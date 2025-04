Enrique Rojas, psiquiatra: "Estar solos y sin hacer nada puede reactivar traumas del pasado si no aprendemos a hacer esto"

La soledad se ha convertido en los últimos años en España en uno de los problemas más relevantes de la actualidad. Y es que, se trata de una de las dolencias más silenciosas y difíciles de detectar. Los cambios en los estilos de vida, el envejecimiento poblacional y la falta de vínculos afectivos estables han contribuido a que muchas personas experimenten una sensación de aislamiento cada vez mayor.

Sin embargo, vivir solo o pasar tiempo en soledad no siempre tiene por qué ser negativo. Tal y como recuerdan numerosos profesionales, todo depende de cómo se gestione ese tiempo en el que uno está consigo mismo. Sobre este tema ha reflexionado recientemente el psiquiatra Enrique Rojas en uno de sus vídeos divulgativos en redes sociales. El experto alerta de que hay una diferencia importante entre saber estar solo y sentirse solo sin saber cómo manejarlo.

"En muchas personas que tienen mucho componente mental hay dos cosas muy negativas: estar solo y sin hacer nada", explica. Y añade que esta combinación puede activar pensamientos difíciles de gestionar: "Estar solo significa ser capaz de estar con uno mismo, teniendo presente que llama a nuestra mente lo que llamaba Susumu Tonegawa, un premio Nobel japonés de medicina, los recuerdos negativos del pasado".

El doctor Rojas insiste en que aprender a estar a solas implica, ante todo, adoptar una actitud activa frente al pensamiento. Estar a solas no debería ser sinónimo de pasividad ni de desconexión con uno mismo. "Entonces se trata de estar solo con uno mismo, tomando nota de algo, leyendo un buen libro, oyendo un poco de música y haciendo anotaciones de cosas que uno tiene que hacer", aconseja. Para el psiquiatra, llenar ese espacio con actividades constructivas ayuda a ordenar la mente y prevenir estados emocionales inestables.

Cuando no se sabe cómo manejar adecuadamente la soledad, el impacto puede ser profundo. Tal y como explica el doctor Rojas: "Una persona que está sola y no sabe hacer eso puede tener vivencias negativas del pasado y aparece lo que llamamos cambios bruscos en el estado de ánimo, que son inmotivados, que uno no sabe a qué son debidos, pero que nosotros los psicólogos y los psiquiatras sí lo sabemos". Es en ese punto cuando la soledad deja de ser un estado elegido y empieza a transformarse en un desencadenante de malestar emocional.

Por eso, uno de los grandes retos de nuestra salud mental actual pasa por aprender a estar con uno mismo. No se trata únicamente de evitar el aislamiento social, sino también de cultivar una buena relación con nuestra mente en esos momentos de introspección. "Aprender a estar solo significa aprender a controlar los pensamientos que saltan, suben, bajan y se mueven en nuestro escenario mental", concluye el psiquiatra Rojas. Un ejercicio de autoconocimiento que, bien gestionado, puede convertirse en una poderosa herramienta para el equilibrio emocional.

Y es que, en un mundo cada vez más conectado tecnológicamente, pero emocionalmente más desconectado, aprender a gestionar la soledad se presenta como una habilidad crucial para el bienestar mental. Como recuerda el doctor Rojas, no se trata de huir del silencio ni de evitar estar solos, sino de convertir esos momentos en espacios de reflexión, autoconocimiento y cuidado interior. Porque, en última instancia, saber estar con uno mismo es también una forma de estar mejor con los demás.