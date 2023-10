El número de jóvenes con ideaciones suicidas supera ya a los que nunca han pensado quitarse la vida

"Al principio no sabía muy bien lo que me ocurría, simplemente parecía que estaba triste. Mi entorno no entendía cómo, teniéndolo todo, podía sentirme así de mal y con tan pocas ganas de vivir y de luchar por algo tan bonito como la vida. Un día la muerte apareció en mis pensamientos como una herramienta de salvación ante la situación que estaba viviendo. Ahora, desde la lejanía, sé que no quería morir y que soy una persona afortunada, ya que pudieron ayudarme".

Ese fragmento pertenece a La niña amarilla, el libro en el que la periodista María De Quesada cuenta en primera persona su experiencia con el suicidio y cómo se salvó de él. Las muertes autoinfligidas, siguiendo la estela de la mayoría de enfermedades de este mundo, atacan con más fiereza según pasa la edad, pero eso no quita que haya gente joven, como fue su caso, que se vea afectada. Como dijo en este periódico el psiquiatra Víctor Pérez-Sola, "la muerte por suicidio en gente joven es rara, pero muy dramática". La losa es que cada vez son más los que piensan en ella. Lo advierte el último Barómetro Juventud, Salud y Bienestar 2023, elaborado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud con ciudadanos de entre 15 y 29 años. Según sus apuntes, por primera vez desde que se realiza el informe (2017), el número de jóvenes que ha tenido alguna vez ideaciones suicidas (48,9%) supera a los que nunca han pensado en ello (47%). Es un dato que suma a lo que expertos en salud denominan como la pandemia silenciosa. [Por qué los hombres se suicidan más que las mujeres desde los 15 años: la otra brecha de género] "Tristemente, esto es una realidad que viene acentuándose a lo largo de este tiempo", concede Iván Vinuesa, psicólogo especialista en duelo y suicidio y colaborador en Psicólogos Princesa 81. Los datos le dan la razón. Según el Informe sobre la Evolución del Suicidio en España en la población infantojuvenil (2000-2021), este problema se ha acrecentado un 32,35% entre 2019 y 2021. Es la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes entre 12 y 29 años. El pensamiento túnel "La adolescencia es una etapa de cambios drásticos, muy difíciles, en la que hay que tener en cuenta los apoyos que tenga el individuo en ese momento y los recursos que posea a la hora de gestionar la situación", prosigue el experto. Carecer de ellos es lo que puede favorecer que aparezca lo que Vinuesa llama "pensamiento túnel", en el que la muerte se vislumbra como la única salida a los problemas que atraviesa la persona. Entre estas palabras, resuena con fuerza el testimonio de La niña amarilla: "Recordando aquellos momentos, me doy cuenta de que en realidad la muerte sólo la veía como una solución final, pero no era lo que quería, sólo quería que aquel dolor desapareciera de dentro de mí, y esa era la única vía que encontraba entonces". Los expertos y los informes coinciden en que la pandemia de la Covid ha sido uno de los puntos de inflexión en cuanto al suicidio en gente joven. No es el único factor determinante, pero sí es importante. En comparación a 2019, el porcentaje de jóvenes que piensa en el suicidio "con cierta frecuencia" ha pasado de un 7,1% a un 11,3%. Lo mismo ocurre con aquellos que lo hacen "con mucha frecuencia" (de un 3,6% a un 8,6%) y "continuamente" (de un 2,2% a un 5,2%). [El 'boom' de las apps de salud mental en el móvil: ¿herramienta útil o el 'psicólogo de los pobres'?] Los datos son reveladores, pero como matiza Vinuesa, el sucidio es un fenómeno multicausal y es muy complicado intentar comprender el aumento de su incidencia desde un único factor. Por ejemplo, el informe de la Fad hace alusión a la relación entre pérdida de salud mental y carencias económicas. El experto, por su parte, añade a la lista otros elementos importantes para explicar la ideación suicida: "Hay que poner el foco en factores predisponentes que están a la hora del día, como bullying, problemas escolares, vivencias traumáticas, consumo de tóxicos o el fallecimiento de algún ser querido". Necesidad de un Plan Nacional Para paliar la situación, los profesionales demandan un Plan Nacional de Prevención de la Conducta Suicida —algo que salió a relucir en los programas electorales del pasado 23-J—. Entre otras cosas, facilitaría que se unificaran criterios entre todas las CC. AA. y que se dedicara una partida para la prevención del suicidio desde los presupuestos generales del Estado. Así, viva donde se viva se garantiza una equidad en el acceso a aspectos tan fundamentales como es la ayuda psicológica. El asunto no es nada trivial, sobre todo si se tiene en cuenta otro dato del informe de la Fad: uno de cada tres jóvenes han tomado psicofármacos. Del total, más de la mitad lo ha hecho sin prescripción (el 17,8% frente al 13,9%). Mientras esto sucede, Vinuesa pone el foco de atención en el entorno de cada joven, padres, profesores, amigos, conocidos, etc. "Que todos tengan pautas para saber qué hacer ante una verbalización de acción suicida con el fin de apoyar. Esto va a ser imprescindible a la hora de mejorar la situación", sentencia. De hecho, así es como consiguió de Quesada vencer a La niña amarilla: "Soy afortunada porque ni mi familia ni mis amistades han ocultado nunca lo que me ha pasado y gracias a ellas hoy puedo escribir estas líneas".