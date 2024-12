Soy dentista y esta es la única pasta de dientes en España que siempre recomiendo: una gran desconocida

La pasta de dientes es un elemento básico cuando se trata de asegurar una buena higiene dental y bucal. Sin embargo, aunque en España podemos encontrar en el mercado numerosos modelos y marcas diferentes, no todas garantizan un buen cuidado de los dientes. Asegurar una buena elección del dentífrico puede ser más importante de lo que imaginamos.

Una investigación realizada recientemente por un grupo de investigadores de la Universidad de Granada en la revista Nature nos da las claves. El trabajo revelaba que una pasta de dientes fabricada y analizada en España era altamente efectiva para el tratamiento de la gingivitis y la restauración del equilibrio del microbioma oral.

Pero ¿cómo saber qué ingredientes deben tener una pasta de dientes para garantizar una buena salud dental? Tricia Quartey, experta dentista de Nueva York y portavoz asesora de consumidores de la Asociación Dental Americana, lo ha explicado recientemente en Today.

"La idea con el cepillo de dientes es romper la placa, que contiene los gérmenes que provocan las caries y enfermedades periodontales. Por lo tanto, si simplemente rompiéramos la biopelícula con el cepillo, probablemente estaríamos haciendo muchas cosas buenas para nosotros", asegura.

"Siempre les digo a mis pacientes que necesitan una pasta dental con flúor para fortalecer los dientes", añade Quartey. A esta, puede unirse también un enjuague bucal con flúor, que al tratarse de un formato líquido se encarga de limpiar todas las superficies de los dientes. "Los beneficios del flúor son tan grandes que siempre recomendaría, si es posible, que se utilice siempre".

La mejor pasta de dientes

Dado que la mayoría de dentífricos en España contienen flúor, la dentista invita a tener en cuenta un tipo que frecuentemente pasamos por alto: la formulada específicamente para dientes sensibles. Estas pastas de dientes contienen nitrato de potasio y otros ingredientes que reducen la transmisión nerviosa del diente al cerebro. Este punto atenúa el dolor agudo que normalmente sienten las personas cuando tienen las raíces expuestas.

Si estás planteando usar una específica para dientes sensibles, advierte, "simplemente asegúrate de que no tengas un problema de caries dental que esté provocando la sensibilidad". Si realmente es un problema ocasionado por las raíces expuestas, "las pastas dentales para dientes sensibles pueden ser muy beneficiosas".

Pasta de dientes.

"Prefiero pastas dentales para dientes sensibles para todos mis pacientes porque considero que son las menos abrasivas y siempre me preocupa que la gente se cepille los dientes con demasiada fuerza eliminando el esmalte", valora Quartey. Una pasta de dientes con flúor y control de placa para dientes sensibles sería la perfecta opción para cubrir problemas de caries y enfermedades en las encías, señala también la experta.

En cuanto a la cantidad de pasta de dientes adecuada, recomienda la cantidad del tamaño de un guisante. Una cantidad de pasta de dientes más que suficiente para asegurar un buen cuidado bucodental.

Pastas de dientes más dañinas

También son muchas las personas que optan por utilizar pastas de dientes blanqueadoras, pero ¿son realmente útiles y saludables para los dientes? La Dra. Quartey puntualiza que las pastas de dientes con base de carbón pueden ser abrasivas.

Y es que, aunque esta pasta de dientes cuenta con agentes blanqueadores necesarios para eliminar las manchas de café o vino en la parte externa de los dientes, preocupa por su abrasividad y su impacto en el esmalte dental: "No me gusta la pasta de dientes a base de carbón y he visto de primera mano a pacientes que usan esta pasta y dañan su esmalte", asegura.

En cuanto a las pastas de dientes con bicarbonato de sodio naturalmente alcalino, este también destaca como un ingrediente especialmente abrasivo. Este tiene un pH superior a 7 y, aunque en teoría neutraliza los ácidos que provocan las caries, es abrasivo por lo que puede eliminar manchas pero también erosionar el esmalte, aclaran ambos expertos.

Así que más allá de opciones blanqueadoras, antisarro o protectoras del esmalte y contra las caries, hay una opción que es mucho más fiable y saludable a la hora del cuidado bucodental y la favorita de ambos expertos: las pastas de dientes con flúor y específicas para dientes sensibles.