hacia las capas más profundas de la vejiga como el músculo, las tasas de supervivencia a largo plazo se reducen al 50 por ciento aproximadamente. En estos casos, la combinación de quimioterapia y cirugía, así como la inmunoterapia que se ha añadido al arsenal terapéutico recientemente, pueden ofrecer opciones de tratamiento efectivas".