Una nueva pastilla amenaza el 'reinado' de Ozempic: muestra resultados similares para la pérdida de peso y la diabetes

Ozempic, Wegovy... El tratamiento de la obesidad vive una auténtica revolución gracias a la llegada de algunos fármacos que han demostrado una eficacia sin precedentes. Por esta razón, son muchas las compañías farmacéuticas que se han lanzado al desarrollo de nuevos antídotos. Precisamente, la compañía Eli Lilly acaba de anunciar que una píldora que están desarrollando ha mostrado datos similares de seguridad y eficacia que Ozempic, el famoso fármaco inyectable para tratar la diabetes y la obesidad, en un ensayo clínico.

El nuevo fármaco, llamado orforglipron, podría convertirse en una alternativa eficaz a los tratamientos inyectables ya comercializados. Pertenece a la familia de medicamentos GLP-1, conocidos por su capacidad para reducir los niveles de azúcar en sangre y favorecer la pérdida de peso. A diferencia de sus predecesores, este nuevo fármaco se presenta en forma de pastilla, lo que podría transformar el acceso a este tipo de terapias, especialmente en países con menos recursos.

Durante el ensayo clínico, 559 personas con diabetes tipo 2 tomaron la píldora o un placebo durante 40 semanas. Los resultados mostraron una disminución de los niveles de azúcar en sangre de entre un 1,3% y un 1,6% (medidos a través de la prueba A1C), un rango comparable al logrado por Ozempic y Mounjaro en ensayos independientes. De hecho, un 65% de los participantes que tomaron orforglipron alcanzaron niveles de azúcar en sangre considerados normales.

Además de controlar la glucosa, los participantes también perdieron peso —hasta 7,2 kilos— sin mostrar señales de estancamiento al final del estudio. Esta pérdida de peso es similar a la conseguida con Ozempic en el mismo periodo (unas 40 semanas), aunque ligeramente menor que la obtenida con Mounjaro. Los efectos secundarios fueron similares a los de los medicamentos inyectables: náuseas, vómitos, indigestión, diarrea y estreñimiento, sin reportarse eventos graves.

Este es el primero de siete estudios clínicos a gran escala sobre orforglipron que se publicarán próximamente. Algunos de ellos evaluarán su eficacia en personas con obesidad que no padecen diabetes. Según detalla el diario The New York Times, Eli Lilly planea presentar los hallazgos en la próxima reunión anual de la Asociación Americana de Diabetes en junio, además de publicarlos en una revista científica revisada por pares.

La compañía también anunció que solicitará la aprobación del medicamento a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para su uso en el tratamiento de la obesidad a finales de este año y en diabetes a comienzos de 2026.

SegúnDaniel Skovronsky, director científico de Lilly, en declaraciones recogidas por el diario norteamericano, la demanda potencial del fármaco es enorme: "En las próximas décadas, 700 millones de personas tendrán diabetes tipo 2, y más de 1.000 millones serán obesas. Las inyecciones no pueden ser la solución para miles de millones".

El principal desafío para la compañía farmacéutica ha sido cómo lograr que este tipo de medicamento funcione por vía oral. Los medicamentos como Ozempic y Mounjaro son péptidos, que se degradan en el estómago, lo que obliga a administrarlos mediante inyecciones. Sin embargo, investigadores de la farmacéutica japonesa Chugai consiguieron crear una molécula no peptídica que imita la acción de los GLP-1. Esto permite que orforglipron sea una píldora estable, fácil de almacenar y tomar en cualquier momento del día, con o sin alimentos.

La compañía ya ha fabricado 1.000 millones de dosis y ha construido fábricas para garantizar el suministro global, anticipando una fuerte demanda en caso de aprobación regulatoria.

Sean Wharton, director de la Clínica Médica Wharton en Canadá, y participante en los ensayos, apunta, en declaraciones a The New York Times, que esta píldora tiene el potencial de democratizar el tratamiento: "Se puede producir en masa, distribuir fácilmente y no necesita refrigeración. Podría llegar a millones de personas que hoy no tienen acceso".

No obstante, el verdadero impacto global dependerá del precio y de la forma en que Eli Lilly decida distribuir el medicamento. Como señala el propio Wharton, "tenemos la posibilidad de cambiar la vida de millones, pero todo depende de cómo se maneje esta oportunidad".