Camu camu: todos los beneficios de la 'superfruta' con más vitamina C

El camu camu todavía no cuenta con una gran popularidad en nuestro país, pero saber que se trata de una fruta con más vitamina C que cualquier otro alimento puede que sirva para romper el hielo. El fruto del Myrciaria dubia, nombre científico del arbusto nativo de la Amazonia que crece en Perú, Colombia y Brasil, contiene además otros fitocomponentes que lo consolidan como un poderoso antioxidante con propiedades muy beneficiosas para nuestro organismo. Así, está en lo más alto del podio de los superalimentos. Su tamaño es el de una uva grande, su piel es púrpura y su carne amarilla, ligeramente ácida.

El camu camu posee una gran cantidad de bioflavonoides y aminoácidos esenciales como la serina, la leucina y la valina. Tiene hasta 40 veces más vitamina C que la naranja y es fuente de pigmentos carotenoides. Proporciona una buena cantidad de manganeso, cobre, hierro y calcio. Su composición hace de esta fruta una aliada perfecta para cuidar la salud, empezando por el fortalecimiento de las defensas, el aumento de energía y la mejora del ánimo. Contribuye a la depuración del cuerpo y a combatir los radicales libres que causan el envejecimiento de las células. También protege el hígado y es útil en el tratamiento de enfermedades hepáticas como la cirrosis.

Además, el camu camu ayuda en el funcionamiento del corazón, fortalece el sistema inmunológico, protege contra infecciones y cuida del sistema digestivo. También cumple funciones antiinflamatorias y contribuye a generar colágeno para ligamentos y tendones. De hecho, un estudio del Jounal of Cardiology demostró que la fruta puede combatir la inflamación y el estrés oxidativo mejor que la vitamina C convencional. Asimismo, ha demostrado que previene inflamaciones de mucosas y encías, y que tiene un efecto positivo en la prevención de la degeneración macular por sus carotenoides luteína y zeaxantina.

¿El camu camu adelgaza?

Desde que empezó a hablarse más de esta fruta en nuestro país hace un par de años, se ha destacado que ayuda a adelgazar. Lo cierto es que fue la Universidad Laval de Quebec (Canadá) quien descubrió su alto contenido en polifenoles, que protegen al organismo de las radiaciones ultravioletas y ciertos tipos de patógenos. Los investigadores seleccionaron a un grupo de ratones con sobrepeso que fueron alimentados, durante ocho semanas, con una dieta rica en grasas y azúcares. La mitad tomó extracto de camu camu y el resto no. A su vez, otro grupo de control de roedores mantuvo una alimentación más equilibrada.

Al finalizar el experimento, los ratones que habían tomado el aporte de fruta habían engordado un 50% menos y, lo más llamativo, aumentaron un peso similar al del grupo de control que llevaba una alimentación saludable. Además, mejoraron su tolerancia a la glucosa, su flora intestinal y la concentración de liposacáridos en sangre. Los científicos creen que tiene efectos sobre el metabolismo en reposo; sin embargo, las propiedades adelgazantes del camu camu todavía no han sido probadas en humanos.

Valor nutricional del camu camu

El valor nutricional por 100 gramos de camu camu es el siguiente:

Calorías: 0 kcal

Hidratos de carbono: 5,9 g

Proteínas: 0,4 g

Grasas totales: 0,2 g

Colesterol: 0 g

Fibra: 1,1 g

Vitamina C: 2.280 mg

Calcio: 15,7 mg

Cobre: 0,2 mg

Hierro: 0,53 mg

Magnesio: 12,4 mg

Manganeso: 12,4 mg

Potasio: 83,8 mg

Sodio: 11,1 mg

Zinc: 0,36 mg

Una plantación de Camu camu a las orillas del río Amazonas. Bergoglio Center Perú

¿Quién puede tomar camu camu?

No se conocen hasta el momento efectos adversos por el consumo de camu camu ni tiene contraindicaciones graves a excepción de las relacionadas con una ingesta excesiva y prolongada de vitamina C, como son las náuseas o la diarrea. No obstante, como ocurre con otros superalimentos, conviene tener en cuenta que los estudios no abundan, de modo que existe preocupación por una posible interactuación con medicamentos y tampoco se sabe si puede ser perjudicial para las embarazadas o lactantes. No hay suficiente información para determinar una dosis máxima, pero lo ideal es consultar a un profesional o seguir las instrucciones del fabricante.

Cómo tomar camu camu

La Unión Europea, Estados Unidos y Japón son los mayores consumidores de esta baya amazónica que suele tomarse en polvo al ser muy complicada de exportar en su versión fresca. Para conseguirlo, los fabricantes le quitan las semillas y la secan lentamente antes de molerla. Suele comprarse en tiendas especializadas o en diversos portales de Internet. Se consume mezclándolo con diversos alimentos: de agua a batidos pasando por zumos, yogures o helados. También se puede añadir a diversas masas para enriquecerlas.

