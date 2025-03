El dermatólogo Álex Docampo advierte a España sobre los cosméticos coreanos: "No te dejes engañar por las modas"

Cuidar la piel es una de esas cosas que los especialistas recomiendan. Un correto cuidado puede ayudar a evitar las señales más visibles del envejecimiento y otros problemas en el futuro. Para ello, existen múltiples productos que aseguran ayudarnos a cumplir este objetivo. De hecho, en los últimos tiempos han ganado popularidad los conocidos como K-Beuty, es decir, los cosméticos coreanos que según algunas publicaciones y redes sociales aseguran que cumplen mejor esta función.

Pero como muchas veces ocurre, no es oro todo lo que reluce, y estos productos no son necesariamente mejores que otros. Esa es la opinión del dermatólogo Álex Docampo, que ha compartido en un breve vídeo en su cuenta de Instagram. “Que algo sea coreano no lo hace mejor. Esto no es más que un truco de marketing”, advierte.

Para decidir si un producto es bueno y cumple con lo que realmente necesitamos, el origen importa poco. “En lo que tenemos que fijarnos es en qué principios activos contiene, cómo están formulados, pero para la industria cosmética es más fácil venderte el origen de un producto y asociarlo con la belleza de los coreanos que nunca envejecen”. Por tanto, para desenmascarar esta estrategia de venta, señala que “ese teórico mejor envejecer depende más de otros factores como la genética o una protección extrema del sol.

Los principios activos

Según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), existen cuatro tipos principales de ingredientes activos que deberían combinarse en los productos cosméticos para restaurar el equilibrio de la piel:

· Sustancias higroscópicas, que retienen eficazmente el agua en la piel, como la glicerina, el sorbitol y el propilenglicol.

· Sustancias de interacción química, que ayudan a unir el agua a las proteínas celulares, manteniendo la hidratación dentro de las células del estrato córneo (la capa más superficial de la piel). Algunos ejemplos son la urea y los alfahidroxiácidos, especialmente el ácido láctico.

· Sustancias oclusivas, que evitan la evaporación del agua de la piel, manteniéndola hidratada durante más tiempo. Ejemplos son la vaselina, lanolina, escualeno o la cera de abeja.

Otras sustancias activas frecuentes en dermocosmética son el colágeno, el ácido hialurónico, ceramidas y diversas vitaminas como la B, A, carotenos, E, C, H y D.

Diferentes fórmulas y diferentes pieles

Desde esta institución,además, se destaca que hay dos tipos básicos de fórmulas cosméticas para hidratar la piel:

· Emulsiones de aceite en agua (hidratantes): utilizadas en cremas de día más ligeras, compuestas generalmente por aceites minerales, propilenglicol y agua.

· Emulsiones de agua en aceite (nutritivas o reestructurantes): más comunes en cremas nocturnas, conocidas popularmente como nutritivas, elaboradas principalmente con aceites minerales, alcohol de lanolina, vaselina y agua.

Según explica la misma academia, la diferencia principal entre estos productos radica en el tipo de ingredientes adicionales (fragancias, aceites exóticos, vitaminas, proteínas o aminoácidos) según su función específica.

Además, también recomienda utilizar diferentes productos según el tipo de piel:

· Piel grasa: productos sin aceites, con siliconas (que no obstruyen los poros), agua y propilenglicol, añadiendo a veces talco o caolín para reducir brillos.

· Piel mixta: productos equilibrados con agua, aceite mineral, propilenglicol y pequeñas cantidades de vaselina o lanolina.

· Piel seca: productos altamente hidratantes, con mayores cantidades de lanolina o vaselina y sustancias específicas para favorecer la renovación celular como colágeno, proteínas, elastinas, ácido hialurónico o vitaminas.