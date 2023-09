Dialogar entre la naturaleza, una forma de crear espacios sanadores para pacientes con mieloma múltiple

El cáncer es una de las enfermedades más temidas por los españoles, y no es para menos si tenemos en cuenta que es una de las principales causas de morbi-mortalidad en España. Sin embargo, el avance en el desarrollo de fármacos y terapias ha permitido a muchos pacientes convivir con enfermedades incurables y, además, hacerlo con la mejor calidad.

En este contexto, cánceres como el mieloma múltiple siguen siendo una de las patologías más complejas, a pesar del aumento en las opciones de tratamiento. Este en concreto se caracteriza por ser un cáncer incurable de la sangre que surge de las células plasmáticas de la médula ósea, aquellas pertenecientes al sistema inmunitario y cuyo papel es segregar grandes cantidades de anticuerpos. Precisamente, la Sociedad Española de Oncología Médica estima que casi 3.000 personas serán diagnosticadas en España con mieloma múltiple durante este año, por lo que, prestar atención a sus síntomas para detectarlo a tiempo es esencial. Entre los más comunes, encontramos, por ejemplo, dolor o fracturas en los huesos, infecciones frecuentes o acumulación de líquido en las piernas, entre otros.

Para acercar a la sociedad a todos aquellos aspectos del mieloma múltiple que no se ven habitualmente a primera vista, Janssen ha lanzado una nueva edición de la campaña ‘Lo que no ves: Espacios Sanadores’, una iniciativa en la que pacientes y profesionales sanitarios dialogan sobre este tipo de cáncer en escenarios enmarcados por la tranquilidad y la naturaleza. Así, estos encuentros en lugares tranquilos que invitan a la reflexión se convierten en una forma de mostrar lo que se ve, pero, sobre todo, lo que no se ve del mieloma múltiple.

Localizaciones ‘sanadoras’

Esta nueva entrega de ‘Lo que no ves: Espacios Sanadores’ nace con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple, que se celebra cada 5 de septiembre, y en ella las protagonistas se trasladan al Jardín Botánico de la Concepción, en Málaga. En él, Teresa Regueiro, presidenta y fundadora de la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMp) y paciente de mieloma múltiple, y la Dra. María Casanova, hematóloga del HC Marbella International Hospital, situado en pleno corazón de la Costa del Sol (Málaga), mantienen un diálogo abierto sobre esta patología.

A lo largo de la conversación repasan los avances de la innovación experimentada en los tratamientos para el mieloma en los últimos años. En este contexto, la Dra. Casanova afirma que “se ha conseguido mejorar las respuestas con nuevas opciones de tratamiento gracias a la investigación y las nuevas terapias, tanto para los pacientes jóvenes como para los mayores”. Y es que “hace 15 años la esperanza de vida era mínima”, añade Teresa Regueiro, por lo que “la investigación ha vivido un salto exponencial”, continúa la presidenta de CEMMp.

Espacios Sanadores, #Loquenoves

Además, la doctora Casanova dedica un momento en esta charla a explicar que el mieloma múltiple, a pesar de ser una enfermedad poco frecuente, “es uno de los tumores que más se está estudiando en todo el mundo. Gracias a la labor de las asociaciones de pacientes y su apoyo a la innovación se está logrando que avance la investigación”. También aseguró que “hoy en día tratarte en España es un privilegio. Somos líderes en el tratamiento del mieloma múltiple, trabajamos con los mejores profesionales del mundo en esta patología”.

De cara al futuro, “se está intentando hacer una terapia dirigida a cada paciente, porque no hay dos mielomas iguales, al igual que no hay dos personas idénticas. Ojalá podamos predecir, por las características del mieloma y las del paciente, qué tratamiento va a ser el ideal para el paciente y qué supervivencia va a tener", añadió Casanova.

En esta edición, la localización ha sido el espectacular Jardín Botánico de la Concepción en Málaga. Pero, en ediciones anteriores de Espacios Sanadores, la presidenta de CEMMp se desplazó también a, por ejemplo, los Picos de Europa, acompañada de la Dra. Esther González, hematóloga y responsable de la unidad de mieloma múltiple en el Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón.

Por otro lado, en Cabo de Gata se reunieron también Guillermo Caro, vicepresidente de ATMOS (Asociación de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades de la sangre) y paciente de mieloma múltiple, y el Dr. Miguel Ángel Calleja, jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. En esta localización pudieron conversar sobre el papel de los profesionales sanitarios en la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Otra de las localizaciones de ediciones anteriores fue la Sierra de las Nieves, también en Málaga, donde se reunieron el paciente José Romero y el Dr. Antonio Paz, hematólogo y jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz.

A través de proyectos como ‘Lo que no ves: Espacios Sanadores’, pacientes y profesionales comparten sus ideas y experiencias para que aquellos que estén pasando por un cáncer puedan encontrar respuestas a algunas de las dudas que surgen alrededor de patologías tan complejas como el mieloma múltiple.

'Innovación y ciencia para un sistema sanitario más eficiente y humano' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Janssen.

Sigue los temas que te interesan