El descabellado plan de Robert Kennedy contra la gripe aviar que alarma a los científicos: "Puede ser una tragedia"

El secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, el polémico Robert F. Kennedy, ha propuesto una solución radical para solventar la crisis de la gripe aviar en las gallinas ponedoras del país, que está llevando a máximos históricos el precio de los huevos.

Los expertos ya han avisado que, de ponerse en marcha, sería poco menos que una tragedia.

En una entrevista al canal Fox News, sostenía que, en lugar de sacrificar los animales en cuanto se detecta la infección, "se debería considerar la posibilidad de dejar que [el virus] se expanda para identificar, y preservar, las aves que son inmunes".

Según el periódico The New York Times, es algo que ya había deslizado en ocasiones anteriores. Kennedy no está a cargo de las actuaciones en granjas y explotaciones avícolas, pero este medio señala que la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, apoya la idea.

"Hay algunos avicultores que están deseando probar esto en un programa piloto, de forma que construyamos un perímetro de seguridad para ver si podemos avanzar con la inmunidad".

El problema es que nada garantiza que haya gallinas inmunes y, en el caso de que las hubiere, estas podrían ser vulnerables a una nueva mutación del virus de la gripe. Las consecuencias de este error podría ser una muerte masiva de animales, una mayor probabilidad de que el virus pase a otros animales —y, finalmente, de humano a humano— y, en el terreno económico, una subida del precio de los huevos y la carne de pollo, algo que podría afectar a un gran número de países, incluido el nuestro.

La situación de las granjas avícolas en EEUU por el virus de la gripe H5N1 es crítica. Desde enero de 2022 se han registrado más de 1.600 brotes y más de 166 millones de aves afectadas.

El procedimiento cuando se detecta un caso es similar allí que en España y los países integrantes de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Cuando se identifica un caso de gripe aviar de alta patogenicidad, se sacrifican los animales "y se establece un perímetro de vigilancia, de 3 kilómetros, y otro de protección, de 10 kilómetros", explica Juan Carlos Abad, profesor del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.

"Se hacen análisis de las aves alrededor y, en caso de que haya un positivo, se sacrifica". Más allá del perímetro de 10 kilómetros "se pueden movilizar las aves y otros productos, aunque hay países que no lo aceptan y prohíben la importación de productos de ese país", matiza.

Una portavoz del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EEUU, citada por The New York Times, ha declarado que el sacrificio de gallinas "pone a la gente en riesgo de exposición máximo" y que "no es una solución".

Abad no está de acuerdo. "Hay métodos para evitar el riesgo, como mascarillas con filtros", señala. Mucho peor es dejar que el virus se expanda sin control."Dejar que el virus corra para que las aves más fuertes sobrevivan no tiene sentido científico ni epidemiológico; hacerlo a la brava puede ser una tragedia".

Mutaciones y vacunas

Similar opinión tiene Raúl Rivas, catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca, a quien le parece muy arriesgado "decir que, por dejar circular libremente la virus van a aparecer individuos inmunes. No está en absoluto claro que sea así".

Rivas recuerda que la mortalidad de la gripe H5N1 en aves es "cercana al 100%" y que, cuanto más esté circulando el virus y más animales se infecten "hay más posibilidades de que el virus salte a otros animales o que entre en contacto con nosotros y aparezcan subtipos más transmisibles entre humanos".

Además, unas gallinas inmunes lo serían a las cepas circulantes, no a las que puedan surgir en el futuro. "La gripe puede cambiar mucho: muta, se puede recombinar... Por eso no está claro que las vacunas que tienen almacenadas en EEUU sirvan para el subtipo que está circulando".

Juan Carlos Abad explica que el problema de vacunar es que "el país pierde el estatus de libre de influenza y tiene que seguir protocolos y analíticas muy rigurosas", además de que hay países que cerrarían sus fronteras a los productos derivados de las explotaciones avícolas.

"En Europa, Francia está liderando la vacunación en patos, pues hace dos años murieron cerca de la mitad y tuvo un impacto enorme en su industria: empezaron a pensar que, si no vacunaban, su industria acabaría desapareciendo".

El experto apunta que, además, se trata de programas muy caros. "El coste no es la vacuna sino los exhaustivos análisis para demostrar que la granja es negativa". Además de Francia, Italia y Holanda tienen focos de gripe aviar de alta patogenicidad y han puesto en marcha ensayos para ver el comportamiento de la vacuna "ante una infección controlada".

Robert F. Kennedy llegó al puesto de secretario del Departamento de Salud y Recursos Humanos con una gran polémica. En las audiencias previas, senadores demócratas le recordaron su coqueteo con las conspiraciones antivacunas y negacionistas.

Ante el brote de sarampión que estalló a finales de enero en Texas y que ya se ha cobrado dos vidas se ha puesto de lado, recomendado vitamina A y una buena alimentación para enfrentarse al virus si bien ha tenido que admitir, a regañadientes, el claro beneficio de las vacunas ante la enfermedad.

La propuesta para solucionar la gripe aviar sería un paso más de su activismo 'alternativo'. Pero, de llevarse a cabo el experimento de circulación del virus entre las aves, las consecuencias económicas sería muy duras. En EEUU, el precio de los huevos se ha disparado por la epidemia de gripe aviar y el sacrificio de animales, y eso está empezando a afectar a otros países.

"En EEUU no tienen huevos para toda la demanda que hay. Si aumenta la escasez subirá el precio y tirará hacia arriba también en otros países", explica Abad.

Rivas recuerda que la industria avícola —tanto la de los huevos como la de la carne— es muy importante en el país norteamericano y está en un grave riesgo."Por ahora, está en un escenario epidémico, que puede pasar a ser endémico", lo que sería un duro golpe para su economía. "Es muy posible que sea necesario apoyar la vacunación para poder controlar mejor la situación".