Golpe a Ozempic: investigadores de Harvard lo relacionan con un mayor riesgo de ceguera

El escrutinio al que están siendo sometidos los nuevos fármacos que han revolucionado el control de la obesidad está siendo de tal intensidad que cada poco tiempo aparecen las sospechas de nuevos efectos secundarios.

En esta ocasión, un estudio que acaba de publicarse en JAMA Ophthalmology asocia la semaglutida con una potencial ceguera.

La semaglutida es el principio activo del popular Ozempic, un fármaco pensado para el control de la diabetes tipo 2, y de Wegovy, que está indicado para la pérdida de peso en personas con un alto índice de masa corporal.

El estudio analizó de forma retrospectiva un total de 16.827 pacientes que acudieron al hospital Massachusetts Eye and Ear, asociado a la Universidad de Harvard, entre 2017 y 2023, a una evaluación neuro-oftalmológica.

De ellos, 710 tenían diabetes tipo 2. En este subgrupo había 194 personas que tenían prescrita semaglutida para tratar su condición. En el resto se controlaba la diabetes con otros fármacos.

Los investigadores, liderados por Jimena Tatiana Hathaway, de la Escuela Chan de Salud Pública de Harvard, observaron que en el grupo que tomaba Ozempic hubo una mayor incidencia de neuropatías ópticas isquémicas no arteríticas.

Las neuropatías ópticas isquémicas se producen cuando las arterias no son capaces de suministrar sangre al nervio óptico y es la segunda causa más común de pérdida de visión tras el glaucoma. En el caso de las no arteríticas, no hay una inflamación de las arterias.

Esta condición afecta a unas 10 de cada 100.000 personas y ocurre con mayor frecuencia en hombres a partir de los 50 años. Suele asociarse a hipertensión sistémica, hiperlipidemia, apnea del sueño o diabetes.

Entre las 194 personas con diabetes que tomaban semaglutida se produjeron 20 neuropatías, por seis en el grupo que tomaba otros medicamentos.

De esta forma, los investigadores calcularon que el riesgo de sufrir neuropatía al cabo de tres años en el grupo de Ozempic era del 8,9%, frente al 1,8% en el de aquellos que tomaban otros fármacos.

Esto es, los que tomaron el popular medicamento tuvieron cinco veces más riesgo de sufrir esta pérdida de visión.

Los autores evaluaron también el efecto de la semaglutida en los pacientes que la tomaban como medicación para perder peso. En este caso, de los más de 16.000 pacientes del estudio (que no tenían antecedentes de neuropatía óptica isquémica), había 361 que tenían prescrita esta medicación, por 618 personas con obesidad que tenían otros tratamientos.

En el primero de estos grupos ocurrieron 20 eventos, por tres en el segundo. Es decir, que las personas que tomaban semaglutida eran eran siete veces más propensas a sufrir este evento.

En declaraciones a The Guardian, Josep F. Rizzo, uno de los autores del trabajo, apuntaba que los resultados de este trabajo eran "significativos pero tentativos" y debería evaluarse esta cuestión en una población mayor para poder llegar a conclusiones.

Con todo, ha advertido de la necesidad de que los médicos hablen con sus pacientes sobre las condiciones oculares que tengan, como puede ser el glaucoma, antes de recetar estos fármacos.

Correlación no implica causalidad

Hay que tener en cuenta que se trata de un estudio observacional, en el que los investigadores analizan datos de pacientes a posteriori y no pueden intervenir para eliminar variables que puedan introducir confusión en los resultados.

Los propios autores del estudio así lo reconocen pero apuntan que "nuestros análisis, sin embargo sugieren que los plausibles factores de confusión no fueron contribuidores significativos al riesgo".

Con todo, no hay un mecanismo que vincule el uso de semaglutida con neuropatía óptica isquémica, advierten.

"Ha sido una sorpresa", señala el endocrinólogo Cristóbal Morales, vocal de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), "porque una de las principales vías que tiene la GLP-1 [la familia de fármacos a la que pertenece semaglutida] es la neuroprotección: al bajar la inflamación y mejorar el control glucémico, mejorarían los eventos neurológicos y oftalmológicos".

Morales incide en el hecho de que, al tratarse de un estudio observacional, la asociación descubierta "no implica causalidad" y puede deberse a otros factores que no se han podido identificar.

"Nosotros estamos tranquilos porque en los ensayos clínicos y en vida real no hemos encontrado hasta el momento este efecto, y son ensayos clínicos que han incluido a mucha gente".

El endocrino apunta que sí se conocían la relación entre Ozempic y retinopatía diabética, una complicación de la diabetes causada por el daño a los vasos sanguíneos del tejido sensible a la luz que se encuentran en la retina.

"Por eso la propia compañía montó un nuevo ensayo clínico, llamado 'Focus', que nos permitirá quedarnos tranquilos con su seguridad a nivel oftalmológico".

El médico, que lleva casi dos décadas trabajando con medicamentos de este tipo, quiere tranquilizar a los pacientes que lo estén tomando y crean que puedan sufrir en riesgo para su salud.

Sin embargo, este tipo de estudios viene bien para recordar que, "aunque tienen un perfil de seguridad potente, siempre tienen que darse bajo la prescripción y el control de un médico".