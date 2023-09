La pequeña fruta olvidada en España que tiene 50 veces más vitamina C que la naranja y baja el azúcar

Seguro que el día en el que te diste cuenta de lo importante que era tomar vitaminas para la salud te encontrabas delante de un zumo de naranja recién exprimido. Alguien más mayor que tú te recomendaría entonces que te lo bebieras a toda velocidad, antes de que esas pequeñas sustancias se perdieran en el aire. Por suerte, ahora puedes degustar tu zumo con toda la calma del mundo: se ha comprobado en varias ocasiones que si esta bebida se mantiene fresca, la vitamina C permanece ahí durante largas horas.

Precisamente, esta vitamina C es la que primero nos presentaron a todos, la que está presente en las mandarinas, en los kiwis y en los limones, si hay alguien que se atreva a llevarse a la boca uno de estos últimos. Por supuesto, el ácido ascórbico, como también se conoce a esta vitamina, se encuentra en la naranja, la fruta con la que más habitualmente la relacionamos. Sin embargo, ni todos los alimentos que contienen vitamina C son frutas con un característico sabor ácido, ni la naranja es el alimento que tiene más cantidad de ella.

La naranja tiene unos 53 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos de peso, pero otro cítrico, el kiwi, tiene muchísima más: 92 miligramos en el mismo peso. Si esto te sorprende, que sepas que la fresa —que no es una fruta cítrica— también supera a la naranja, con 58 miligramos por cada 100 gramos. Pero, ¡ojo! porque mejor que una fresa para la vitamina C son los pimientos. Esta verdura tiene casi 128 miligramos de esta sustancia saludable en 100 gramos, pero todavía hay una hierba con más. El perejil, el adorno que Arguiñano deposita en todos sus platos, tiene 133 miligramos por cada 100 gramos.

Un fruto lejano

Esta vitamina sólo cuenta con un punto débil, que es el calor. Si cocinamos los vegetales que contienen vitamina C, esta sustancia cambia y el cuerpo no puede aprovecharla. Por eso, la mejor manera de tomar esta vitamina es comiendo fruta fresca o verduras crudas, por ejemplo, poniendo tiras de pimiento en una ensalada o también echando esta verdura en un gazpacho. De todas formas, el alimento que más vitamina C tiene del mundo es un pequeño fruto que procede de América y que todavía es un gran desconocido en España.

Su nombre es camu camu y surge del arbusto Myrciaria dubia que crece en la Amazonia y, más concretamente, en Perú, en Colombia y en Brasil. Es una pequeña fruta redonda con un sabor ligeramente áceido, que se parece a una uva grande, y es de color púrpura por fuera y con su carne de color amarillo. Concretamente, el camu camu tiene unos 2.780 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos de peso: es decir, más de 50 veces el contenido de este micronutriente que se puede encontrar en las naranjas.

[La 'superverdura' odiada en España que tiene más vitamina C que la naranja y recomienda Harvard]

De todas formas, la vitamina C no es el único micronutriente que contienen estas pequeñas frutas. El camu camu es un potente antioxidante porque también contiene fenoles, taninos, vitamina A y, por supuesto, la C. Lo que hacen es proteger a las células de nuestro cuerpo frente a los radicales libres, que son unas sustancias que las oxidan. Se exponen a ellos de manera natural, pero más especialmente cuando la persona respira aire contaminado, consume tabaco o se expone a la radiación ultravioleta.

Poderes vitamínicos

Aparte de ser un antioxidante, la vitamina es una sustancia necesaria para que el cuerpo forme los vasos sanguíneos, los cartílagos, los músculos y el colágeno en los huesos. Precisamente, la formación del colágeno que se asocia a la vitamina C tiene una función cicatrizante al reparar el tejido dañado con esta sustancia. Cuando falta esta vitamina en el organismo se produce una enfermedad, conocida como el escorbuto, y que era frecuente hace siglos en los largos viajes por mar en los que el acceso a frutas frescas era difícil.

El síntoma más característico de esta enfermedad de marineros es la inflamación de las encías, pero también se manifiesta a través de la sensación de cansancio, las manchas en la piel o el dolor en las articulaciones. Si no se pone remedio a esta deficiencia de vitamina C, el escorbuto puede llegar a ser mortal. Pero, ¡ojo! porque excedernos en el consumo de esta vitamina también puede ocasionar síntomas muy desagradables como náuseas, vómitos, diarreas, fatiga, cólicos, dolor de cabeza y enrojecimiento de la piel.

Con lo que la vitamina C no puede ayudarnos, a pesar de la creencia popular, es a prevenir o a curar el resfriado. Varias investigaciones, como esta que recoge Cochrane, han concluido que añadir suplementos de esta sustancia en la dieta de las personas que presentan un resfriado común es ineficaz para acelerar su curación. "Este mito proviene de nada menos que un premio Nobel de Química: Linus Pauling. En 1970 publicó su libro La vitamina C y el resfriado común, pero con el tiempo sus tesis han sido superadas", explica este artículo de EL ESPAÑOL.

