Estos son los efectos secundarios del Nolotil, el fármaco investigado por la Audiencia Nacional

El Nolotil, uno de los fármacos para el dolor más vendidos en España, se encuentra en el punto de mira de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL, se investigarán sus efectos adversos para la salud y se ha solicitado a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) datos sobre fabricantes, importadores, comercializadoras y distribuidoras en nuestro país.

Aunque en otros países han retirado de su mercado este medicamento, en España continúa. Su principio activo es el metamizol magnésico y se ha clasificado en el grupo de médicamentos de "otros analgésicos y antipiréticos". Se recomienda para el tratamiento del dolor de agudo-moderado o intenso, dolores del post-operatorio o post-traumáticos, de tipo cólico o tumoral. También puede utilizarse para la fiebre alta en casos en los que no hayan funcionado otros medicamentos para ese fin.

Siempre debe venderse con receta y está asociado con un grave efecto secundario, aunque suele ser poco frecuente. La AEMPS alertó del riesgo asociado al Nolotil de desarrollar agranulocitosis, una enfermedad de la sangre que tiene lugar cuando el recuento de granulocitos es bajo, lo que puede reducir la capacidad del cuerpo de combatir gérmenes y, por lo tanto, infecciones. Se trata de una enfermedad poco frecuente, pero puede llegar incluso a producir la muerte.

[Denuncian a Sanidad por la muerte de decenas de británicos en España que tomaron Nolotil]

De hecho, este efecto secundario fue muy mediático en el año 2018 después de que diez turistas británicos por esta razón. La AEMPS tomó entonces la determinación de que el metamizol no se recomendara en pacientes a los que no se puede realizar controles, como, precisamente, los turistas. La AEMPS añadió posteriormente que "aunque se ha discutido desde hace años sobre una mayor susceptibilidad de la agranulocitosis en la población del norte de Europa y se han estudiado ciertos factores genéticos, con la información disponible, no se puede descartar ni confirmar un mayor riesgo en población con características étnicas específicas".

Además, los efectos secundarios del Nolotil incluyen reacciones de hipotensión severa, reacciones cutáneas graves, hemorragia gastrointestinal y lesión hepática. En cuanto al daño en el hígado, suele remitir al dejar de utilizar el producto y sólo en casos aislados los pacientes llegaron a necesitar un trasplante de hígado. Estos efectos se han categorizado como raros o muy raros, es decir, suceden en 1 de cada 1.000 consumidores e, incluso, 1 de cada 10.000. Hay que recordar que es un medicamento que se debe usar en cortos períodos de tiempo y siempre con receta.