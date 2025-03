El imparable avance del párkinson: en 2050 lo sufrirán más de 25 millones de personas, un 112% más que en 2021

La enfermedad de párkinson es uno de los trastornos neurológicos más estudiados. No es para menos, ya que es una de las principales causas de demencia neurodegenerativa en España, sólo superado por el alzhéimer. Aunque todavía no se conoce qué lo desencadena, lo que la ciencia sí ha podido constatar es que hay una tendencia al alza y los casos no pararán de crecer en las próximas décadas. Una nueva investigación ha informado este jueves de que en 2050 habrá 25,2 millones de personas viviendo con este problema en todo el mundo.

Los resultados de este trabajo se han publicado en la revista The BMJ y suponen un aumento del 112% respecto a las cifras registradas en 2021, el último año del que hay registro. También crecerá la prevalencia a nivel mundial un 76% hasta alcanzar los 267 casos por cada 100.000 habitantes. Fernando Alonso, neurólogo y director clínico del Centro Integral de Neurociencias HM CINAC, cuenta que estas cifras no son sorprendentes y, de cierta manera, se esperaba algo así. "Es la enfermedad neurodegenerativa de mayor crecimiento en la actualidad", señala. La enfermedad que se confunde con el alzhéimer, causa una de cada 10 demencias y tiene cura: "Ahora es una persona nueva" Según los autores, este crecimiento se debe, principalmente, a dos causas: el envejecimiento y el aumento de la población. Estos motivos contribuyen en un 89% y un 20% respectivamente, dicen en el texto. De hecho, las personas mayores de 80 años tendrán la prevalencia más alta y registrarán 2087 casos por cada 100.000 habitantes en los próximos 25 años. Todavía no se conoce la etiología de la enfermedad de Parkinson, pero se sabe que está muy ligada al envejecimiento, informa Alonso. Se sabe que se producen una serie de procesos celulares muy complejos y además variados que acaban provocando la muerte de la sustancia negra del cerebro. Con los años, los mecanismos propios de la defensa a nivel celular se van mermando y las personas son cada vez más vulnerables. La distribución por territorios Aunque este incremento se producirá por igual en todo el planeta, habrá unos territorios más afectados que otros. En 2050, las tasas más altas se registrarán en el este y el sur de Asia, con 10,9 y 6,8 millones de pacientes respectivamente. Se espera también que África subsahariana sufra el aumento más pronunciado, con un crecimiento de los casos del 292%. Por otra parte, los incrementos más pequeños (28%) se situarán en Europa central y oriental, debido al crecimiento demográfico negativo y a una menor contribución del envejecimiento de la población, dicen los autores en el estudio. En ambos casos, el neurólogo lo achaca a que son territorios que van a experimentar un crecimiento poblacional mucho mayor y el envejecimiento llevará "un curso paralelo". Con la confluencia de ambos factores es esperable un aumento de los casos, cuenta. Además, también hay que contar con las mejoras en el campo de la medicina en estas zonas, que se acompañarán de un aumento de los diagnósticos. Los investigadores utilizaron datos del Estudio de la Carga Global de Enfermedades 2021 para estimar la prevalencia específica por edad, sexo y año de la enfermedad de Parkinson en 195 países y territorios de 2022 a 2050 y los factores que impulsan los cambios en los casos de enfermedad de Parkinson. iStock Los ictus se disparan en todo el mundo: matan ya a 7 millones de personas, un 70% más que en 1990 España, casi líder La información publicad en The BMJ sitúa a España como uno de los países con más casos de esta enfermedad. Otros países del entorno europeo que entran en esa lista son Francia, Alemania y Reino Unido, entre otros. En 1990, España ocupaba el décimo puesto con 82.000 casos, pero a partir de 2030 ocupará el octavo lugar, cuando se espera que se alcancen los 230.000. Las siguientes dos décadas se mantendrá en la misma posición hasta llegar a los 351.000 pacientes. El ránking lo lideran, con los tres primeros puestos, China, Estados Unidos e India En el caso de España, Alonso reconoce que no debe extrañar la posición que ocupa. Es un país con una población más envejecida, de hecho cuenta con una de las mayores esperanzas de vida del mundo. Este hecho hay que sumarlo a factores industriales que afectan al ambiente como tóxicos, metales pesados o plaguicidas, entre otros. Aun así, el neurólogo cree que el envejecimiento es lo que más influye, con diferencia en el puesto español. Para el experto, estos datos suponen un reto para lograr el diagnóstico precoz del párkinson, pero también para la asistencia sanitaria y la investigación de la patología. Los pacientes tienen que poder contar con nuevas terapias, pero también con el apoyo, la rehabilitación, y la ayuda psicológica que necesiten en el transcurso de la enfermedad, agrega. La publicación de estudios como este debe ser una "llamada a la acción" a las autoridades sanitarias para destinar todos los recursos necesarios para afrontar el aumento de casos de las próximas décadas. "Hay que intentar detener la evolución de la enfermedad", resalta Alonso.