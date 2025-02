José Abellán, cardiólogo: "Si tienes obesidad tus riñones van a entender que tienes la presión arterial baja y retendrán sodio"

La obesidad afecta a más del 55% de la población española mayor de 18 años, con un 18% de los casos correspondientes a obesidad y más de un 37% a sobrepeso. Según datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), esta condición es más frecuente en hombres que en mujeres.

A esta preocupante situación se suman los datos sobre la obesidad infantil y adolescente. Una investigación reciente de la Universidad Complutense de Madrid se indica que el 23,3 % de los escolares españoles tienen sobrepeso y un 17,3 % presentan obesidad, lo cual significa que un 40,6 % de la población infantil tiene exceso ponderal. En las niñas es más prevalente el sobrepeso (24,7 % frente a 21,9 %) mientras que el porcentaje de niños con obesidad (19,4 %) es significativamente mayor que el de las niñas (15,0 %).

Un escenario actual, sobre el que el cardiólogo José Abellán ha reflexionado recientemente en una de sus publicaciones de Instagram. Una publicación en la que el experto explica cómo la obesidad puede llegar a afectar directamente a la salud del corazón y del sistema cardiovascular, así como al buen funcionamiento del resto de órganos.

La obesidad y su impacto en la salud cardiovascular

Aunque a menudo se minimiza el impacto en la salud de la obesidad por tratarse de un tema delicado socialmente, esta no deja de ser una "enfermedad crónica, de etiología multifactorial y de solución compleja", advierte el cardiólogo en su reflexión compartida en Instagram. Una definición que también comparten varios estudios como el realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Reflexiones en las que Abellán detalla por qué el exceso de grasa corporal representa "un peligro para el corazón".

El cuerpo humano almacena grasa en depósitos celulares llamados adipocitos, los cuales, cuando alcanzan su capacidad máxima, comienzan a liberar hormonas que afectan el equilibrio metabólico. "Como están llenos de energía y 'no quieren más', liberan una serie de hormonas para informar de esto a tu cuerpo", explica Abellán.

El problema radica en que estas señales hormonales aumentan la inflamación y promueven la resistencia a la insulina. Esta condición puede desencadenar un desajuste metabólico generalizado, favoreciendo la aparición de enfermedades como la diabetes tipo 2 y aumentando el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

Pero más allá de estos efectos hormonales detallados por el especialista, la acumulación de grasa abdominal también tiene un impacto físico directo sobre los órganos internos: "El cúmulo de grasa abdominal presiona órganos como los riñones, que reciben sangre y nutrientes a través de arterias que están bajo presión, como si pisaras una manguera", detalla también Abellán.

Como consecuencia, los riñones interpretan erróneamente que la presión arterial es baja y reaccionan reteniendo sodio para compensar, lo que conduce a un aumento sostenido de la presión arterial. Un mecanismo que puede derivar en hipertensión, un factor de riesgo clave para enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular.

Un esfuerzo adicional para el corazón

Otro de los problemas que genera la obesidad es el aumento del tono del sistema nervioso simpático: "Hace que tu corazón lata más rápido para nutrir a un cuerpo más grande y contra una mayor presión arterial", señala el cardiólogo. Este esfuerzo adicional implica que el corazón trabaje más de lo normal, lo que puede acelerar su desgaste y reducir su vida útil.

En definitiva, la obesidad no es simplemente un exceso de peso, sino un conjunto de alteraciones que afectan profundamente el equilibrio del organismo. "No es un simple acúmulo de grasa. Altera tu equilibrio hormonal, presiona tus órganos internos y fuerza, exprime tu corazón", enfatiza el cardiólogo. Algo que también relacionan desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

Es por todo esto, por lo que entender su impacto y adoptar estrategias para controlarla no solo mejora la calidad de vida, sino que es una medida esencial para la prevención de enfermedades cardiovasculares y para una mejor salud general.