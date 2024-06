La farmacéutica Helena Rodero avisa sobre estas cremas en España: "Te las desaconsejo totalmente"

La llegada del verano y las buenas temperaturas son sinónimos en España de sol y playa. Es también en esta época cuando médicos y especialistas suelen avisar sobre los peligros que la exposición excesiva trae aparejados. De hecho, los médicos han vuelto a alertar del preocupante aumento de los casos de cáncer de piel en España, sobre todo en hombres, que han crecido un 50% desde 2019.

Así, los protectores solares emergen como nuestros más firmes aliados para evitar que las quemaduras de hoy acaben siendo el cáncer de piel de mañana. La farmacéutica Helena Rodero, sin embargo, no aconseja que utilicemos cualquiera. De hecho, recomienda que huyamos de los protectores solares con color.

"Aunque los protectores solares con color se ha demostrado científicamente que son más eficaces para prevenir las manchas, yo te los desaconsejo totalmente", dice la especialista en dermofarmacia en un video publicado en Tiktok. "Incluso te los habrá recomendado el dermatólogo, pero es que hay que tener en cuenta que en la práctica no vas a usar la cantidad necesaria para proteger adecuadamente tu piel, porque te vas a ver naranjito".

La postura de la especialista es que el color demasiado intenso de este tipo de protectores provoca que tendamos a aplicar menos crema y que por lo tanto la protección sea mucho menor. "Yo te aconsejo mejor la doble protección, que aunque suene un poco complicado te merece la pena sobre todo si tu piel tiende a manchas", apostilla.

El consejo de Rodero es utilizar, primero, una buena cantidad de protección solar sin color y dejarla asentar. Es entonces, cuando está asentada, cuando recomienda utilizar "un toque" de la protección solar con color o incluso de maquillaje. "Tanto uno como otro llevan partículas de óxido de hierro, que es lo que te van a proteger de la luz azul, que es una causa muy importante de aparición y empeoramiento de manchas".

Así, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) advierte de que los fotoprotectores nunca deben considerarse un procedimiento sin riesgos para prolongar la exposición solar sin sufrir una quemadura. "Aunque no veas los efectos a corto plazo, pueden producirse carcinomas, melanomas y envejecimeinto", avisan.

La AEDV aconseja aplicarse el protector 15 minutos antes de la exposición solar y que ésta se repita cada dos o cuatros horas. "El producto ha de aplicarse en cantidad suficiente; la cantidad aplicada para medir el factor de protección es de 2 ml / cm2 o 2mg / cm2".

Asimismo, desmienten que aplicar capas superpuestas de crema solar aumente el factor de protección, que los protectores waterproof "no pierden capacidad", o que estos productos no puedan utilizarse una vez abiertos el verano siguiente. "Sólo en caso de que no hayan caducado y se hayan guardado en condiciones óptimas, sin haberles dado el sol o una temperatura excesiva".